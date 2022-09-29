Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы" - 29.09.2022 Украина.ру
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Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы"
Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы" - 29.09.2022 Украина.ру
Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал открытие газопровода "Балтийская труба" выдающимся событием для энергонезависимости Европы. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе президента Украины
2022-09-29T16:49
2022-09-29T16:49
новости
газопровод
северный поток
польша
дания
украина
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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой. Он поздравил Дуду с официальным открытием газопровода Baltic pipe ("Балтийская труба"). "Балтийская труба" - совместный проект Польши и Дании. Официально газопровод открыли накануне, в день подрыва российских газопроводов "Северного потока". По нему планируют качать нефть из норвежского шельфа через Данию в Польшу. Как и "Северные потоки", часть газопровода проходит по дну Балтийского моря. В районе датского острова Борнхольм "Балтийская труба" пересекает российские "Северные потоки". В районе этого острова и произошли утечки газа из ниток "Северного потока-1" и "Северного потока-2". В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.
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новости, газопровод, северный поток, польша, дания, украина
Новости, газопровод, Северный поток, Польша, Дания, Украина

Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы"

16:49 29.09.2022
 
© president.gov.uaЗеленский и Анджей Дуда
Зеленский и Анджей Дуда
© president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал открытие газопровода "Балтийская труба" выдающимся событием для энергонезависимости Европы. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой. Он поздравил Дуду с официальным открытием газопровода Baltic pipe ("Балтийская труба").
"Это выдающееся событие для развития безопасности и укрепления энергонезависимости всего региона", - сказал Зеленский.
"Балтийская труба" - совместный проект Польши и Дании. Официально газопровод открыли накануне, в день подрыва российских газопроводов "Северного потока". По нему планируют качать нефть из норвежского шельфа через Данию в Польшу. Как и "Северные потоки", часть газопровода проходит по дну Балтийского моря.
Балтийская труба
Балтийская труба
Балтийская труба
В районе датского острова Борнхольм "Балтийская труба" пересекает российские "Северные потоки". В районе этого острова и произошли утечки газа из ниток "Северного потока-1" и "Северного потока-2".
В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.
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