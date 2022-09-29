США добивают Европу, украинский режим начинает игру ва-банк. О чём говорили эксперты 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру
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США добивают Европу, украинский режим начинает игру ва-банк. О чём говорили эксперты 29 сентября
США добивают Европу, украинский режим начинает игру ва-банк. О чём говорили эксперты 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру
США добивают Европу, украинский режим начинает игру ва-банк. О чём говорили эксперты 29 сентября
США пытаются разорвать последние связи между Россией и Европой, украинская армия будет пытаться любой ценой двигаться вперед, при этом старая система... Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T18:10
2022-09-29T18:10
эксклюзив
сша
европа
северный поток
газ
украина
россия
всу
юрий кнутов
игорь юшков
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США пытаются разорвать последние связи между Россией и Европой, украинская армия будет пытаться любой ценой двигаться вперед, при этом старая система международных отношений в мире окончательно сломалась. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 29 сентября.США пользуются кризисом ЕвропыГенеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 пятницы (время – московское).Эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что теракт выгоден США, которые пытаются разорвать последние связи между Россией и Европой, посылают четкий сигнал европейцам: даже не колеблетесь и смело вводите санкции против России."Ваш путь безальтернативен: покупка СПГ и разрыв отношений с Россией. Мы вам докажем, что альтернатив этому нет, сломаем все "Потоки"", – отметил эксперт.Плюс у США есть чисто экономическая выгода. Даже "Фольсваген" заявил, что закроет заводы в Европе и перевезет их в США. Потому что в США газ стоит 300 долларов за 1000 кубов, а в Европе – 2000, а зимой будет стоить еще дороже. Рентабельнее содержать заводы в США. К тому же Европа становится гигантским рынком сбыта для американского газа и других американских товаров."Россию они хотят окончательно убрать как конкурента с европейского газового рынка. Как ни крути, это для американцев выгодный сценарий", – сообщил Юшков.Также он прогнозирует, что Европу ждёт "самая кризисная из всех зим новой современной истории"."Европейцев постепенно спасает только одно – просто отмирает промышленность, этот сектор потребляет все меньше энергии и газа. Они идут по пути деиндустриализации. Так что в Европе без промышленности будет хватать того газа, что есть, и того, который продолжают импортировать. Но не факт", – пояснил эксперт, добавив, что основной удар на себя примет промышленный сектор.Украина готовится к новому контрнаступлениюВоенный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов ответил на вопрос: стоит ли ожидать глобальных изменений в ходе СВО после референдумов о присоединении четырёх регионов к России.Эксперт отметил, что накануне Владимир Зеленский провёл совещание с руководством ВСУ и поставил задачу активизировать наступательные действия. Еще одна задача от Зеленского – обеспечить противодействие новейшим системам поражения российской армии."Нельзя относиться поверхностно к словам Зеленского, потому что он будет сейчас требовать от своих военных добиваться любым путем успехов на фронте.Сейчас украинская армия будет пытаться любой ценой – ценой колоссальных потерь – двигаться вперед. Мы видим это и на севере, и в районе Оскола. Но самое главное – это Красный Лиман, который пытаются обойти с севера, создать такую угрозу, когда мы вынуждены будем сами отступить для того, чтобы наши части не оказались в кольце", – сообщил Кнутов.После этого, продолжил он, у украинской армии появляется дорога на Северодонецк и Лисичанск, на Луганскую народную республику. Поэтому сейчас делается все для того, чтобы это контрнаступление сдержать.Также, говорит эксперт, стоит обратить внимание на Херсонскую и Запорожскую области – несмотря на тяжелые потери, Украина там тоже активно готовится к контрнаступлению."На Угледарском направлении до трех бригад (ВСУ – Ред.) собрано. Если противник прорывается на этом направлении, у него появляется возможность перерезать трассу Мариуполь — Донецк. Что крайне нежелательно, потому что это сказывается на ситуации снабжения города Донецка и нашей группировки в районе Донецка", – пояснил Кнутов.По его словам, украинский режим начинает игру ва-банк."