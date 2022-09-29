"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится - 29.09.2022 Украина.ру
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"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится
"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится - 29.09.2022 Украина.ру
"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится
Красный Лиман. Город на линии фронта. Чего боятся и как живут местные жители? Насколько оправданы их страхи? Смотрите подробности в эксклюзивном репортаже корреспондента Украина.ру Филиппа Прокудина.
2022-09-29T18:40
2022-09-29T18:40
красный лиман
видео
спецоперация
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!!! В видео упоминаются запрещённые в России организации Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения. О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях состоялось с 23 по 27 сентября. По итогам референдума все регионы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о включении в состав РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, договор о вступлении новых субъектов в состав России подпишут 30 сентября в Кремле в 15.00.
красный лиман
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красный лиман, видео, спецоперация, видео
Красный Лиман, Видео, Спецоперация

"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится

18:40 29.09.2022
 
Читать в
Красный Лиман. Город на линии фронта. Чего боятся и как живут местные жители? Насколько оправданы их страхи? Смотрите подробности в эксклюзивном репортаже корреспондента Украина.ру Филиппа Прокудина.
!!! В видео упоминаются запрещённые в России организации
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях состоялось с 23 по 27 сентября. По итогам референдума все регионы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о включении в состав РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, договор о вступлении новых субъектов в состав России подпишут 30 сентября в Кремле в 15.00.
 
Красный ЛиманВидеоСпецоперация
 
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