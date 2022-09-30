https://ukraina.ru/20220930/1039238789.html

Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган

Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган - 30.09.2022 Украина.ру

Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 29 сентября попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником

2022-09-30T09:37

2022-09-30T09:37

2022-09-30T09:48

турция

новости

эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_651:132:2637:1249_1920x0_80_0_0_720517df3ccc3cbb9f34192e7650914a.jpg

"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Президент Турции также назвал успешными обмен пленными между Россией и Украиной. Москва и Анкара совместно работали над ним долгое время.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, новости, эрдоган