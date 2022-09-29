Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине - 29.09.2022 Украина.ру
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Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине
Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине - 29.09.2022 Украина.ру
Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине
Украинские военные расстреляли колонну мирных беженцев в Харьковской области, погибли в том числе и дети. В России и на Украине готовятся к подписанию договора о принятии в РФ Северной Таврии и Донбасса
2022-09-29T20:07
2022-09-29T20:07
эксклюзив
хроники
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О расстреле колонны с гражданскими сообщил посол Луганской Народной Республики в России в комментарии РИА "Новости"."По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети", — рассказал он.Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ."Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось", — отметил посол ЛНР уже в эфире телеканала "Россия 24".Позже подробности о произошедшем рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он указал, что украинские военные знали, куда стреляют."Работали прямой наводкой... Я могу на 100% сказать, что они знали, по кому стреляли. Это была гражданская техника - четыре автомобиля и микроавтобус. На них были опознавательные знаки, все эвакуировавшиеся нанесли большими буквами "Дети" красками. Это было издалека видно. Это не дальняя артиллерия работала... А работали стрелковым вооружением, а значит, они видели, куда стреляют", - рассказал Ганчев.Он отметил, что тем, кому удалось добраться до ЛНР, оказывают медицинскую помощь, власти пытаются установить личности погибших.Всего, по данным Ганчева, из Харьковской области в Россию и ЛНР удалось эвакуироваться около 30 тысячам человек, но в последнее время выехать все сложнее, так как дороги находятся под постоянными обстрелами.О состоянии нескольких выживших детей рассказала главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая."Состояние девочки (12 лет — Ред.) при поступлении было тяжёлое, состояние мальчика (10 лет – Ред.) было средней тяжести. В динамике состояние стабилизовалось… Состояние девочки средней тяжести. По роду заболевания ребенок тяжёлый и нуждается в оказании специальной травматологической помощи федеральных клиник", - рассказала Белецкая.Она уточнила, что у детей минно-взрывные травмы, им оказана вся необходимая помощь. Кроме того, главврач отметила, что родители раненых детей в Харьковской области могли погибнуть."Мы не знаем окончательно какие списки выживших, списки погибших… Со слов детей. Потому что больше сейчас никакой не имеем информации. Мамы погибли 100%, погиб у девочки и отчим. В их семье был еще один годовалый ребенок, он погиб или живой в каких-то других учреждениях, мы сказать не можем", - отметила Белецкая.Она уточнила, что дети поступили в шоковом состоянии и ничего практически рассказать не могут. На данный момент идет розыск родственников детей.Военкор Герман Куликовский у себя в телеграм-канале отметил, что подобные зверства украинских военных укладываются в их тактику."Почему трагедия под Купянском не является "эксцессом исполнителя. Ответ на этот вопрос очень простой. После того, как мы оставили Изюм, Балаклею, Купянск и другие районы Харьковской области и туда зашли солдаты ВСУ подкреплённые сотрудниками СБУ, там началось следующее. В Изюме помимо массовых арестов (арестовано больше 600 человек), прошли мероприятия по вывозу любого мало-мальски пригодного к работе оборудования, зерна и вообще всего, что может предоставлять какую-то материальную ценность. Жителей многоэтажек ( которые мы начали ремонтировать и готовить к зиме), выгоняют либо в частный сектор, либо вывозят в Харьков. Все ремонтные работы прекращены, украинцы тупо готовят временно оккупированный и чужой город к обороне, впрочем это касается всей оставленной нами территории", - отметил он.По его словам, "с точки зрения военного искусства, то есть военной деятельности на территории чужого государства, это абсолютно правильно: ВСУ готовит укрепрайон". Последний должен будет задержать будущее наступление ВС РФ, которое, по словам Куликовского, неизбежно."Возвращаясь к Купянской трагедии, напрашивается вполне логичный вывод. Это целенаправленный расстрел вражеского для Киева населения, который проведён согласно приказу высшего руководства Украины. Территорию просто делают безлюдной", - подытожил он.Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала поведение украинских военных людоедским."Людоеды расшарашили гранатометами колонну харьковских беженцев в автобусах с надписью "Дети". 30 погибших. Людоеды и есть", - подчеркнула она.Украина поведение своих военных никак не комментирует.Подготовка к подписанию договораВ Москве готовятся к подписанию договора о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей."Через шум работ по подготовке сцены и бубнение гидов пробиваются куранты Спасской башни Кремля. 