Наша основная задача сейчас – сдержать противника. Сдержать, измотать максимально, максимально обескровить – так обескровить, чтобы потери были ощутимые. И после этого уже подтянуть резервы, выбрать наиболее слабые направления, и по этим направлениям нанести удар. Это нам по силам, и я считаю, что эта задача у нас должна быть в приоритете", – заявил эксперт.Старая система международных отношений сломаласьИсторик и политолог Олег Неменский спрогнозировал, как референдумы о присоединении четырёх регионов к России повлияют на Россию и Европу.По словам Неменского, Россия прежде, присоединяя Крым, старалась играть по нормам международного права, но это не было оценено и признано со стороны западных партнеров. Поэтому теперь присоединение основано на волеизъявлении населения – и учитывает косовский прецедент."Россия сказала фактически: если вы считаете, что с прежними нормами вы можете не считаться, то все остальные участники мировой политики тоже не должны с ними считаться.Запад, конечно, принять это пока не может. Пока это не похоже на какую-то новую систему международных отношений, мы видим ломку старой системы, которую довела до абсолютно критического состояния политика, в первую очередь, США. Ну и в целом Запада", – сказал политолог.В то же время проблема в том, что Запад пока не готов обсуждать ни с РФ, ни с кем-то еще выработку новых норм или же возврат старых. Запад живет в своей парадигме ультраполярного мира, где одному государству можно всё, а другим только то, что позволено.«Пока не известно, сколь долго продлится этот период перехода Запада к выводам о том, что эта система не работает, перспектив не имеет. Запад сам заинтересован в том, чтобы выработать новые правила международной жизни, которые были бы основаны на признании прав и интересов всех основных игроков международных отношений.Но думается, что кризисные процессы на Западе уже зашли довольно далеко и мы сможем увидеть уже в недалеком будущем серьезные дискуссии на Западе о том, что необходимо в отношениях Запада с миром что-то менять», — считает Неменский.
https://ukraina.ru/20220929/1039213300.html
https://ukraina.ru/20220929/1039218480.html
https://ukraina.ru/20220929/1039221263.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сша, европа, северный поток, газ, украина, россия, всу, юрий кнутов, игорь юшков, олег неменский
Эксклюзив, США, Европа, Северный поток, газ, Украина, Россия, ВСУ, Юрий Кнутов, Игорь Юшков, Олег Неменский

США добивают Европу, украинский режим начинает игру ва-банк. О чём говорили эксперты 29 сентября

18:10 29.09.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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США пытаются разорвать последние связи между Россией и Европой, украинская армия будет пытаться любой ценой двигаться вперед, при этом старая система международных отношений в мире окончательно сломалась. Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 29 сентября.
США пользуются кризисом Европы
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 пятницы (время – московское).
Эксперт Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что теракт выгоден США, которые пытаются разорвать последние связи между Россией и Европой, посылают четкий сигнал европейцам: даже не колеблетесь и смело вводите санкции против России.
"Ваш путь безальтернативен: покупка СПГ и разрыв отношений с Россией. Мы вам докажем, что альтернатив этому нет, сломаем все "Потоки"", – отметил эксперт.
Плюс у США есть чисто экономическая выгода. Даже "Фольсваген" заявил, что закроет заводы в Европе и перевезет их в США. Потому что в США газ стоит 300 долларов за 1000 кубов, а в Европе – 2000, а зимой будет стоить еще дороже. Рентабельнее содержать заводы в США. К тому же Европа становится гигантским рынком сбыта для американского газа и других американских товаров.
"Россию они хотят окончательно убрать как конкурента с европейского газового рынка. Как ни крути, это для американцев выгодный сценарий", – сообщил Юшков.
Также он прогнозирует, что Европу ждёт "самая кризисная из всех зим новой современной истории".
"Европейцев постепенно спасает только одно – просто отмирает промышленность, этот сектор потребляет все меньше энергии и газа. Они идут по пути деиндустриализации. Так что в Европе без промышленности будет хватать того газа, что есть, и того, который продолжают импортировать. Но не факт", – пояснил эксперт, добавив, что основной удар на себя примет промышленный сектор.
