Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России - 30.09.2022 Украина.ру
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Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России
Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России - 30.09.2022 Украина.ру
Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России
Порядок принятия новых субъектов в состав Российской Федерации установлен специальным федеральным конституционным законом от 2001 года. В документе прописана... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T13:53
2022-09-30T14:42
рф
присоединение
референдум
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
конституция
независимость
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Порядок принятия новых субъектов в состав Российской Федерации установлен специальным федеральным конституционным законом от 2001 года. В документе прописана вся процедура: от условий, предъявляемых кандидатам, до порядка урегулирования мелких хозяйственных вопросов. В соответствии с законом Республика Крым и Севастополь присоединились к РФ в 2014 году.Процедура состоит из нескольких шагов.Шаг 1. Изъявление желания войти в состав РФИнициаторами запуска процесса должны выступить новые территории (иностранное государство или его часть).ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области провели референдумы, по результатам которых за присоединение регионов к Российской Федерации проголосовали 99,23%, 98,42%, 93,11% и 87,05% избирателей соответственно.ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля 2022 года, действовали как иностранные государства, а Запорожская и Херсонская области — как части иностранного государства (Украины).Шаг 2. Независимое государствоРФ признаёт части иностранного государства, претендующие на вхождение в её состав, независимыми территориями.29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы, вступившие в силу с момента подписания.«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закреплённый в Уставе Организаций Объединённых Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области. ...Учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Запорожской области», — гласят документы.Крым просуществовал как независимое государство со столицей в Симферополе 2 дня — 17 и 18 марта 2014 года.Шаг 3. Обращение к президенту РФНезависимое государство должно обратиться к президенту РФ с просьбой о принятии в состав России. Глава государства уведомляет об этом правительство, Государственную Думу, Совет Федерации и при необходимости проводит с ним консультации.Руководители всех 4 регионов — глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо — 28 сентября обратились к Владимиру Путину с просьбой принять территории в состав РФ.Шаг 4. Международный договорНачинается подготовка международного договора — между Российской Федерацией и независимым государством, — в котором прописаны:— наименование и статус нового субъекта Российской Федерации;— порядок приобретения гражданства РФ гражданами иностранного государства и распространения на них в полном объёме правового статуса гражданина РФ;— правопреемство относительно членства иностранного государства в международных организациях, его имущественных активов и пассивов;— действие законодательства РФ на территории нового субъекта;— функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления иностранного государства на территории нового субъекта РФ.Шаг 5. Проверка Конституционным судом РФПосле подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке документа на соответствие Конституции РФ.Шаг 6. Ратификация Государственной ДумойНа ратификацию в Государственную Думу вносится международный договор, признанный соответствующим Конституции РФ, а также проект федерального конституционного закона о принятии в состав РФ нового субъекта, который должен содержать наименование, статус и границы нового субъекта, сроки, в течение которых новый субъект должен интегрироваться в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ и систему органов государственной власти.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о проведении 3 и 4 октября внеплановых пленарных заседаний из-за необходимости принять законодательные решения по результатам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Шаг 7. Рассмотрение Советом ФедерацииМеждународный договор и проект федерального конституционного закона подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации.Второй документ вступает в силу не ранее, чем первый.Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав РФ, на заседании 4 октября, сообщил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.Шаг 8. Подпись президента РФВ случае одобрения обеими палатами Федерального собрания документы подписывает президент Российской Федерации, одновременно подписи ставят и главы регионов, желающих войти в состав РФ.Шаг 9.Внесение изменений в Конституцию РФНа основании федерального конституционного закона о принятии в состав страны новых регионов вносятся изменения в часть 1 статьи 65 Конституции РФ, в которой перечислены все субъекты Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20220930/1039244495.html
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Евгения Кондакова
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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рф, присоединение, референдум, днр, лнр, херсонская область, запорожская область, конституция, независимость
РФ, присоединение, референдум, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область, Конституция, независимость

