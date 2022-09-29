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В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов
В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов - 29.09.2022 Украина.ру
В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ "вернут силой" освобожденные территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ, сообщает пресс-служба ОП 29 сентября
2022-09-29T18:26
2022-09-29T18:26
2022-09-29T18:26
новости
референдум
киев
михаил подоляк
угрозы
офис президента
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Подоляк подчеркнул, что речь идет именно о силовом, военном захвате освобожденных территорий.С 24 по 27 сентября В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, известно, что должны быть подписаны договоры.Госдума соберется 3 октября.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, киев, михаил подоляк, угрозы, офис президента
Новости, референдум, Киев, Михаил Подоляк, угрозы, Офис президента
В Офисе Президента отреагировали на итоги референдумов
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ "вернут силой" освобожденные территории, на которых прошли референдумы о вхождении в состав РФ, сообщает пресс-служба ОП 29 сентября
"Нужно вернуть все захваченные земле, иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать весь мир", - сказал он.
Подоляк подчеркнул, что речь идет именно о силовом, военном захвате освобожденных территорий.
С 24 по 27 сентября В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, известно, что должны быть подписаны договоры.
Госдума соберется 3 октября.