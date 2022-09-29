Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот - 29.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220929/1039229748.html
Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот
Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот - 29.09.2022 Украина.ру
Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот
Профессиональная ассоциация переводчиков GALA со штаб квартирой в США призвала заказывать переводы с русского языка только у украинских специалистов, сообщила президент Союза переводчиков России Ольга Иванова 29 сентября
2022-09-29T17:47
2022-09-29T17:47
новости
дерусификация
перевод
переводчики
американцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102821/39/1028213901_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_101e7033a80d8c34fa74cf2c20575239.jpg
Такое решение ассоциации GALA нужно для того, чтобы с вырученных средств финансировать ВСУ.Кроме того, Верховная Рада Украины рассматривает принятие законопроекта о введении английского языка как второго языка деловой переписки на Украине.
https://ukraina.ru/20220916/1038774877.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102821/39/1028213901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_070c29cf6f10f9e478b9db55aaff7452.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дерусификация, перевод, переводчики, американцы
Новости, дерусификация, перевод, переводчики, американцы

Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот

17:47 29.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтарт продаж книги "Гарри Поттер и проклятое дитя" на русском языке
Старт продаж книги Гарри Поттер и проклятое дитя на русском языке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Профессиональная ассоциация переводчиков GALA со штаб квартирой в США призвала заказывать переводы с русского языка только у украинских специалистов, сообщила президент Союза переводчиков России Ольга Иванова 29 сентября
Такое решение ассоциации GALA нужно для того, чтобы с вырученных средств финансировать ВСУ.
Такие предложения противоречат той гуманитарной миссии, которую берут на себя переводчики, и международному праву.
Кроме того, Верховная Рада Украины рассматривает принятие законопроекта о введении английского языка как второго языка деловой переписки на Украине.
16 сентября, 10:04
"Правила" вместо права. Как украинский конфликт девальвировал международное право
 
Новостидерусификацияпереводпереводчикиамериканцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Путин назвал конфликт с Украиной следствием развала СССР
17:55Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
17:47Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот
17:31Антисемитизм на Украине: хасидам запретили вход в магазин автозаправки
17:27"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео
17:05Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября
16:57Чешские хитрости. В Праге протестуют десятки тысяч человек
16:50Олег Неменский: Россия становится сильнее, а Евросоюз захочет большей автономности
16:49Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы"
16:31С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат
16:28Торжество демократии, угрозы Киева, фашизм Запада. Как международные наблюдатели оценивают референдум
16:22На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти
16:19Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП
16:00Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентября
16:00Захарова назвала США фактической стороной конфликта на Украине
15:38Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России
15:33В Донецке появились билборды с американским президентом
15:19Без обратного билета: Пугачева покинула Россию
15:15Юрий Лоза: Вам без "Собачьего сердца" легче жить?
15:11Юрий Кнутов: Запад не просто так говорит о "ядерных ударах"
Лента новостейМолния