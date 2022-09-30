https://ukraina.ru/20220930/1039238789.html
Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган
Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган - 30.09.2022 Украина.ру
Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 29 сентября попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником
2022-09-30T09:37
2022-09-30T09:37
2022-09-30T09:48
турция
новости
эрдоган
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"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.Президент Турции также назвал успешными обмен пленными между Россией и Украиной. Москва и Анкара совместно работали над ним долгое время.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
турция, новости, эрдоган
Турция готова выступить посредником по Украине - Эрдоган
09:37 30.09.2022 (обновлено: 09:48 30.09.2022)
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 29 сентября попросил его дать шанс переговорам с Киевом, по его словам, Анкара готова стать посредником
"Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряженности, и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам еще один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Турции также назвал успешными обмен пленными между Россией и Украиной. Москва и Анкара совместно работали над ним долгое время.