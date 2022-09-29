https://ukraina.ru/20220929/1039231127.html
Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео - 29.09.2022 Украина.ру
Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T17:55
2022-09-29T17:55
2022-09-29T17:55
видео
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Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:02:10 - Отъезд из-за мобилизации части мужского населения за границу: антипатриотизм или ответ общества?18:40 - Что необходимо сделать властям, чтобы избежать предательства элит? Как победить фашизм идеологически?36:30 - Где проходит естественная граница между Россией и Украиной? Как оппонировать тем, кто выступает за украинскую государственность?46:55 - Имеет ли практический смысл применение ядерного оружия на Украине?51:37 - За счет каких факторов Россия собирается побеждать мотивированную Украину?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039230566_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_15ce26b1f313f84caddeb2fa554ef6f1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
02:10 - Отъезд из-за мобилизации части мужского населения за границу: антипатриотизм или ответ общества?
18:40 - Что необходимо сделать властям, чтобы избежать предательства элит? Как победить фашизм идеологически?
36:30 - Где проходит естественная граница между Россией и Украиной? Как оппонировать тем, кто выступает за украинскую государственность?
46:55 - Имеет ли практический смысл применение ядерного оружия на Украине?
51:37 - За счет каких факторов Россия собирается побеждать мотивированную Украину?