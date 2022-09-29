В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов - 29.09.2022 Украина.ру
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В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов
В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов - 29.09.2022 Украина.ру
В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ "вернут силой" освобожденные территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ, сообщает пресс-служба ОП 29 сентября
2022-09-29T18:26
2022-09-29T18:26
новости
референдум
киев
михаил подоляк
угрозы
офис президента
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Подоляк подчеркнул, что речь идет именно о силовом, военном захвате освобожденных территорий.С 24 по 27 сентября В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, известно, что должны быть подписаны договоры.Госдума соберется 3 октября.
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новости, референдум, киев, михаил подоляк, угрозы, офис президента
Новости, референдум, Киев, Михаил Подоляк, угрозы, Офис президента

В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов

18:26 29.09.2022
 
© sud.uaМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© sud.ua
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Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ "вернут силой" освобожденные территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ, сообщает пресс-служба ОП 29 сентября
"Нужно вернуть все захваченные земле, иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать весь мир", - сказал он.
Подоляк подчеркнул, что речь идет именно о силовом, военном захвате освобожденных территорий.
С 24 по 27 сентября В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, известно, что должны быть подписаны договоры.
Госдума соберется 3 октября.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
16:28
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НовостиреферендумКиевМихаил ПодолякугрозыОфис президента
 
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