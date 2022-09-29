Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября
17:05 29.09.2022 (обновлено: 17:53 29.09.2022)
Запад не доверяет Германии из-за Украины
Аналитический центр German Marshall Fund задал жителям четырнадцати стран вопрос, считают ли они Германию надёжным партнёром для их собственной страны.
Положительный ответ в США дали 59% респондентов, что на 9% меньше, чем годом ранее, в Турции — 43% (–11%), в Польше — больше половины опрошенных (–15%).
Автор исследования Гезине Вебер объясняет снижение доверия американцев, турок и поляков к Берлину нерешительной позицией по отношению к конфликту на Украине, промедлением с поставками вооружений ВСУ и продолжительной поддержкой проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается передавать Киеву тяжёлое вооружение в одностороннем порядке, без западных партнёров, но, как пишет газета Die Zeit, снабжает Украину разведданными, за сбор которых отвечает Федеральная разведывательная служба Германии (спутниковые снимки, перехваченные радиообмены и разговоры по мобильным телефонам).
Правда, данные поставляются с задержкой в несколько дней, в отличие от США и Великобритании, передающих информацию в режиме реального времени.
В целом, как отмечает Welt, репутация Германии среди партнёров по-прежнему на высоком уровне: она занимает второе место по этому показателю, уступая Швеции, хотя в ближайшей перспективе ослабление доверия к Берлину будет ощутимым.
19 сентября, 07:55Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия УкраинеПоставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, передает 19 сентября РИА Новости
Разведка США на Украине
Американская разведка не просто снабжает Украину информацией, но и помогает в планировании действий ВСУ на поле боя.
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер рассказал, пишет издание Defense News, что Вашингтон в начале специальной военной операции РФ предупреждал Киев о приближающихся крылатых ракетах, после чего на Украине включали воздушную тревогу. Впоследствии американцы начали информировать украинских коллег о расположении российского оборудования.
«Мы не говорили: "Вот цель для этого, идите атакуйте эти цели". Мы просто предоставляли им разведданные. Давали им возможность решить, хотят ли они атаковать цель», — пояснил генерал.
А решение о месте и времени проведения контрнаступления, как утверждает Хекер, украинская сторона приняла самостоятельно.
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Европа не успевает вооружать ВСУ. Или не хочет
Американское издание Politico пишет, что приграничные с Россией европейские страны недостаточно быстрыми темпами заменяют отправленное Украине оружие.
«Они опасаются, что из-за забитых цепочек поставок, сокращения рабочей силы и длительных сроков выполнения заказов их арсеналы истощатся, что усложнит материальную поддержку Киева в предстоящие месяцы», — говорится в статье.
Так, министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам сообщил, что Осло передаёт Киеву оборудование, оружие и боеприпасы из собственных запасов.
По словам чиновника из Финляндии, пожелавшего остаться неизвестным, запасы быстро уменьшаются, поскольку на «большие войны уходит много пуль», а возможности оперативного пополнения запасов нет.
Тем временем власти Болгарии ответили отказом на просьбу посла Украины Виталия Москаленко о предоставлении тяжёлого вооружения.
«Парламент проголосовал за предоставление военно-технической помощи, но не оружия, мы не можем нарушить это решение», — заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.
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