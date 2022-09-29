Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео - 29.09.2022 Украина.ру
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Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео - 29.09.2022 Украина.ру
Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T17:55
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Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:02:10 - Отъезд из-за мобилизации части мужского населения за границу: антипатриотизм или ответ общества?18:40 - Что необходимо сделать властям, чтобы избежать предательства элит? Как победить фашизм идеологически?36:30 - Где проходит естественная граница между Россией и Украиной? Как оппонировать тем, кто выступает за украинскую государственность?46:55 - Имеет ли практический смысл применение ядерного оружия на Украине?51:37 - За счет каких факторов Россия собирается побеждать мотивированную Украину?
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видео, видео
Видео

Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео

17:55 29.09.2022
 
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Политолог, дипломат и автор издания Украина.ру в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
02:10 - Отъезд из-за мобилизации части мужского населения за границу: антипатриотизм или ответ общества?
18:40 - Что необходимо сделать властям, чтобы избежать предательства элит? Как победить фашизм идеологически?
36:30 - Где проходит естественная граница между Россией и Украиной? Как оппонировать тем, кто выступает за украинскую государственность?
46:55 - Имеет ли практический смысл применение ядерного оружия на Украине?
51:37 - За счет каких факторов Россия собирается побеждать мотивированную Украину?
 
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Заголовок открываемого материала
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