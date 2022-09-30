https://ukraina.ru/20220930/1039251260.html

Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России

Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России - 30.09.2022 Украина.ру

Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России

Порядок принятия новых субъектов в состав Российской Федерации установлен специальным федеральным конституционным законом от 2001 года. В документе прописана... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T13:53

2022-09-30T13:53

2022-09-30T14:42

рф

присоединение

референдум

днр

лнр

херсонская область

запорожская область

конституция

независимость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039252441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4df4f45e3fbada4ee25e62aa4e31adb.jpg.webp

Порядок принятия новых субъектов в состав Российской Федерации установлен специальным федеральным конституционным законом от 2001 года. В документе прописана вся процедура: от условий, предъявляемых кандидатам, до порядка урегулирования мелких хозяйственных вопросов. В соответствии с законом Республика Крым и Севастополь присоединились к РФ в 2014 году.Процедура состоит из нескольких шагов.Шаг 1. Изъявление желания войти в состав РФИнициаторами запуска процесса должны выступить новые территории (иностранное государство или его часть).ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области провели референдумы, по результатам которых за присоединение регионов к Российской Федерации проголосовали 99,23%, 98,42%, 93,11% и 87,05% избирателей соответственно.ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля 2022 года, действовали как иностранные государства, а Запорожская и Херсонская области — как части иностранного государства (Украины).Шаг 2. Независимое государствоРФ признаёт части иностранного государства, претендующие на вхождение в её состав, независимыми территориями.29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы, вступившие в силу с момента подписания.«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закреплённый в Уставе Организаций Объединённых Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области. ...Учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Запорожской области», — гласят документы.Крым просуществовал как независимое государство со столицей в Симферополе 2 дня — 17 и 18 марта 2014 года.Шаг 3. Обращение к президенту РФНезависимое государство должно обратиться к президенту РФ с просьбой о принятии в состав России. Глава государства уведомляет об этом правительство, Государственную Думу, Совет Федерации и при необходимости проводит с ним консультации.Руководители всех 4 регионов — глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо — 28 сентября обратились к Владимиру Путину с просьбой принять территории в состав РФ.Шаг 4. Международный договорНачинается подготовка международного договора — между Российской Федерацией и независимым государством, — в котором прописаны:— наименование и статус нового субъекта Российской Федерации;— порядок приобретения гражданства РФ гражданами иностранного государства и распространения на них в полном объёме правового статуса гражданина РФ;— правопреемство относительно членства иностранного государства в международных организациях, его имущественных активов и пассивов;— действие законодательства РФ на территории нового субъекта;— функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления иностранного государства на территории нового субъекта РФ.Шаг 5. Проверка Конституционным судом РФПосле подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке документа на соответствие Конституции РФ.Шаг 6. Ратификация Государственной ДумойНа ратификацию в Государственную Думу вносится международный договор, признанный соответствующим Конституции РФ, а также проект федерального конституционного закона о принятии в состав РФ нового субъекта, который должен содержать наименование, статус и границы нового субъекта, сроки, в течение которых новый субъект должен интегрироваться в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ и систему органов государственной власти.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о проведении 3 и 4 октября внеплановых пленарных заседаний из-за необходимости принять законодательные решения по результатам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Шаг 7. Рассмотрение Советом ФедерацииМеждународный договор и проект федерального конституционного закона подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации.Второй документ вступает в силу не ранее, чем первый.Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав РФ, на заседании 4 октября, сообщил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.Шаг 8. Подпись президента РФВ случае одобрения обеими палатами Федерального собрания документы подписывает президент Российской Федерации, одновременно подписи ставят и главы регионов, желающих войти в состав РФ.Шаг 9.Внесение изменений в Конституцию РФНа основании федерального конституционного закона о принятии в состав страны новых регионов вносятся изменения в часть 1 статьи 65 Конституции РФ, в которой перечислены все субъекты Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20220930/1039244495.html

https://ukraina.ru/20220930/1039215682.html

https://ukraina.ru/20220930/1039237482.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

рф, присоединение, референдум, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, конституция, независимость