https://ukraina.ru/20220929/1039229748.html

Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот

Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот - 29.09.2022 Украина.ру

Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот

Профессиональная ассоциация переводчиков GALA со штаб квартирой в США призвала заказывать переводы с русского языка только у украинских специалистов, сообщила президент Союза переводчиков России Ольга Иванова 29 сентября

2022-09-29T17:47

2022-09-29T17:47

2022-09-29T17:47

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Такое решение ассоциации GALA нужно для того, чтобы с вырученных средств финансировать ВСУ.Кроме того, Верховная Рада Украины рассматривает принятие законопроекта о введении английского языка как второго языка деловой переписки на Украине.

https://ukraina.ru/20220916/1038774877.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дерусификация, перевод, переводчики, американцы