Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039213903.html
Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы
Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы - 30.09.2022 Украина.ру
Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы
Украина.ру, 30.09.2022
2022-09-30T09:08
2022-09-30T09:08
дмитрий ковалевич
эксклюзив
сумы
украина
безработица
сво
денис шмыгаль
всу
украинизация
боевые действия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039216827_0:239:1280:959_1920x0_80_0_0_3d0ea1158442d36144bd19046f84d88d.jpg
В городе Сумы, что в северо-восточном углу Украины, на этой неделе решили радикально бороться с безработицей при помощи рабского труда. В этом пограничном регионе многие предприятия закрылись. Соответственно, резко возросло количество безработных, обращающихся в службу занятости. По закону им должны бы платить пособие, но почти все средства социальных фондов и программ брошены на войну, поэтому Сумская областная администрация приняла распоряжение "Об организации общественно-полезных работ в условиях военного времени". К работам привлекаются зарегистрированные безработные и другие незанятые лица, включая внутренне-перемещенных лиц.Применять труд безработных и беженцев намерены на строительстве оборонительных укреплений, разборе завалов, погрузочно-разгрузочных работах и заготовке дров для нужд ВСУ. "Трудовая повинность должна создать действенную и эффективную систему оборонных рубежей", - заявил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.Премьер-министр Денис Шмыгаль еще летом заявлял, что пособие по безработице выплачивать будут только один месяц, а затем – трудовая повинность. "Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов", - говорил Шмыгаль.Естественно, подавляющее большинство безработных и беженцев предпочтут, вместо того чтобы валить лес и разгружать вагоны, переехать в более спокойный регион. Таким образом, проблема с безработицей в регионе будет решена. С другой стороны, подобное решение могут принять и в других регионах, а со временем, возможно, отлавливать на улицах будут не только мужчин, но и женщин на лесоповал и укладку шпал. В бюджете Украины, все-таки, зияет огромная дыра, а затыкать ее каждый месяц западные партнеры не хотят, особенно в период энергетического кризиса у них дома.Бюджет Сумской области сейчас тоже пуст. Вернее, есть только центральный бюджет, из которого периодически сбрасывают "копеечку" на экстренные нужды в регионы. В среду 28 сентября комиссия областного совета обратилась к Кабмину с просьбой вернуть им право распоряжаться областным бюджетом, которого местные власти их лишили при введении военно-гражданских администраций, а это нарушает закон о самоуправлении. В ответ в Киеве, который не желает расставаться со средствами, ссылаются на боевые действия на границе с РФ. В этом регионе действительно в лесах орудуют мобильные группы минометчиков ВСУ, обстреливающих российское пограничье. Следовательно, прилетает и ответ, об эффективности которого можно судить по регулярным сообщениям СМИ Сумской области о гибели украинских военнослужащих на участках возле границы.В местных чатах и страницах соцсетей жители выражают опасения по поводу вероятного возобновления боевых действий в регионе после мобилизации в РФ и референдумов в юго-восточных регионах. Пограничье с РФ здесь продолжают минировать, а местным жителям по-прежнему запрещено посещать леса. Местные власти периодически пытаются выбить из центрального бюджета или от западных спонсоров средства на строительство какой-нибудь очередной "стены Яценюка", но пока им советуют обходиться силами безработных, подлежащих трудовой повинности.Как и по всей Украине, жителей Сумской области призывают запасаться дровами и устанавливать твердотопливные котлы. На этой неделе в Киеве заявили, что некоторым из общин в пограничье и прифронтовой зоне государство будет предоставлять дрова бесплатно. Однако, как подсчитали в пограничных общинах Сумской области, выделяемых государством средств хватит на 3-4% потребностей, поэтому призывают жителей трезво оценивать ситуацию, не обнадеживать себя, а самостоятельно позаботиться об отоплении зимой. Жителям, у которых жилье пострадало в результате боевых действий, тоже советуют самостоятельно заниматься ремонтом, обещая возмещение его стоимости как-нибудь потом.Город Сумы, как и меленькие городки области, после 2014 подвергался активной украинизации. Украиноязычных горожан здесь никогда не было много, но они были заметнее по своей уверенной и активной позиции даже в быту, не говоря уже о политических вопросах. И даже сейчас городская община фактически разделена на две неравные доли: "свидомых" и "ведомых", то есть сознательных украинских националистов и пассивных объектов националистической пропаганды. Нередко водораздел проходит внутри одной семьи, появляясь в доносительстве и беспочвенных подозрениях в госизмене. Однако по большей части разные категории жителей стараются не пересекаться, а "ведомые" окукливаются в своем мирке, особенно после разочарования из-за отвода российских войск в апреле. "Свидомые", естественно, используют этот факт в своих целях, в том числе агитируя "ведомых" начать оказывать помощь ВСУ или принять националистические взгляды. В целом же город до сих пор производит впечатление, как русского, так и украинского и белорусского одновременно.
