https://ukraina.ru/20220929/1039224915.html

Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы"

Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы" - 29.09.2022 Украина.ру

Зеленский поздравил Польшу с запуском "Балтийской трубы"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал открытие газопровода "Балтийская труба" выдающимся событием для энергонезависимости Европы. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе президента Украины

2022-09-29T16:49

2022-09-29T16:49

2022-09-29T16:49

новости

газопровод

северный поток

польша

дания

украина

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Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой. Он поздравил Дуду с официальным открытием газопровода Baltic pipe ("Балтийская труба"). "Балтийская труба" - совместный проект Польши и Дании. Официально газопровод открыли накануне, в день подрыва российских газопроводов "Северного потока". По нему планируют качать нефть из норвежского шельфа через Данию в Польшу. Как и "Северные потоки", часть газопровода проходит по дну Балтийского моря. В районе датского острова Борнхольм "Балтийская труба" пересекает российские "Северные потоки". В районе этого острова и произошли утечки газа из ниток "Северного потока-1" и "Северного потока-2". В Генпрокуратуре России возбудили уголовное дело после взрывов на газопроводах "Северных потоков" по статье "Акт международного терроризма". России причинен существенный экономический ущерб. Начато расследование.

https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html

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новости, газопровод, северный поток, польша, дания, украина