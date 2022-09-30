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"Обернулось национальной катастрофой": Путин о развале СССР
"Обернулось национальной катастрофой": Путин о развале СССР - 30.09.2022 Украина.ру
"Обернулось национальной катастрофой": Путин о развале СССР
Президент России Владимир Путин напомнил, как «вопреки прямому волеизъявлению большинства народа на референдуме 1991 года поздние советские элиты развалили... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T15:49
2022-09-30T15:49
2022-09-30T16:19
новости
владимир путин
ссср
1991
референдум
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Президент России Владимир Путин напомнил, как «вопреки прямому волеизъявлению большинства народа на референдуме 1991 года поздние советские элиты развалили великую страну».
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, ссср, 1991, референдум
Новости, Владимир Путин, СССР, 1991, референдум
"Обернулось национальной катастрофой": Путин о развале СССР
15:49 30.09.2022 (обновлено: 16:19 30.09.2022)
Президент России Владимир Путин напомнил, как «вопреки прямому волеизъявлению большинства народа на референдуме 1991 года поздние советские элиты развалили великую страну».
«В 1991 году в Беловежской Пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители тогдашних партийных элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей Родины. Это обернулось национальной катастрофой».