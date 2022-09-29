Путин назвал конфликт с Украиной следствием развала СССР

"Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, всё это – результаты развала Советского Союза, это всё понятно. Но риски дестабилизации всё-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-тихоокеанского региона", - сказал он.