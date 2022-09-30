Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России? - 30.09.2022 Украина.ру
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Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России?
Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России? - 30.09.2022 Украина.ру
Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России?
В пятницу, 30 сентября, в Кремле Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий —... Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T10:00
2022-09-30T10:46
эксклюзив
лднр
херсонская область
запорожская область
украина
референдум
владимир путин
денис пушилин
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В пятницу, 30 сентября, в Кремле Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий — подпишут договор о вхождении этих государственных образований в состав России.Подавляющее большинство населения этих территорий высказалось за это на проходивших на днях референдумах.После подписания договоры будут утверждены на заседании Государственной думы и Совета Федерации. Путин планирует обратиться к депутатам и сенаторам с торжественной речью.Также на Красной площади и в районе Большого Замоскворецкого моста пройдет большой патриотический митинг в поддержку присоединения новых территорий к России.Что изменится в жизни Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья, выясняла Украина.ру. Источник в окружении руководства одной из республик Донбасса рассказал нам следующее:«Все четыре новых территории станут абсолютно равноправными субъектами Российской Федерации и будут пользоваться всеми теми правами, что есть у всех регионов. Границы уберут. Но на территории введут военное положение, и там же будет объявлено о проведении контртеррористической операции.ДНР и ЛНР сохранят свои названия. Этого очень сильно добивается Пушилин. Флаги и гербы останутся прежними. Русский язык будет государственным. Все силовые структуры войдут в аналогичные структуры РФ. Народная милиция станет российской армией. На ее военнослужащих будут распространены те же льготы и права, какими пользуются россияне. МГБ теперь в Донбассе не будет. Будет ФСБ.Всё теперь будет по высоким российским стандартам».ПолитикаЕсли раньше ни в ДНР, ни в ЛНР политические партии не регистрировались, они не были представлены в парламенте (в Народные советы избирались общественные движения), их деятельность была фактически под запретом, то теперь на этих территориях начнется самая настоящая политическая жизнь.«Все эти 8 лет вообще невозможно себе было представить, что в ЛДНР могла действовать оппозиция. В системе, которую создал Сурков, этого быть не могло. Объяснялось это тем, что Донбасс воюет, фронт рядом, разброды и шатания нам не нужны — не время сейчас. Теперь будет. Возможно, введение военного положения на этих территориях отдалит начало политической жизни, но теперь есть понимание, что все это будет.Раньше Коммунистическая партия ДНР во главе с Борисом Литвиновым во главе максимум что могла позволить себе из политических акций, так это принести цветы к памятнику Ленину 22 апреля. А теперь они могут свободно власть пикетировать, и никто ничего им не сделает», — пояснил нам перспективы новой политической ситуации в республиках собеседник Украина.ру.ЛДНР, Херсон и Запорожье входят в политическую систему Россию, а значит, там будут действовать российские партии.«Понятное дело, что партией номер один будет президентская — "Единая Россия". Но появятся также и представительства ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России". Их представители будут избираться в местные органы власти. Например, в донецком парламенте были две общественные организации — пушилинская "Донецкая республика" и типа что-то вроде оппозиционной – "Свободный Донбасс". Видимо, первая вольется в "Единую Россию". Куда вольется вторая — не знаю. Но понятно, что они уступят место нынешним российским топ-партиям.И надо не забывать, что от новых регионов России в Государственную думу и в Совет Федерации будут избраны депутаты и сенаторы. Естественно, в своем большинстве они будут местными», — не сомневается наш источник.Свободная прессаЕсли раньше вся печать в Донбассе была государственной, а частных СМИ не существовало, то после воссоединения с Россией в Новороссии появятся частные независимые СМИ.«Сейчас независимы только телеграм-каналы. Они обгоняют СМИ и по оперативности, и по информативности, но СМИ есть СМИ. Люди старшего возраста привыкли к СМИ. Если в государственных СМИ выражается только одна точка зрения – правительственная, то теперь появятся СМИ, в которых будут представлены иные точки зрения, и никто теперь вас не обвинит в подрывной работе».Экономика и финансыБезусловно, открытие границы, снятие таможенных барьеров и серьезные вливания в инфраструктурные проекты, прежде всего, со стороны Российского государства, оживит экономику на новых территориях.«Что касается инфраструктуры, то речь идет о строительстве новых дорог, об обновлении старых и начале работы железной дороги. Пока непонятно, придет ли РЖД или это будет какая-то другая контора, но из Донбасса в Москву, Крым и в другие города начнут ходить поезда. После войны будут восстановлены Донецкий и Луганский аэропорты. Наконец-то, начнется строительство жилья, чего раньше не было.Собственность украинских олигархов теперь будет национализирована. Инвестор останется прежний — Евгений Юрченко. По-другому, в ближайшее время не будет.Российский капитал все еще боится. Но если Кремль прикажет пойти — пойдут.Однако продукция местных производителей беспрепятственно пойдет теперь к российскому производителю.Наверное, "Сбер" работать не будет, но карточками "Сбера" можно будет свободно расплачиваться, как это делается в Крыму. В местных банкоматах можно будет по российским карточкам снимать деньги, уплатив небольшой процент. В местных банках можно будет брать кредиты.Зарплаты и пенсии в течение нескольких лет будут подтянуты до показателей Ростова и Краснодара», — заверил нас собеседник.
https://ukraina.ru/20220930/1039207517.html
https://ukraina.ru/20220930/1039215682.html
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, лднр, херсонская область, запорожская область, украина, референдум, владимир путин, денис пушилин
Эксклюзив, ЛДНР, Херсонская область, Запорожская область, Украина, референдум, Владимир Путин, Денис Пушилин

Что изменится в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье после присоединения к России?

