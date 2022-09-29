https://ukraina.ru/20220929/1039225430.html

Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября

Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру

Киев бьёт по репутации Германии, разведка США докладывает ВСУ: что говорили об Украине в мире 29 сентября

Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T17:05

2022-09-29T17:05

2022-09-29T17:53

эксклюзив

украина

германия

оружие

всу

военная помощь

разведка

сша

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Запад не доверяет Германии из-за УкраиныАналитический центр German Marshall Fund задал жителям четырнадцати стран вопрос, считают ли они Германию надёжным партнёром для их собственной страны.Положительный ответ в США дали 59% респондентов, что на 9% меньше, чем годом ранее, в Турции — 43% (–11%), в Польше — больше половины опрошенных (–15%).Автор исследования Гезине Вебер объясняет снижение доверия американцев, турок и поляков к Берлину нерешительной позицией по отношению к конфликту на Украине, промедлением с поставками вооружений ВСУ и продолжительной поддержкой проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается передавать Киеву тяжёлое вооружение в одностороннем порядке, без западных партнёров, но, как пишет газета Die Zeit, снабжает Украину разведданными, за сбор которых отвечает Федеральная разведывательная служба Германии (спутниковые снимки, перехваченные радиообмены и разговоры по мобильным телефонам). Правда, данные поставляются с задержкой в несколько дней, в отличие от США и Великобритании, передающих информацию в режиме реального времени.В целом, как отмечает Welt, репутация Германии среди партнёров по-прежнему на высоком уровне: она занимает второе место по этому показателю, уступая Швеции, хотя в ближайшей перспективе ослабление доверия к Берлину будет ощутимым.Разведка США на УкраинеАмериканская разведка не просто снабжает Украину информацией, но и помогает в планировании действий ВСУ на поле боя.Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер рассказал, пишет издание Defense News, что Вашингтон в начале специальной военной операции РФ предупреждал Киев о приближающихся крылатых ракетах, после чего на Украине включали воздушную тревогу. Впоследствии американцы начали информировать украинских коллег о расположении российского оборудования.«Мы не говорили: "Вот цель для этого, идите атакуйте эти цели". Мы просто предоставляли им разведданные. Давали им возможность решить, хотят ли они атаковать цель», — пояснил генерал.А решение о месте и времени проведения контрнаступления, как утверждает Хекер, украинская сторона приняла самостоятельно.Европа не успевает вооружать ВСУ. Или не хочетАмериканское издание Politico пишет, что приграничные с Россией европейские страны недостаточно быстрыми темпами заменяют отправленное Украине оружие.«Они опасаются, что из-за забитых цепочек поставок, сокращения рабочей силы и длительных сроков выполнения заказов их арсеналы истощатся, что усложнит материальную поддержку Киева в предстоящие месяцы», — говорится в статье.Так, министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам сообщил, что Осло передаёт Киеву оборудование, оружие и боеприпасы из собственных запасов.По словам чиновника из Финляндии, пожелавшего остаться неизвестным, запасы быстро уменьшаются, поскольку на «большие войны уходит много пуль», а возможности оперативного пополнения запасов нет.Тем временем власти Болгарии ответили отказом на просьбу посла Украины Виталия Москаленко о предоставлении тяжёлого вооружения.«Парламент проголосовал за предоставление военно-технической помощи, но не оружия, мы не можем нарушить это решение», — заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

https://ukraina.ru/20220919/1038840300.html

https://ukraina.ru/20220929/1039204853.html

https://ukraina.ru/20220916/1038798605.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, германия, оружие, всу, военная помощь, разведка, сша