18.00 - до заявленного начала митинга осталось 24 часа. Красная площадь перекрыта, работы по монтажу сцены, мониторов, перегородок идут ударными темпами", - сообщил вечером 29 сентября телеграм-канал "Донбасс решает".Ранее стало депутат от КПРФ Денис Парфёнов сообщил, что члены Государственной Думы РФ получили приглашения в Кремль."Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России В. В. Путина", — указал ПарфёновВ комментарии РИА "Новости" Парфёнов уточнил, что в приглашении не указано, о каком событии идет речь.Однако его коллеги не сомневаются — речь о подписании договора о присоединении Северной Таврии и Донбасса к России."Понятно, что прошли референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, от глав этих регионов поступили обращения к президенту РФ о принятии их в состав России, более, того, они уже прилетели в Москву, и мероприятие в Кремле 30 сентября не может обойти эту тему", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс".Позже глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что находится на самоизоляции, т. к. ему предстоит встреча с президентом России Владимиром Путиным."Подготовка идет, мы на карантине сидим. Это необходимые процедуры, которые должны выполняться. Все документы у нас готовы, печати с собой, результаты референдума есть. Завтра должно состояться подписание. Затем будут (заседания) Совета Федерации и Госдумы. И все вступит в силу. Мы наконец-то обретем свою родину вновь", - заявил Балицкий в эфире канала "Россия 24".На Украине известие о подписании соглашения вызвало тревогу. Так, днём 29 сентября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский созывает на 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку заседания пока держат в тайне.
https://ukraina.ru/20220929/1039220480.html
https://ukraina.ru/20220929/1039206168.html
https://ukraina.ru/20220929/1039198607.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине

20:07 29.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРазмещение эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Волгоградской области
Размещение эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные расстреляли колонну мирных беженцев в Харьковской области, погибли в том числе и дети. В России и на Украине готовятся к подписанию договора о принятии в РФ Северной Таврии и Донбасса
О расстреле колонны с гражданскими сообщил посол Луганской Народной Республики в России в комментарии РИА "Новости".
"По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети", — рассказал он.
Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.
"Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось", — отметил посол ЛНР уже в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
16:00
Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентябряСтало известно, когда подпишут договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Польша пригрозила вводом войск НАТО на Украину. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС
Позже подробности о произошедшем рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он указал, что украинские военные знали, куда стреляют.
"Работали прямой наводкой... Я могу на 100% сказать, что они знали, по кому стреляли. Это была гражданская техника - четыре автомобиля и микроавтобус. На них были опознавательные знаки, все эвакуировавшиеся нанесли большими буквами "Дети" красками. Это было издалека видно. Это не дальняя артиллерия работала... А работали стрелковым вооружением, а значит, они видели, куда стреляют", - рассказал Ганчев.
Он отметил, что тем, кому удалось добраться до ЛНР, оказывают медицинскую помощь, власти пытаются установить личности погибших.
Всего, по данным Ганчева, из Харьковской области в Россию и ЛНР удалось эвакуироваться около 30 тысячам человек, но в последнее время выехать все сложнее, так как дороги находятся под постоянными обстрелами.
О состоянии нескольких выживших детей рассказала главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.
"Состояние девочки (12 лет — Ред.) при поступлении было тяжёлое, состояние мальчика (10 лет – Ред.) было средней тяжести. В динамике состояние стабилизовалось… Состояние девочки средней тяжести. По роду заболевания ребенок тяжёлый и нуждается в оказании специальной травматологической помощи федеральных клиник", - рассказала Белецкая.
Она уточнила, что у детей минно-взрывные травмы, им оказана вся необходимая помощь. Кроме того, главврач отметила, что родители раненых детей в Харьковской области могли погибнуть.
"Мы не знаем окончательно какие списки выживших, списки погибших… Со слов детей. Потому что больше сейчас никакой не имеем информации. Мамы погибли 100%, погиб у девочки и отчим. В их семье был еще один годовалый ребенок, он погиб или живой в каких-то других учреждениях, мы сказать не можем", - отметила Белецкая.
Она уточнила, что дети поступили в шоковом состоянии и ничего практически рассказать не могут. На данный момент идет розыск родственников детей.
Военкор Герман Куликовский у себя в телеграм-канале отметил, что подобные зверства украинских военных укладываются в их тактику.
