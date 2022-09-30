https://ukraina.ru/20220930/1039251649.html

Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель

Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель - 30.09.2022 Украина.ру

Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. При этом Россия будет также привлечена к ее созданию, передает 30 сентября телеканал N-tv

2022-09-30T13:03

2022-09-30T13:03

2022-09-30T13:03

меркель

украина

новости

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Бывшая глава ФРГ в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвав это нарушением международного права.Однако, по ее мнению, важно продолжать работать "над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России", даже если "для этого потребуется много выдержки".Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

меркель, украина, новости