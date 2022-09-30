Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт - 30.09.2022 Украина.ру
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Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт
Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт - 30.09.2022 Украина.ру
Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт
Вхождение в состав России двух таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области даст импульс развитию сельского хозяйства страны и избавит ее от необходимости импорта овощей и многих фруктов. Об этом заявил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает 30 сентября РИА Новости
2022-09-30T08:25
2022-09-30T08:25
херсонская область
запорожская область
фрукты
овощи
импорт
новости
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"Присоединение Запорожья и Херсонской области очень выгодно России, это определенно даст импульс развитию сельского хозяйства страны, поможет, в частности, избавиться от импорта овощей и фруктов, которых мы ежегодно закупаем на 3 миллиарда долларов", - сказал он.Оба региона, по его словам, обладают прекрасными природными условиями.Помогут эти территории, сказал эксперт, и в отношении обеспечения Крыма водой. "Этот вопрос, естественно, будет теперь полностью решен", - уверен он.Особое внимание Суздальцев обратил на энергетический фактор."Не будем забывать, что там находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, которую сейчас, правда, обстреливают украинские военнослужащие. Когда-то эту АЭС создавала Россия, теперь ее надо будет привести в порядок, чтобы она использовалась на все 100%", - заключил эксперт.Суздальцев считает, что при грамотном развитии этих областей через небольшой период времени они смогут выйти на самообеспечение.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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херсонская область, запорожская область, фрукты, овощи, импорт, новости
Херсонская область, Запорожская область, фрукты, овощи, импорт, Новости

Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт

08:25 30.09.2022
 
© pixabay.comовощи прилавок рынок помидоры огурцы зелень капуста
овощи прилавок рынок помидоры огурцы зелень капуста
© pixabay.com
Читать в
Вхождение в состав России двух таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области даст импульс развитию сельского хозяйства страны и избавит ее от необходимости импорта овощей и многих фруктов. Об этом заявил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает 30 сентября РИА Новости
"Присоединение Запорожья и Херсонской области очень выгодно России, это определенно даст импульс развитию сельского хозяйства страны, поможет, в частности, избавиться от импорта овощей и фруктов, которых мы ежегодно закупаем на 3 миллиарда долларов", - сказал он.
Оба региона, по его словам, обладают прекрасными природными условиями.

"Неудивительно, что они представляли собой одну из житниц бывшей Украины. Районы богаты черноземом, хотя земли требуют орошения, поскольку области засушливые. Там есть традиции выращивания зерна - ржи, овса, ячменя, проса, а также овощных и фруктовых культур - помидоров, капусты, лука, перца, баклажанов, абрикосов, персиков, яблок, вишни",- заметил эксперт.

Помогут эти территории, сказал эксперт, и в отношении обеспечения Крыма водой.
"Этот вопрос, естественно, будет теперь полностью решен", - уверен он.
Особое внимание Суздальцев обратил на энергетический фактор.
"Не будем забывать, что там находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, которую сейчас, правда, обстреливают украинские военнослужащие. Когда-то эту АЭС создавала Россия, теперь ее надо будет привести в порядок, чтобы она использовалась на все 100%", - заключил эксперт.
Суздальцев считает, что при грамотном развитии этих областей через небольшой период времени они смогут выйти на самообеспечение.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
 
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