Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы - 30.09.2022 Украина.ру
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Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы
Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы - 30.09.2022 Украина.ру
Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы
Кто и как будет восстанавливать повреждённые газопроводы, в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов. Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T15:23
2022-09-30T15:46
украина
россия
северный поток
газ
российский газ
газопровод
теракт
сша
европа
интервью
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Кто и как будет восстанавливать повреждённые газопроводы, в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ЧП на нитках «Северных потоков» актом государственного терроризма и отметил, что это не может обойтись без серьезного международного расследования.— Марат Фаатович, у России есть основания полагать, что Запад причастен к подрыву «Северных потоков». Что нам с этим делать? — Попытаться восстановить. Но делать это можно только в кооперации со странами Евросоюза. В первую очередь с Германией, Данией, Швецией. И с Польшей. С теми, в чьих водах проходят эти нитки газопровода.— Кто, на ваш взгляд, будет расследовать этот подрыв? И можно ли ждать объективности?— Надо проводить расследование, кто это совершил. Я так понимаю, Генпрокуратура уже возбудила дело об акте международного терроризма. Наши спецслужбы должны искать тех, кто это сделал. И потом сообщить и нам, и международной общественности. — То есть это должен быть запрос от России?— Я думаю, что интерес-то — общий. Потому что совладельцами газопровода являются две компании из Германии, одна — из Голландии, и одна — из Франции. Помимо этих компаний, деньги еще давали австрийцы. Поэтому, если им интересен этот актив, если они хотят его восстановить, они могут обратиться и инициировать процесс, и мы можем его инициировать. Это может быть встречный процесс, если только они не испугаются американцев.— Есть сведения, что в России нет компаний, готовых заниматься восстановлением, как нет и необходимого оборудования. То есть в любом случае придется договариваться?— Нет. Абсолютно точно. На дне это сделать невозможно, Соответственно, нужно вырезать поврежденную часть и ставить новую, либо поднимать весь участок с немецкого берега до участка повреждения. А это, я так понимаю, несколько десятков километров.— Возможна ли конструктивная работа России и Запада по решению газовой проблемы Европы?— Мы готовы, а как отреагируют европейцы — посмотрим.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, северный поток, газ, российский газ, газопровод, теракт, сша, европа, интервью
Украина, Россия, Северный поток, газ, российский газ, газопровод, теракт, США, Европа, Интервью

Марат Баширов о восстановлении "Северных потоков" и решении газовой проблемы Европы

15:23 30.09.2022 (обновлено: 15:46 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловМарат Баширов
Марат Баширов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Александр Светлов
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Кто и как будет восстанавливать повреждённые газопроводы, в интервью Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ЧП на нитках «Северных потоков» актом государственного терроризма и отметил, что это не может обойтись без серьезного международного расследования.
— Марат Фаатович, у России есть основания полагать, что Запад причастен к подрыву «Северных потоков». Что нам с этим делать?
— Попытаться восстановить. Но делать это можно только в кооперации со странами Евросоюза. В первую очередь с Германией, Данией, Швецией. И с Польшей. С теми, в чьих водах проходят эти нитки газопровода.
— Кто, на ваш взгляд, будет расследовать этот подрыв? И можно ли ждать объективности?
— Надо проводить расследование, кто это совершил. Я так понимаю, Генпрокуратура уже возбудила дело об акте международного терроризма. Наши спецслужбы должны искать тех, кто это сделал. И потом сообщить и нам, и международной общественности.
Утечка газа Северный поток
06:00
Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"Самые очевидные подозреваемые в терактах на "Северных потоках" – это США и Британия, потому что они могут заработать на газовом кризисе в Европе, сказал политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украина.ру
— То есть это должен быть запрос от России?
— Я думаю, что интерес-то — общий. Потому что совладельцами газопровода являются две компании из Германии, одна — из Голландии, и одна — из Франции. Помимо этих компаний, деньги еще давали австрийцы.
Поэтому, если им интересен этот актив, если они хотят его восстановить, они могут обратиться и инициировать процесс, и мы можем его инициировать. Это может быть встречный процесс, если только они не испугаются американцев.
— Есть сведения, что в России нет компаний, готовых заниматься восстановлением, как нет и необходимого оборудования. То есть в любом случае придется договариваться?
— Нет. Абсолютно точно. На дне это сделать невозможно, Соответственно, нужно вырезать поврежденную часть и ставить новую, либо поднимать весь участок с немецкого берега до участка повреждения. А это, я так понимаю, несколько десятков километров.
— Возможна ли конструктивная работа России и Запада по решению газовой проблемы Европы?
— Мы готовы, а как отреагируют европейцы — посмотрим.
 
УкраинаРоссияСеверный потокгазроссийский газгазопроводтерактСШАЕвропаИнтервью
 
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