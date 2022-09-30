https://ukraina.ru/20220930/1039213903.html

Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы

Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы - 30.09.2022 Украина.ру

Трудовая повинность и пустой бюджет. Как живет город Сумы

Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T09:08

2022-09-30T09:08

2022-09-30T09:08

дмитрий ковалевич

эксклюзив

сумы

украина

безработица

сво

денис шмыгаль

всу

украинизация

боевые действия

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В городе Сумы, что в северо-восточном углу Украины, на этой неделе решили радикально бороться с безработицей при помощи рабского труда. В этом пограничном регионе многие предприятия закрылись. Соответственно, резко возросло количество безработных, обращающихся в службу занятости. По закону им должны бы платить пособие, но почти все средства социальных фондов и программ брошены на войну, поэтому Сумская областная администрация приняла распоряжение "Об организации общественно-полезных работ в условиях военного времени". К работам привлекаются зарегистрированные безработные и другие незанятые лица, включая внутренне-перемещенных лиц.Применять труд безработных и беженцев намерены на строительстве оборонительных укреплений, разборе завалов, погрузочно-разгрузочных работах и заготовке дров для нужд ВСУ. "Трудовая повинность должна создать действенную и эффективную систему оборонных рубежей", - заявил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.Премьер-министр Денис Шмыгаль еще летом заявлял, что пособие по безработице выплачивать будут только один месяц, а затем – трудовая повинность. "Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов", - говорил Шмыгаль.Естественно, подавляющее большинство безработных и беженцев предпочтут, вместо того чтобы валить лес и разгружать вагоны, переехать в более спокойный регион. Таким образом, проблема с безработицей в регионе будет решена. С другой стороны, подобное решение могут принять и в других регионах, а со временем, возможно, отлавливать на улицах будут не только мужчин, но и женщин на лесоповал и укладку шпал. В бюджете Украины, все-таки, зияет огромная дыра, а затыкать ее каждый месяц западные партнеры не хотят, особенно в период энергетического кризиса у них дома.Бюджет Сумской области сейчас тоже пуст. Вернее, есть только центральный бюджет, из которого периодически сбрасывают "копеечку" на экстренные нужды в регионы. В среду 28 сентября комиссия областного совета обратилась к Кабмину с просьбой вернуть им право распоряжаться областным бюджетом, которого местные власти их лишили при введении военно-гражданских администраций, а это нарушает закон о самоуправлении. В ответ в Киеве, который не желает расставаться со средствами, ссылаются на боевые действия на границе с РФ. В этом регионе действительно в лесах орудуют мобильные группы минометчиков ВСУ, обстреливающих российское пограничье. Следовательно, прилетает и ответ, об эффективности которого можно судить по регулярным сообщениям СМИ Сумской области о гибели украинских военнослужащих на участках возле границы.В местных чатах и страницах соцсетей жители выражают опасения по поводу вероятного возобновления боевых действий в регионе после мобилизации в РФ и референдумов в юго-восточных регионах. Пограничье с РФ здесь продолжают минировать, а местным жителям по-прежнему запрещено посещать леса. Местные власти периодически пытаются выбить из центрального бюджета или от западных спонсоров средства на строительство какой-нибудь очередной "стены Яценюка", но пока им советуют обходиться силами безработных, подлежащих трудовой повинности.Как и по всей Украине, жителей Сумской области призывают запасаться дровами и устанавливать твердотопливные котлы. На этой неделе в Киеве заявили, что некоторым из общин в пограничье и прифронтовой зоне государство будет предоставлять дрова бесплатно. Однако, как подсчитали в пограничных общинах Сумской области, выделяемых государством средств хватит на 3-4% потребностей, поэтому призывают жителей трезво оценивать ситуацию, не обнадеживать себя, а самостоятельно позаботиться об отоплении зимой. Жителям, у которых жилье пострадало в результате боевых действий, тоже советуют самостоятельно заниматься ремонтом, обещая возмещение его стоимости как-нибудь потом.Город Сумы, как и меленькие городки области, после 2014 подвергался активной украинизации. Украиноязычных горожан здесь никогда не было много, но они были заметнее по своей уверенной и активной позиции даже в быту, не говоря уже о политических вопросах. И даже сейчас городская община фактически разделена на две неравные доли: "свидомых" и "ведомых", то есть сознательных украинских националистов и пассивных объектов националистической пропаганды. Нередко водораздел проходит внутри одной семьи, появляясь в доносительстве и беспочвенных подозрениях в госизмене. Однако по большей части разные категории жителей стараются не пересекаться, а "ведомые" окукливаются в своем мирке, особенно после разочарования из-за отвода российских войск в апреле. "Свидомые", естественно, используют этот факт в своих целях, в том числе агитируя "ведомых" начать оказывать помощь ВСУ или принять националистические взгляды. В целом же город до сих пор производит впечатление, как русского, так и украинского и белорусского одновременно.

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дмитрий ковалевич, эксклюзив, сумы, украина, безработица, сво, денис шмыгаль, всу, украинизация, боевые действия