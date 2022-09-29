https://ukraina.ru/20220929/1039232596.html

Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине

Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине - 29.09.2022 Украина.ру

Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине

Украинские военные расстреляли колонну мирных беженцев в Харьковской области, погибли в том числе и дети. В России и на Украине готовятся к подписанию договора о принятии в РФ Северной Таврии и Донбасса

2022-09-29T20:07

2022-09-29T20:07

2022-09-29T20:07

эксклюзив

хроники

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О расстреле колонны с гражданскими сообщил посол Луганской Народной Республики в России в комментарии РИА "Новости"."По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети", — рассказал он.Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ."Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось", — отметил посол ЛНР уже в эфире телеканала "Россия 24".Позже подробности о произошедшем рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он указал, что украинские военные знали, куда стреляют."Работали прямой наводкой... Я могу на 100% сказать, что они знали, по кому стреляли. Это была гражданская техника - четыре автомобиля и микроавтобус. На них были опознавательные знаки, все эвакуировавшиеся нанесли большими буквами "Дети" красками. Это было издалека видно. Это не дальняя артиллерия работала... А работали стрелковым вооружением, а значит, они видели, куда стреляют", - рассказал Ганчев.Он отметил, что тем, кому удалось добраться до ЛНР, оказывают медицинскую помощь, власти пытаются установить личности погибших.Всего, по данным Ганчева, из Харьковской области в Россию и ЛНР удалось эвакуироваться около 30 тысячам человек, но в последнее время выехать все сложнее, так как дороги находятся под постоянными обстрелами.О состоянии нескольких выживших детей рассказала главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая."Состояние девочки (12 лет — Ред.) при поступлении было тяжёлое, состояние мальчика (10 лет – Ред.) было средней тяжести. В динамике состояние стабилизовалось… Состояние девочки средней тяжести. По роду заболевания ребенок тяжёлый и нуждается в оказании специальной травматологической помощи федеральных клиник", - рассказала Белецкая.Она уточнила, что у детей минно-взрывные травмы, им оказана вся необходимая помощь. Кроме того, главврач отметила, что родители раненых детей в Харьковской области могли погибнуть."Мы не знаем окончательно какие списки выживших, списки погибших… Со слов детей. Потому что больше сейчас никакой не имеем информации. Мамы погибли 100%, погиб у девочки и отчим. В их семье был еще один годовалый ребенок, он погиб или живой в каких-то других учреждениях, мы сказать не можем", - отметила Белецкая.Она уточнила, что дети поступили в шоковом состоянии и ничего практически рассказать не могут. На данный момент идет розыск родственников детей.Военкор Герман Куликовский у себя в телеграм-канале отметил, что подобные зверства украинских военных укладываются в их тактику."Почему трагедия под Купянском не является "эксцессом исполнителя. Ответ на этот вопрос очень простой. После того, как мы оставили Изюм, Балаклею, Купянск и другие районы Харьковской области и туда зашли солдаты ВСУ подкреплённые сотрудниками СБУ, там началось следующее. В Изюме помимо массовых арестов (арестовано больше 600 человек), прошли мероприятия по вывозу любого мало-мальски пригодного к работе оборудования, зерна и вообще всего, что может предоставлять какую-то материальную ценность. Жителей многоэтажек ( которые мы начали ремонтировать и готовить к зиме), выгоняют либо в частный сектор, либо вывозят в Харьков. Все ремонтные работы прекращены, украинцы тупо готовят временно оккупированный и чужой город к обороне, впрочем это касается всей оставленной нами территории", - отметил он.По его словам, "с точки зрения военного искусства, то есть военной деятельности на территории чужого государства, это абсолютно правильно: ВСУ готовит укрепрайон". Последний должен будет задержать будущее наступление ВС РФ, которое, по словам Куликовского, неизбежно."Возвращаясь к Купянской трагедии, напрашивается вполне логичный вывод. Это целенаправленный расстрел вражеского для Киева населения, который проведён согласно приказу высшего руководства Украины. Территорию просто делают безлюдной", - подытожил он.Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала поведение украинских военных людоедским."Людоеды расшарашили гранатометами колонну харьковских беженцев в автобусах с надписью "Дети". 30 погибших. Людоеды и есть", - подчеркнула она.Украина поведение своих военных никак не комментирует.Подготовка к подписанию договораВ Москве готовятся к подписанию договора о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей."Через шум работ по подготовке сцены и бубнение гидов пробиваются куранты Спасской башни Кремля. 18.00 - до заявленного начала митинга осталось 24 часа. Красная площадь перекрыта, работы по монтажу сцены, мониторов, перегородок идут ударными темпами", - сообщил вечером 29 сентября телеграм-канал "Донбасс решает".Ранее стало депутат от КПРФ Денис Парфёнов сообщил, что члены Государственной Думы РФ получили приглашения в Кремль."Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России В. В. Путина", — указал ПарфёновВ комментарии РИА "Новости" Парфёнов уточнил, что в приглашении не указано, о каком событии идет речь.Однако его коллеги не сомневаются — речь о подписании договора о присоединении Северной Таврии и Донбасса к России."Понятно, что прошли референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, от глав этих регионов поступили обращения к президенту РФ о принятии их в состав России, более, того, они уже прилетели в Москву, и мероприятие в Кремле 30 сентября не может обойти эту тему", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс".Позже глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что находится на самоизоляции, т. к. ему предстоит встреча с президентом России Владимиром Путиным."Подготовка идет, мы на карантине сидим. Это необходимые процедуры, которые должны выполняться. Все документы у нас готовы, печати с собой, результаты референдума есть. Завтра должно состояться подписание. Затем будут (заседания) Совета Федерации и Госдумы. И все вступит в силу. Мы наконец-то обретем свою родину вновь", - заявил Балицкий в эфире канала "Россия 24".На Украине известие о подписании соглашения вызвало тревогу. Так, днём 29 сентября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский созывает на 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку заседания пока держат в тайне.

https://ukraina.ru/20220929/1039220480.html

https://ukraina.ru/20220929/1039206168.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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