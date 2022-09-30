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Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт

Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт - 30.09.2022 Украина.ру

Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт

Вхождение в состав России двух таких аграрных регионов, как Херсонская и Запорожская области даст импульс развитию сельского хозяйства страны и избавит ее от необходимости импорта овощей и многих фруктов. Об этом заявил политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает 30 сентября РИА Новости

2022-09-30T08:25

2022-09-30T08:25

2022-09-30T08:25

херсонская область

запорожская область

фрукты

овощи

импорт

новости

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"Присоединение Запорожья и Херсонской области очень выгодно России, это определенно даст импульс развитию сельского хозяйства страны, поможет, в частности, избавиться от импорта овощей и фруктов, которых мы ежегодно закупаем на 3 миллиарда долларов", - сказал он.Оба региона, по его словам, обладают прекрасными природными условиями.Помогут эти территории, сказал эксперт, и в отношении обеспечения Крыма водой. "Этот вопрос, естественно, будет теперь полностью решен", - уверен он.Особое внимание Суздальцев обратил на энергетический фактор."Не будем забывать, что там находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция, которую сейчас, правда, обстреливают украинские военнослужащие. Когда-то эту АЭС создавала Россия, теперь ее надо будет привести в порядок, чтобы она использовалась на все 100%", - заключил эксперт.Суздальцев считает, что при грамотном развитии этих областей через небольшой период времени они смогут выйти на самообеспечение.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, запорожская область, фрукты, овощи, импорт, новости