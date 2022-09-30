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Сенатор рассказал о названиях входящих в состав РФ территорий

Сенатор рассказал о названиях входящих в состав РФ территорий - 30.09.2022 Украина.ру

Сенатор рассказал о названиях входящих в состав РФ территорий

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области могут сохранить свои прежние названия при вхождении в состав России. Таким мнением поделился 30 сентября сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает РИА Новости

2022-09-30T14:05

2022-09-30T14:05

2022-09-30T14:05

сергей цеков

новости

россия

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"У меня складывается впечатление, что Донецкая и Луганская Народные республики, Херсонская и Запорожская области могут сохранить свои прежние названия при присоединении к РФ", - сказал Цеков.По его мнению, сейчас идут консультации по этому вопросу, и позиция субъектов, конечно же, учитывается.Цеков также считает, что будет образован новый федеральный округ, куда войдут все четыре новых субъекта. Он также полагает, что на данном этапе "Крым в новый федеральный округ не войдет".После освобождения Россией ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%.Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сергей цеков, новости, россия