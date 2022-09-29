"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео - 29.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220929/1039227982.html
"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео
"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео - 29.09.2022 Украина.ру
"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео
Начальник отдела региональных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Руслан Мармазов рассказал Украине.ру о будущем новых российских регионов,... Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T17:27
2022-09-29T17:27
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039227854_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7101c8c7f6663e8140be3a8a0b1bfc8.jpg
Начальник отдела региональных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Руслан Мармазов рассказал Украине.ру о будущем новых российских регионов, ситуации на поле информационной войны и дальнейших действиях Украины:0:39 – Признание, спецоперация, референдум – реальность и ожидания;2:50 – Реакция дончан на действия России;6:19 – Как изменится жизнь в новых российских регионах;11:40 – Информационная война и освещение событий внутри страны; Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходило с 23 по 27 сентября. По итогам референдума все регионы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о включении в состав РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, договор о вступлении новых субъектов в состав России подпишут 30 сентября в Кремле в 15.00.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039227854_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fffacd58896072197eab492b182db80.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео
Видео

"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео

17:27 29.09.2022
 
Читать в
Начальник отдела региональных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Руслан Мармазов рассказал Украине.ру о будущем новых российских регионов, ситуации на поле информационной войны и дальнейших действиях Украины:
0:39 – Признание, спецоперация, референдум – реальность и ожидания;
2:50 – Реакция дончан на действия России;
6:19 – Как изменится жизнь в новых российских регионах;
11:40 – Информационная война и освещение событий внутри страны;
Напомним, о намерении провести референдумы по вопросу вхождения в состав России заявили в ДНР, в ЛНР, а также в Запорожской и в Херсонской областях. Голосование на освобожденных территориях проходило с 23 по 27 сентября. По итогам референдума все регионы обратились к президенту Российской Федерации с просьбой о включении в состав РФ. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, договор о вступлении новых субъектов в состав России подпишут 30 сентября в Кремле в 15.00.
 
Видео
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Путин назвал конфликт с Украиной следствием развала СССР
17:55Что такое Украина и где её границы? Ищенко об "имитации ублюдочной государственности". Видео
17:47Американская ассоциация переводчиков проводит "деруссификацию" наоборот
17:31Антисемитизм на Украине: хасидам запретили вход в магазин автозаправки
17:27"Значит нам туда дорога": что будет делать Россия после присоединения новых регионов? - Мармазов. Видео
17:05Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября
16:57Чешские хитрости. В Праге протестуют десятки тысяч человек
16:50Олег Неменский: Россия становится сильнее, а Евросоюз захочет большей автономности
16:49Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы"
16:31С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат
16:28Торжество демократии, угрозы Киева, фашизм Запада. Как международные наблюдатели оценивают референдум
16:22На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти
16:19Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП
16:00Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентября
16:00Захарова назвала США фактической стороной конфликта на Украине
15:38Захарова предостерегла Киев от попыток раскачать ситуацию в России
15:33В Донецке появились билборды с американским президентом
15:19Без обратного билета: Пугачева покинула Россию
15:15Юрий Лоза: Вам без "Собачьего сердца" легче жить?
15:11Юрий Кнутов: Запад не просто так говорит о "ядерных ударах"
Лента новостейМолния