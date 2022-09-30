https://ukraina.ru/20220930/1039251649.html
Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель - 30.09.2022 Украина.ру
Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. При этом Россия будет также привлечена к ее созданию, передает 30 сентября телеканал N-tv
2022-09-30T13:03
2022-09-30T13:03
2022-09-30T13:03
меркель
украина
новости
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Бывшая глава ФРГ в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвав это нарушением международного права.Однако, по ее мнению, важно продолжать работать "над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России", даже если "для этого потребуется много выдержки".Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
меркель, украина, новости
Меркель, Украина, Новости
Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. При этом Россия будет также привлечена к ее созданию, передает 30 сентября телеканал N-tv
Бывшая глава ФРГ в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвав это нарушением международного права.
Однако, по ее мнению, важно продолжать работать "над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России", даже если "для этого потребуется много выдержки".
Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии.