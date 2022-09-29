https://ukraina.ru/20220929/1039229748.html
Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот
Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот - 29.09.2022 Украина.ру
Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот
Профессиональная ассоциация переводчиков GALA со штаб квартирой в США призвала заказывать переводы с русского языка только у украинских специалистов, сообщила президент Союза переводчиков России Ольга Иванова 29 сентября
2022-09-29T17:47
2022-09-29T17:47
2022-09-29T17:47
новости
дерусификация
перевод
переводчики
американцы
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Такое решение ассоциации GALA нужно для того, чтобы с вырученных средств финансировать ВСУ.Кроме того, Верховная Рада Украины рассматривает принятие законопроекта о введении английского языка как второго языка деловой переписки на Украине.
https://ukraina.ru/20220916/1038774877.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дерусификация, перевод, переводчики, американцы
Новости, дерусификация, перевод, переводчики, американцы
Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот
Профессиональная ассоциация переводчиков GALA со штаб квартирой в США призвала заказывать переводы с русского языка только у украинских специалистов, сообщила президент Союза переводчиков России Ольга Иванова 29 сентября
Такое решение ассоциации GALA нужно для того, чтобы с вырученных средств финансировать ВСУ.
Такие предложения противоречат той гуманитарной миссии, которую берут на себя переводчики, и международному праву.
Кроме того, Верховная Рада Украины рассматривает принятие законопроекта о введении английского языка как второго языка деловой переписки на Украине.