Работа бригады скорой помощи в Горловке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
12:00
Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентябряУкраинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс и Северную Таврию. При ударе ВСУ по колонне беженцев в Харьковской области погибли дети. Стали известны обстоятельства убийства главы ДНР Александра Захарченко
"Почему трагедия под Купянском не является "эксцессом исполнителя. Ответ на этот вопрос очень простой. После того, как мы оставили Изюм, Балаклею, Купянск и другие районы Харьковской области и туда зашли солдаты ВСУ подкреплённые сотрудниками СБУ, там началось следующее. В Изюме помимо массовых арестов (арестовано больше 600 человек), прошли мероприятия по вывозу любого мало-мальски пригодного к работе оборудования, зерна и вообще всего, что может предоставлять какую-то материальную ценность. Жителей многоэтажек ( которые мы начали ремонтировать и готовить к зиме), выгоняют либо в частный сектор, либо вывозят в Харьков. Все ремонтные работы прекращены, украинцы тупо готовят временно оккупированный и чужой город к обороне, впрочем это касается всей оставленной нами территории", - отметил он.
По его словам, "с точки зрения военного искусства, то есть военной деятельности на территории чужого государства, это абсолютно правильно: ВСУ готовит укрепрайон". Последний должен будет задержать будущее наступление ВС РФ, которое, по словам Куликовского, неизбежно.
"Возвращаясь к Купянской трагедии, напрашивается вполне логичный вывод. Это целенаправленный расстрел вражеского для Киева населения, который проведён согласно приказу высшего руководства Украины. Территорию просто делают безлюдной", - подытожил он.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала поведение украинских военных людоедским.
"Людоеды расшарашили гранатометами колонну харьковских беженцев в автобусах с надписью "Дети". 30 погибших. Людоеды и есть", - подчеркнула она.
Украина поведение своих военных никак не комментирует.
Подготовка к подписанию договора
В Москве готовятся к подписанию договора о вхождении в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
"Через шум работ по подготовке сцены и бубнение гидов пробиваются куранты Спасской башни Кремля. 18.00 - до заявленного начала митинга осталось 24 часа. Красная площадь перекрыта, работы по монтажу сцены, мониторов, перегородок идут ударными темпами", - сообщил вечером 29 сентября телеграм-канал "Донбасс решает".
Ранее стало депутат от КПРФ Денис Парфёнов сообщил, что члены Государственной Думы РФ получили приглашения в Кремль.
"Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России В. В. Путина", — указал Парфёнов
В комментарии РИА "Новости" Парфёнов уточнил, что в приглашении не указано, о каком событии идет речь.
Однако его коллеги не сомневаются — речь о подписании договора о присоединении Северной Таврии и Донбасса к России.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
09:49
Визит в Москву, протесты студентов. Главное на Украине на утро 29 сентябряГлавы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прибыли в Москву. Украинские студенты протестуют против запрета на выезд на обучение за границу
"Понятно, что прошли референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, от глав этих регионов поступили обращения к президенту РФ о принятии их в состав России, более, того, они уже прилетели в Москву, и мероприятие в Кремле 30 сентября не может обойти эту тему", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс".
Позже глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что находится на самоизоляции, т. к. ему предстоит встреча с президентом России Владимиром Путиным.
"Подготовка идет, мы на карантине сидим. Это необходимые процедуры, которые должны выполняться. Все документы у нас готовы, печати с собой, результаты референдума есть. Завтра должно состояться подписание. Затем будут (заседания) Совета Федерации и Госдумы. И все вступит в силу. Мы наконец-то обретем свою родину вновь", - заявил Балицкий в эфире канала "Россия 24".
На Украине известие о подписании соглашения вызвало тревогу. Так, днём 29 сентября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский созывает на 30 сентября экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку заседания пока держат в тайне.
 
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Заголовок открываемого материала
20:07Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине
20:00"Университет для науки". Как в борьбе с либералами укреплять патриотизм и развивать образование
19:05В Минобороны рассказали, где будут задействованы мобилизованные
18:40"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится
18:26В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов
18:10США добивают Европу, украинский режим начинает игру ва-банк. О чём говорили эксперты 29 сентября
17:57Путин назвал конфликт с Украиной следствием развала СССР
17:55Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
17:47Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот
17:31Антисемитизм на Украине: хасидам запретили вход в магазин автозаправки
17:27"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео
17:05Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября
16:57Чешские хитрости. В Праге протестуют десятки тысяч человек
16:50Олег Неменский: Россия становится сильнее, а Евросоюз захочет большей автономности
16:49Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы"
16:31С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат
16:28Торжество демократии, угрозы Киева, фашизм Запада. Как международные наблюдатели оценивают референдум
16:22На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти
16:19Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП
16:00Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентября
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