https://ukraina.ru/20220929/1039165140.html
https://ukraina.ru/20220928/1039113199.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039216827_36:246:986:959_1920x0_80_0_0_5c36b76b482cc6e82f83c99d93b0cc10.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дмитрий ковалевич, эксклюзив, сумы, украина, безработица, сво, денис шмыгаль, всу, украинизация, боевые действия
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Сумы, Украина, безработица, СВО, Денис Шмыгаль, ВСУ, украинизация, боевые действия

Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы

09:08 30.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій ІвановичСумы
Сумы - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© commons.wikimedia.org / Коваль Сергій Іванович
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
В городе Сумы, что в северо-восточном углу Украины, на этой неделе решили радикально бороться с безработицей при помощи рабского труда. В этом пограничном регионе многие предприятия закрылись. Соответственно, резко возросло количество безработных, обращающихся в службу занятости.
По закону им должны бы платить пособие, но почти все средства социальных фондов и программ брошены на войну, поэтому Сумская областная администрация приняла распоряжение "Об организации общественно-полезных работ в условиях военного времени". К работам привлекаются зарегистрированные безработные и другие незанятые лица, включая внутренне-перемещенных лиц.
Применять труд безработных и беженцев намерены на строительстве оборонительных укреплений, разборе завалов, погрузочно-разгрузочных работах и заготовке дров для нужд ВСУ. "Трудовая повинность должна создать действенную и эффективную систему оборонных рубежей", - заявил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.
Премьер-министр Денис Шмыгаль еще летом заявлял, что пособие по безработице выплачивать будут только один месяц, а затем – трудовая повинность. "Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов", - говорил Шмыгаль.
Естественно, подавляющее большинство безработных и беженцев предпочтут, вместо того чтобы валить лес и разгружать вагоны, переехать в более спокойный регион. Таким образом, проблема с безработицей в регионе будет решена. С другой стороны, подобное решение могут принять и в других регионах, а со временем, возможно, отлавливать на улицах будут не только мужчин, но и женщин на лесоповал и укладку шпал. В бюджете Украины, все-таки, зияет огромная дыра, а затыкать ее каждый месяц западные партнеры не хотят, особенно в период энергетического кризиса у них дома.
Вчера, 07:38
Ядерная катастрофа или потоп. Чего опасаются в Кременчуге
Бюджет Сумской области сейчас тоже пуст. Вернее, есть только центральный бюджет, из которого периодически сбрасывают "копеечку" на экстренные нужды в регионы. В среду 28 сентября комиссия областного совета обратилась к Кабмину с просьбой вернуть им право распоряжаться областным бюджетом, которого местные власти их лишили при введении военно-гражданских администраций, а это нарушает закон о самоуправлении. В ответ в Киеве, который не желает расставаться со средствами, ссылаются на боевые действия на границе с РФ. В этом регионе действительно в лесах орудуют мобильные группы минометчиков ВСУ, обстреливающих российское пограничье. Следовательно, прилетает и ответ, об эффективности которого можно судить по регулярным сообщениям СМИ Сумской области о гибели украинских военнослужащих на участках возле границы.
