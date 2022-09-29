https://ukraina.ru/20220929/1039227982.html

"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео

"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео - 29.09.2022 Украина.ру

"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео

Начальник отдела региональных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Руслан Мармазов рассказал Украине.ру о будущем новых российских регионов,... Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T17:27

2022-09-29T17:27

2022-09-29T17:27

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Начальник отдела региональных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Руслан Мармазов рассказал Украине.ру о будущем новых российских регионов, ситуации на поле информационной войны и дальнейших действиях Украины:0:39 – Признание, спецоперация, референдум – реальность и ожидания;2:50 – Реакция дончан на действия России;6:19 – Как изменится жизнь в новых российских регионах;11:40 – Информационная война и освещение событий внутри страны; Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходило с 23 по 27 сентября. По итогам референдума все регионы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о включении в состав РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, договор о вступлении новых субъектов в состав России подпишут 30 сентября в Кремле в 15.00.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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