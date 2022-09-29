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В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов

В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов - 29.09.2022 Украина.ру

В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ "вернут силой" освобожденные территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ, сообщает пресс-служба ОП 29 сентября

2022-09-29T18:26

2022-09-29T18:26

2022-09-29T18:26

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референдум

киев

михаил подоляк

угрозы

офис президента

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Подоляк подчеркнул, что речь идет именно о силовом, военном захвате освобожденных территорий.С 24 по 27 сентября В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, известно, что должны быть подписаны договоры.Госдума соберется 3 октября.

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новости, референдум, киев, михаил подоляк, угрозы, офис президента