В местных чатах и страницах соцсетей жители выражают опасения по поводу вероятного возобновления боевых действий в регионе после мобилизации в РФ и референдумов в юго-восточных регионах. Пограничье с РФ здесь продолжают минировать, а местным жителям по-прежнему запрещено посещать леса. Местные власти периодически пытаются выбить из центрального бюджета или от западных спонсоров средства на строительство какой-нибудь очередной "стены Яценюка", но пока им советуют обходиться силами безработных, подлежащих трудовой повинности.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 09:46
Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год
Как и по всей Украине, жителей Сумской области призывают запасаться дровами и устанавливать твердотопливные котлы. На этой неделе в Киеве заявили, что некоторым из общин в пограничье и прифронтовой зоне государство будет предоставлять дрова бесплатно. Однако, как подсчитали в пограничных общинах Сумской области, выделяемых государством средств хватит на 3-4% потребностей, поэтому призывают жителей трезво оценивать ситуацию, не обнадеживать себя, а самостоятельно позаботиться об отоплении зимой. Жителям, у которых жилье пострадало в результате боевых действий, тоже советуют самостоятельно заниматься ремонтом, обещая возмещение его стоимости как-нибудь потом.
Город Сумы, как и меленькие городки области, после 2014 подвергался активной украинизации. Украиноязычных горожан здесь никогда не было много, но они были заметнее по своей уверенной и активной позиции даже в быту, не говоря уже о политических вопросах. И даже сейчас городская община фактически разделена на две неравные доли: "свидомых" и "ведомых", то есть сознательных украинских националистов и пассивных объектов националистической пропаганды. Нередко водораздел проходит внутри одной семьи, появляясь в доносительстве и беспочвенных подозрениях в госизмене. Однако по большей части разные категории жителей стараются не пересекаться, а "ведомые" окукливаются в своем мирке, особенно после разочарования из-за отвода российских войск в апреле. "Свидомые", естественно, используют этот факт в своих целях, в том числе агитируя "ведомых" начать оказывать помощь ВСУ или принять националистические взгляды. В целом же город до сих пор производит впечатление, как русского, так и украинского и белорусского одновременно.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивСумыУкраинабезработицаСВОДенис ШмыгальВСУукраинизациябоевые действия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:08Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы
09:08Признание независимости, обстановка в Красном Лимане. Главное на утро 30 сентября
09:07Алексей Зубец: Бывшие регионы Украины будут привыкать жить в России несколько лет
09:04Дебет и кредит новых регионов. Что получает Россия и во сколько это ей обойдётся
08:50США обсуждают с союзниками новые поставки оружия Киеву — глава Пентагона
08:44Мухаммед ибн Салман: "принц-хипстер" и освобождение британских пленных в ДНР
08:32МИД Узбекистана выступил за мирное урегулирование на Украине
08:30Андрей Суздальцев: После референдумов Россия может активно бить по инфраструктуре Украины
08:27Главное на 30 сентября: в России и в мире
08:25Херсон и Запорожье помогут России избавиться от импортных овощей — эксперт
08:13Российские дипломаты прокомментировали информацию о возможном ударе США по Кремлю
07:56Эксперт рассказал, сколько придется потратить на восстановление ДНР и ЛНР
07:47Шведские специалисты предупредили о возможных проблемах с электроснабжением Европы из-за аварий на "СП"
07:38Постпредство РФ обвинило генсека ООН в двойных стандартах
07:26Захарова призвала США признаться в причинах аварий на "Северных потоках"
07:11В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и Курченко
06:30Политолог-американист объяснил, почему произошло ЧП на "Северных потоках"
06:15Бывший боец "группы Вагнера" раскрыл детали своего задержания в Белоруссии
06:00Политолог Дудаков раскрыл главных подозреваемых в ЧП на "Северных потоках"
05:45Ни Китай, ни Россия не находятся в международной изоляции – блогер Сыма Нань
Лента новостейМолния