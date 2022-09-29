Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру
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Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября
Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру
Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября
Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T17:05
2022-09-29T17:53
эксклюзив
украина
германия
оружие
всу
военная помощь
разведка
сша
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Запад не доверяет Германии из-за УкраиныАналитический центр German Marshall Fund задал жителям четырнадцати стран вопрос, считают ли они Германию надёжным партнёром для их собственной страны.Положительный ответ в США дали 59% респондентов, что на 9% меньше, чем годом ранее, в Турции — 43% (–11%), в Польше — больше половины опрошенных (–15%).Автор исследования Гезине Вебер объясняет снижение доверия американцев, турок и поляков к Берлину нерешительной позицией по отношению к конфликту на Украине, промедлением с поставками вооружений ВСУ и продолжительной поддержкой проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается передавать Киеву тяжёлое вооружение в одностороннем порядке, без западных партнёров, но, как пишет газета Die Zeit, снабжает Украину разведданными, за сбор которых отвечает Федеральная разведывательная служба Германии (спутниковые снимки, перехваченные радиообмены и разговоры по мобильным телефонам). Правда, данные поставляются с задержкой в несколько дней, в отличие от США и Великобритании, передающих информацию в режиме реального времени.В целом, как отмечает Welt, репутация Германии среди партнёров по-прежнему на высоком уровне: она занимает второе место по этому показателю, уступая Швеции, хотя в ближайшей перспективе ослабление доверия к Берлину будет ощутимым.Разведка США на УкраинеАмериканская разведка не просто снабжает Украину информацией, но и помогает в планировании действий ВСУ на поле боя.Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер рассказал, пишет издание Defense News, что Вашингтон в начале специальной военной операции РФ предупреждал Киев о приближающихся крылатых ракетах, после чего на Украине включали воздушную тревогу. Впоследствии американцы начали информировать украинских коллег о расположении российского оборудования.«Мы не говорили: "Вот цель для этого, идите атакуйте эти цели". Мы просто предоставляли им разведданные. Давали им возможность решить, хотят ли они атаковать цель», — пояснил генерал.А решение о месте и времени проведения контрнаступления, как утверждает Хекер, украинская сторона приняла самостоятельно.Европа не успевает вооружать ВСУ. Или не хочетАмериканское издание Politico пишет, что приграничные с Россией европейские страны недостаточно быстрыми темпами заменяют отправленное Украине оружие.«Они опасаются, что из-за забитых цепочек поставок, сокращения рабочей силы и длительных сроков выполнения заказов их арсеналы истощатся, что усложнит материальную поддержку Киева в предстоящие месяцы», — говорится в статье.Так, министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам сообщил, что Осло передаёт Киеву оборудование, оружие и боеприпасы из собственных запасов.По словам чиновника из Финляндии, пожелавшего остаться неизвестным, запасы быстро уменьшаются, поскольку на «большие войны уходит много пуль», а возможности оперативного пополнения запасов нет.Тем временем власти Болгарии ответили отказом на просьбу посла Украины Виталия Москаленко о предоставлении тяжёлого вооружения.«Парламент проголосовал за предоставление военно-технической помощи, но не оружия, мы не можем нарушить это решение», — заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, германия, оружие, всу, военная помощь, разведка, сша
Эксклюзив, Украина, Германия, оружие, ВСУ, военная помощь, разведка, США

Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября

17:05 29.09.2022 (обновлено: 17:53 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Запад не доверяет Германии из-за Украины
Аналитический центр German Marshall Fund задал жителям четырнадцати стран вопрос, считают ли они Германию надёжным партнёром для их собственной страны.
Положительный ответ в США дали 59% респондентов, что на 9% меньше, чем годом ранее, в Турции — 43% (–11%), в Польше — больше половины опрошенных (–15%).
Автор исследования Гезине Вебер объясняет снижение доверия американцев, турок и поляков к Берлину нерешительной позицией по отношению к конфликту на Украине, промедлением с поставками вооружений ВСУ и продолжительной поддержкой проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается передавать Киеву тяжёлое вооружение в одностороннем порядке, без западных партнёров, но, как пишет газета Die Zeit, снабжает Украину разведданными, за сбор которых отвечает Федеральная разведывательная служба Германии (спутниковые снимки, перехваченные радиообмены и разговоры по мобильным телефонам).
Правда, данные поставляются с задержкой в несколько дней, в отличие от США и Великобритании, передающих информацию в режиме реального времени.
В целом, как отмечает Welt, репутация Германии среди партнёров по-прежнему на высоком уровне: она занимает второе место по этому показателю, уступая Швеции, хотя в ближайшей перспективе ослабление доверия к Берлину будет ощутимым.
Виды Берлина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 07:55
Российский посол предупредил Германию о последствиях поставок оружия УкраинеПоставляя оружие Киеву, Берлин, по сути, отказывается от особых отношений с Россией, которые позволяли ему быть посредником в диалоге Москвы с Западом. Об этом заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев, передает 19 сентября РИА Новости
Разведка США на Украине
Американская разведка не просто снабжает Украину информацией, но и помогает в планировании действий ВСУ на поле боя.
Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер рассказал, пишет издание Defense News, что Вашингтон в начале специальной военной операции РФ предупреждал Киев о приближающихся крылатых ракетах, после чего на Украине включали воздушную тревогу. Впоследствии американцы начали информировать украинских коллег о расположении российского оборудования.
«Мы не говорили: "Вот цель для этого, идите атакуйте эти цели". Мы просто предоставляли им разведданные. Давали им возможность решить, хотят ли они атаковать цель», — пояснил генерал.
А решение о месте и времени проведения контрнаступления, как утверждает Хекер, украинская сторона приняла самостоятельно.
Утечка газа Северный поток
12:05
The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводахОбозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон использует вполне логичные доводы, не исключая участия американского правительства в произошедшей в Балтийском море диверсии против "Северного потока" и "Северного потока – 2". Об этом говорится в статье, опубликованной 28 сентября в американском издании The American Conservative
Европа не успевает вооружать ВСУ. Или не хочет
Американское издание Politico пишет, что приграничные с Россией европейские страны недостаточно быстрыми темпами заменяют отправленное Украине оружие.
«Они опасаются, что из-за забитых цепочек поставок, сокращения рабочей силы и длительных сроков выполнения заказов их арсеналы истощатся, что усложнит материальную поддержку Киева в предстоящие месяцы», — говорится в статье.
Так, министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам сообщил, что Осло передаёт Киеву оборудование, оружие и боеприпасы из собственных запасов.
По словам чиновника из Финляндии, пожелавшего остаться неизвестным, запасы быстро уменьшаются, поскольку на «большие войны уходит много пуль», а возможности оперативного пополнения запасов нет.
Тем временем власти Болгарии ответили отказом на просьбу посла Украины Виталия Москаленко о предоставлении тяжёлого вооружения.
«Парламент проголосовал за предоставление военно-технической помощи, но не оружия, мы не можем нарушить это решение», — заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.
16 сентября, 13:13
Новое оружие для ВСУ. США планируют на Украине долгоиграющий гнойник
 
ЭксклюзивУкраинаГерманияоружиеВСУвоенная помощьразведкаСША
 
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