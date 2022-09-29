Путин назвал конфликт с Украиной следствием развала СССР
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Президент России Владимир Путин назвал конфликт с Украиной следствием развала Советского союза. Об этом он заявил 29 сентября на встрече с руководителями разведок стран-участниц СНГ
На Западе прорабатывают сценарии новых конфликтов на пространстве СНГ, сообщил Путин. Геополитические противники готовы превратить любую страну в эпицентр кризиса и развязать кровавую бойню, добавил он.
"Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, всё это – результаты развала Советского Союза, это всё понятно. Но риски дестабилизации всё-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-тихоокеанского региона", - сказал он.
Путин назвал ключевые направления работы разведок стран СНГ: борьба с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконными вооружёнными формированиями, противодействие нелегальному обороту оружия и наркотиков. По его словам, повышенного внимания требует ситуация на границах стран СНГ.
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