Игорь Юшков интервью
15:00
Игорь Юшков: Терактом на "Северном потоке" США провоцируют Путина, а Европу хотят отрезать от России
Украина готовится к новому контрнаступлению
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов ответил на вопрос: стоит ли ожидать глобальных изменений в ходе СВО после референдумов о присоединении четырёх регионов к России.
Эксперт отметил, что накануне Владимир Зеленский провёл совещание с руководством ВСУ и поставил задачу активизировать наступательные действия. Еще одна задача от Зеленского – обеспечить противодействие новейшим системам поражения российской армии.
"Нельзя относиться поверхностно к словам Зеленского, потому что он будет сейчас требовать от своих военных добиваться любым путем успехов на фронте.
Сейчас украинская армия будет пытаться любой ценой – ценой колоссальных потерь – двигаться вперед. Мы видим это и на севере, и в районе Оскола. Но самое главное – это Красный Лиман, который пытаются обойти с севера, создать такую угрозу, когда мы вынуждены будем сами отступить для того, чтобы наши части не оказались в кольце", – сообщил Кнутов.
После этого, продолжил он, у украинской армии появляется дорога на Северодонецк и Лисичанск, на Луганскую народную республику. Поэтому сейчас делается все для того, чтобы это контрнаступление сдержать.
Также, говорит эксперт, стоит обратить внимание на Херсонскую и Запорожскую области – несмотря на тяжелые потери, Украина там тоже активно готовится к контрнаступлению.
"На Угледарском направлении до трех бригад (ВСУ – Ред.) собрано. Если противник прорывается на этом направлении, у него появляется возможность перерезать трассу Мариуполь — Донецк. Что крайне нежелательно, потому что это сказывается на ситуации снабжения города Донецка и нашей группировки в районе Донецка", – пояснил Кнутов.
Юрий Кнутов интервью
15:11
Юрий Кнутов: Запад не просто так говорит о "ядерных ударах"
По его словам, украинский режим начинает игру ва-банк.
"Наша основная задача сейчас – сдержать противника. Сдержать, измотать максимально, максимально обескровить – так обескровить, чтобы потери были ощутимые. И после этого уже подтянуть резервы, выбрать наиболее слабые направления, и по этим направлениям нанести удар. Это нам по силам, и я считаю, что эта задача у нас должна быть в приоритете", – заявил эксперт.
Старая система международных отношений сломалась
Историк и политолог Олег Неменский спрогнозировал, как референдумы о присоединении четырёх регионов к России повлияют на Россию и Европу.
По словам Неменского, Россия прежде, присоединяя Крым, старалась играть по нормам международного права, но это не было оценено и признано со стороны западных партнеров. Поэтому теперь присоединение основано на волеизъявлении населения – и учитывает косовский прецедент.
"Россия сказала фактически: если вы считаете, что с прежними нормами вы можете не считаться, то все остальные участники мировой политики тоже не должны с ними считаться.
Запад, конечно, принять это пока не может. Пока это не похоже на какую-то новую систему международных отношений, мы видим ломку старой системы, которую довела до абсолютно критического состояния политика, в первую очередь, США. Ну и в целом Запада", – сказал политолог.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
16:50
Олег Неменский: Россия становится сильнее, а Евросоюз захочет большей автономности
В то же время проблема в том, что Запад пока не готов обсуждать ни с РФ, ни с кем-то еще выработку новых норм или же возврат старых. Запад живет в своей парадигме ультраполярного мира, где одному государству можно всё, а другим только то, что позволено.
«Пока не известно, сколь долго продлится этот период перехода Запада к выводам о том, что эта система не работает, перспектив не имеет. Запад сам заинтересован в том, чтобы выработать новые правила международной жизни, которые были бы основаны на признании прав и интересов всех основных игроков международных отношений.
Но думается, что кризисные процессы на Западе уже зашли довольно далеко и мы сможем увидеть уже в недалеком будущем серьезные дискуссии на Западе о том, что необходимо в отношениях Запада с миром что-то менять», — считает Неменский.
 
ЭксклюзивСШАЕвропаСеверный потокгазУкраинаРоссияВСУЮрий КнутовИгорь ЮшковОлег Неменский
 
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