10:00 30.09.2022 (обновлено: 10:46 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПатриотические акции в городах России
Патриотические акции в городах России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В пятницу, 30 сентября, в Кремле Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий — подпишут договор о вхождении этих государственных образований в состав России.
Подавляющее большинство населения этих территорий высказалось за это на проходивших на днях референдумах.
После подписания договоры будут утверждены на заседании Государственной думы и Совета Федерации. Путин планирует обратиться к депутатам и сенаторам с торжественной речью.
Также на Красной площади и в районе Большого Замоскворецкого моста пройдет большой патриотический митинг в поддержку присоединения новых территорий к России.
Запорожье - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
09:04
Дебет и кредит новых регионов. Что получает Россия и во сколько это ей обойдется
Что изменится в жизни Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья, выясняла Украина.ру. Источник в окружении руководства одной из республик Донбасса рассказал нам следующее:
«Все четыре новых территории станут абсолютно равноправными субъектами Российской Федерации и будут пользоваться всеми теми правами, что есть у всех регионов. Границы уберут. Но на территории введут военное положение, и там же будет объявлено о проведении контртеррористической операции.
ДНР и ЛНР сохранят свои названия. Этого очень сильно добивается Пушилин. Флаги и гербы останутся прежними. Русский язык будет государственным. Все силовые структуры войдут в аналогичные структуры РФ. Народная милиция станет российской армией. На ее военнослужащих будут распространены те же льготы и права, какими пользуются россияне. МГБ теперь в Донбассе не будет. Будет ФСБ.
Всё теперь будет по высоким российским стандартам».
Политика
Если раньше ни в ДНР, ни в ЛНР политические партии не регистрировались, они не были представлены в парламенте (в Народные советы избирались общественные движения), их деятельность была фактически под запретом, то теперь на этих территориях начнется самая настоящая политическая жизнь.
«Все эти 8 лет вообще невозможно себе было представить, что в ЛДНР могла действовать оппозиция. В системе, которую создал Сурков, этого быть не могло. Объяснялось это тем, что Донбасс воюет, фронт рядом, разброды и шатания нам не нужны — не время сейчас. Теперь будет. Возможно, введение военного положения на этих территориях отдалит начало политической жизни, но теперь есть понимание, что все это будет.
Раньше Коммунистическая партия ДНР во главе с Борисом Литвиновым во главе максимум что могла позволить себе из политических акций, так это принести цветы к памятнику Ленину 22 апреля. А теперь они могут свободно власть пикетировать, и никто ничего им не сделает», — пояснил нам перспективы новой политической ситуации в республиках собеседник Украина.ру.
ЛДНР, Херсон и Запорожье входят в политическую систему Россию, а значит, там будут действовать российские партии.
Алексей Зубец для интервью
09:07
Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет
«Понятное дело, что партией номер один будет президентская — "Единая Россия". Но появятся также и представительства ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России". Их представители будут избираться в местные органы власти. Например, в донецком парламенте были две общественные организации — пушилинская "Донецкая республика" и типа что-то вроде оппозиционной – "Свободный Донбасс". Видимо, первая вольется в "Единую Россию". Куда вольется вторая — не знаю. Но понятно, что они уступят место нынешним российским топ-партиям.
И надо не забывать, что от новых регионов России в Государственную думу и в Совет Федерации будут избраны депутаты и сенаторы. Естественно, в своем большинстве они будут местными», — не сомневается наш источник.
Свободная пресса
Если раньше вся печать в Донбассе была государственной, а частных СМИ не существовало, то после воссоединения с Россией в Новороссии появятся частные независимые СМИ.
«Сейчас независимы только телеграм-каналы. Они обгоняют СМИ и по оперативности, и по информативности, но СМИ есть СМИ. Люди старшего возраста привыкли к СМИ. Если в государственных СМИ выражается только одна точка зрения – правительственная, то теперь появятся СМИ, в которых будут представлены иные точки зрения, и никто теперь вас не обвинит в подрывной работе».
Экономика и финансы
Безусловно, открытие границы, снятие таможенных барьеров и серьезные вливания в инфраструктурные проекты, прежде всего, со стороны Российского государства, оживит экономику на новых территориях.
«Что касается инфраструктуры, то речь идет о строительстве новых дорог, об обновлении старых и начале работы железной дороги. Пока непонятно, придет ли РЖД или это будет какая-то другая контора, но из Донбасса в Москву, Крым и в другие города начнут ходить поезда. После войны будут восстановлены Донецкий и Луганский аэропорты. Наконец-то, начнется строительство жилья, чего раньше не было.
Собственность украинских олигархов теперь будет национализирована. Инвестор останется прежний — Евгений Юрченко. По-другому, в ближайшее время не будет.
Российский капитал все еще боится. Но если Кремль прикажет пойти — пойдут.
Однако продукция местных производителей беспрепятственно пойдет теперь к российскому производителю.
Наверное, "Сбер" работать не будет, но карточками "Сбера" можно будет свободно расплачиваться, как это делается в Крыму. В местных банкоматах можно будет по российским карточкам снимать деньги, уплатив небольшой процент. В местных банках можно будет брать кредиты.
Зарплаты и пенсии в течение нескольких лет будут подтянуты до показателей Ростова и Краснодара», — заверил нас собеседник.
 
ЭксклюзивЛДНРХерсонская областьЗапорожская областьУкраинареферендумВладимир ПутинДенис Пушилин
 
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