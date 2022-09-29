В Минобороны рассказали, где будут задействованы мобилизованные
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии, Конашенков
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Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, будут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ
Призванные в рамках мобилизации после слаживания приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий.
Сообщается, что также они будут выполнять задачи, действуя в составе подразделений резерва и усиления.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру объяснил, что результаты мобилизации будут видны позже:"Результаты той частичной мобилизации, которая сейчас в России проходит, мы увидим где-то через два месяца, потому что пока мы призовем, пока укомплектуем... Призыв займет одну-две недели. Подразделения будут отправлены на полигоны, в районы слаживания, комплектования, формирования воинских частей. Потом будут переброшены в район СВО. Но это конец ноября, начало декабря".
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