https://ukraina.ru/20220929/1039232114.html

"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится

"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится - 29.09.2022 Украина.ру

"Против нас больше поляков и американцев, чем украинцев": Красный Лиман держится

Красный Лиман. Город на линии фронта. Чего боятся и как живут местные жители? Насколько оправданы их страхи? Смотрите подробности в эксклюзивном репортаже корреспондента Украина.ру Филиппа Прокудина.

2022-09-29T18:40

2022-09-29T18:40

2022-09-29T18:40

красный лиман

видео

спецоперация

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!!! В видео упоминаются запрещённые в России организации Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения. О намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях состоялось с 23 по 27 сентября. По итогам референдума все регионы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о включении в состав РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, договор о вступлении новых субъектов в состав России подпишут 30 сентября в Кремле в 15.00.

красный лиман

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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