Просто о сложном. Как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут входить в состав России

13:53 30.09.2022 (обновлено: 14:42 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Порядок принятия новых субъектов в состав Российской Федерации установлен специальным федеральным конституционным законом от 2001 года. В документе прописана вся процедура: от условий, предъявляемых кандидатам, до порядка урегулирования мелких хозяйственных вопросов.
В соответствии с законом Республика Крым и Севастополь присоединились к РФ в 2014 году.
Процедура состоит из нескольких шагов.
Шаг 1. Изъявление желания войти в состав РФ
Инициаторами запуска процесса должны выступить новые территории (иностранное государство или его часть).
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области провели референдумы, по результатам которых за присоединение регионов к Российской Федерации проголосовали 99,23%, 98,42%, 93,11% и 87,05% избирателей соответственно.
ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала 21 февраля 2022 года, действовали как иностранные государства, а Запорожская и Херсонская области — как части иностранного государства (Украины).
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
12:11
Новая старая геополитическая реальность. Почему Россия имеет право изменять границы
Шаг 2. Независимое государство
РФ признаёт части иностранного государства, претендующие на вхождение в её состав, независимыми территориями.
29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы, вступившие в силу с момента подписания.
«В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закреплённый в Уставе Организаций Объединённых Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области.
...Учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Запорожской области», — гласят документы.
Крым просуществовал как независимое государство со столицей в Симферополе 2 дня — 17 и 18 марта 2014 года.
Шаг 3. Обращение к президенту РФ
Независимое государство должно обратиться к президенту РФ с просьбой о принятии в состав России. Глава государства уведомляет об этом правительство, Государственную Думу, Совет Федерации и при необходимости проводит с ним консультации.
Руководители всех 4 регионов — глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо — 28 сентября обратились к Владимиру Путину с просьбой принять территории в состав РФ.
Шаг 4. Международный договор
Начинается подготовка международного договора — между Российской Федерацией и независимым государством, — в котором прописаны:
— наименование и статус нового субъекта Российской Федерации;
— порядок приобретения гражданства РФ гражданами иностранного государства и распространения на них в полном объёме правового статуса гражданина РФ;
— правопреемство относительно членства иностранного государства в международных организациях, его имущественных активов и пассивов;
— действие законодательства РФ на территории нового субъекта;
— функционирование органов государственной власти и органов местного самоуправления иностранного государства на территории нового субъекта РФ.
Алексей Зубец для интервью
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Шаг 5. Проверка Конституционным судом РФ
После подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке документа на соответствие Конституции РФ.
Шаг 6. Ратификация Государственной Думой
На ратификацию в Государственную Думу вносится международный договор, признанный соответствующим Конституции РФ, а также проект федерального конституционного закона о принятии в состав РФ нового субъекта, который должен содержать наименование, статус и границы нового субъекта, сроки, в течение которых новый субъект должен интегрироваться в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ и систему органов государственной власти.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о проведении 3 и 4 октября внеплановых пленарных заседаний из-за необходимости принять законодательные решения по результатам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Шаг 7. Рассмотрение Советом Федерации
Международный договор и проект федерального конституционного закона подлежат обязательному рассмотрению в Совете Федерации.
Второй документ вступает в силу не ранее, чем первый.
Совет Федерации рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав РФ, на заседании 4 октября, сообщил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Шаг 8. Подпись президента РФ
В случае одобрения обеими палатами Федерального собрания документы подписывает президент Российской Федерации, одновременно подписи ставят и главы регионов, желающих войти в состав РФ.
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
10:00
Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России?
Шаг 9.Внесение изменений в Конституцию РФ
На основании федерального конституционного закона о принятии в состав страны новых регионов вносятся изменения в часть 1 статьи 65 Конституции РФ, в которой перечислены все субъекты Российской Федерации.
 
РФприсоединениереферендумДНРЛНРХерсонская областьЗапорожская областьКонституциянезависимость
 
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