Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель - 30.09.2022 Украина.ру
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Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель - 30.09.2022 Украина.ру
Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. При этом Россия будет также привлечена к ее созданию, передает 30 сентября телеканал N-tv
2022-09-30T13:03
2022-09-30T13:03
меркель
украина
новости
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Бывшая глава ФРГ в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвав это нарушением международного права.Однако, по ее мнению, важно продолжать работать "над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России", даже если "для этого потребуется много выдержки".Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии.
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меркель, украина, новости
Меркель, Украина, Новости

Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель

13:03 30.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк12-й саммит АСЕМ
12-й саммит АСЕМ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. При этом Россия будет также привлечена к ее созданию, передает 30 сентября телеканал N-tv
Бывшая глава ФРГ в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвав это нарушением международного права.
Однако, по ее мнению, важно продолжать работать "над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России", даже если "для этого потребуется много выдержки".
Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии.
 
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