https://ukraina.ru/20220930/1039258527.html

Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы

Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы - 30.09.2022 Украина.ру

Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы

Кто и как будет восстанавливать повреждённые газопроводы, в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов. Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T15:23

2022-09-30T15:23

2022-09-30T15:46

украина

россия

северный поток

газ

российский газ

газопровод

теракт

сша

европа

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037064274_28:14:817:458_1920x0_80_0_0_8b29a77689685525264d381d8cd1d95d.jpg

Кто и как будет восстанавливать повреждённые газопроводы, в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ЧП на нитках «Северных потоков» актом государственного терроризма и отметил, что это не может обойтись без серьезного международного расследования.— Марат Фаатович, у России есть основания полагать, что Запад причастен к подрыву «Северных потоков». Что нам с этим делать? — Попытаться восстановить. Но делать это можно только в кооперации со странами Евросоюза. В первую очередь с Германией, Данией, Швецией. И с Польшей. С теми, в чьих водах проходят эти нитки газопровода.— Кто, на ваш взгляд, будет расследовать этот подрыв? И можно ли ждать объективности?— Надо проводить расследование, кто это совершил. Я так понимаю, Генпрокуратура уже возбудила дело об акте международного терроризма. Наши спецслужбы должны искать тех, кто это сделал. И потом сообщить и нам, и международной общественности. — То есть это должен быть запрос от России?— Я думаю, что интерес-то — общий. Потому что совладельцами газопровода являются две компании из Германии, одна — из Голландии, и одна — из Франции. Помимо этих компаний, деньги еще давали австрийцы. Поэтому, если им интересен этот актив, если они хотят его восстановить, они могут обратиться и инициировать процесс, и мы можем его инициировать. Это может быть встречный процесс, если только они не испугаются американцев.— Есть сведения, что в России нет компаний, готовых заниматься восстановлением, как нет и необходимого оборудования. То есть в любом случае придется договариваться?— Нет. Абсолютно точно. На дне это сделать невозможно, Соответственно, нужно вырезать поврежденную часть и ставить новую, либо поднимать весь участок с немецкого берега до участка повреждения. А это, я так понимаю, несколько десятков километров.— Возможна ли конструктивная работа России и Запада по решению газовой проблемы Европы?— Мы готовы, а как отреагируют европейцы — посмотрим.

https://ukraina.ru/20220930/1039213160.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, северный поток, газ, российский газ, газопровод, теракт, сша, европа, интервью