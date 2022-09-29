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В Минобороны рассказали, где будут задействованы мобилизованные

В Минобороны рассказали, где будут задействованы мобилизованные - 29.09.2022 Украина.ру

В Минобороны рассказали, где будут задействованы мобилизованные

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, будут выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ

2022-09-29T19:05

2022-09-29T19:05

2022-09-29T19:05

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мобилизация

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минобороны

контроль

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Сообщается, что также они будут выполнять задачи, действуя в составе подразделений резерва и усиления.Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру объяснил, что результаты мобилизации будут видны позже:"Результаты той частичной мобилизации, которая сейчас в России проходит, мы увидим где-то через два месяца, потому что пока мы призовем, пока укомплектуем... Призыв займет одну-две недели. Подразделения будут отправлены на полигоны, в районы слаживания, комплектования, формирования воинских частей. Потом будут переброшены в район СВО. Но это конец ноября, начало декабря".

https://ukraina.ru/20220928/1039165448.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мобилизация, минобороны рф, минобороны, контроль