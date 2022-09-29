https://ukraina.ru/20220929/1039224622.html

Чешские хитрости. В Праге протестуют десятки тысяч человек

Чешские хитрости. В Праге протестуют десятки тысяч человек - 29.09.2022 Украина.ру

Чешские хитрости. В Праге протестуют десятки тысяч человек

В среду, 28 сентября, в центре Праги, а также в большинстве крупных городов Чехии, вновь прошли массовые антиправительственные протесты под лозунгами... Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T16:57

2022-09-29T16:57

2022-09-29T16:57

эксклюзив

прага

чехия

европа

газ

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В среду, 28 сентября, в центре Праги, а также в большинстве крупных городов Чехии, вновь прошли массовые антиправительственные протесты под лозунгами экономического и политического характера."Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в Праге и потребовали "нейтралитета" в войне России против Украины… Среди требований демонстрантов также было прекращение поддержки Украины в войне и прекращение поставок вооружения. Кроме того, организаторы высказались за военный нейтралитет Чехии – несмотря на то, что страна является членом НАТО", – сообщает об этом "Немецкая волна".Как отмечает телеканал CNN Prima NEWS, протестные демонстрации также состоялись вчера в Брно, Пльзене, Ческе-Будеёвице, Остраве, Карвине, Гавиржове, Либереце и других, более мелких населенных пунктах Чешской республики. По мнению участников акций, их выступления претендуют на общенациональный характер, и судя по географии вчерашних митингов с этим трудно не согласиться.Демонстрации проводились под лозунгом "За чешские интересы!", обобщающего целый пакет экономических и политических лозунгов. Собравшиеся потребовали отставки нынешнего правительства, которое возглавляет премьер-министр Петр Фиала, обвиняя власть в том, что она не защищает интересы жителей Чехии, обслуживая Вашингтон, Брюссель, Лондон и Киев.Также на митингах выступили за отказ от антироссийских санкций и заключение прямых соглашений с Россией на поставку природного газа. Потому что, по мнению митингующих, такие меры приведут к стабилизации цен на национальном рынке энергоресурсов, и позволят снизить суммы в платежках."Экономическая политика правительства полностью порочна, и, если мы добавим к этому аналогичную порочную "зеленую" политику Европейского союза и политику в отношении Украины, результатом не может быть ничего, кроме катастрофы и бедности.Следует немедленно отменить санкции против Российской Федерации, так как они оказывают более негативное воздействие на чешские домохозяйства, чем на власти россиян", – заявил на митинге декан факультета народного хозяйства Пражского экономического института Мирослав Шевчик.Именно вопрос цен на газ является сегодня главным триггером пражских протестов, которые стартовали еще три недели назад, и явно далеко от своего завершения. Демонстрации в Чехии неслучайно приобрели массовый характер. По данным полиции, на прошлую акцию вышло около семидесяти тысяч человек, а вчера людей на митингах было явно не меньше.При этом, на улицы выходят люди с разными взглядами – как чешские коммунисты вместе с социал-демократами, так и их идеологические противники их националистических партий. Либеральные политики из власти любят поговорить о заговоре правых и левых, но на самом деле чешских политиков толкают на протест их избиратели, которые не нуждаются в мотивировке с помощью политической агитации.Не самая богатая Чехия замыкает сейчас пятерку европейских стран с самой высокой стоимостью коммунальных услуг: по состоянию на сентябрь текущего года ее жители в среднем платят за коммунальные тарифы от 221 евро и выше – за среднестатистическую квартиру. А цена на газ выросла за последние месяцы сразу на четверть.Страдает и бизнес. Жители Праги чаще закрывают мелкие производства, потому что новые газовые цены не вписываются в написанные ранее бизнес-планы. А новые безработные тоже вливаются в протестующие колонны.Газета Lodovky очень точно писала о "взрывном характере цен на газ и электричество". Все дорожает буквально на глазах, и люди не знают, как переживут зиму, потому что на оплату больше не хватает ни зарплаты, ни сбережений. А это подталкивает их к участию в демонстрациях, вокруг которых паразитируют все, кому не лень, включая популистских политиков любой окраски.Неудивительно, что оппозиционные политсилы добились очевидного успеха на местных выборах в Чехии, которые прошли 24 сентября.Главная оппозиционная чешская партия ANO 2011 (аббревиатура расшифровывается как "Действие недовольных граждан") во главе с политиком словацкого происхождения Андреем Бабишем увеличила представительство сразу на 300 мандатов, заняв первое место в семнадцати из двадцати семи крупных городов. На происходивших одновременно довыборах в чешский Сенат один из кандидатов ANO победил уже в первом туре, а еще семнадцать ее представителей или политических союзников вышли во второй тур.Оппозиционные центристы из ANO набрали бы еще больше – несмотря на то, что чешское либеральное правительство, как принято в демократических странах, организовало против популярного Бабиша уголовное дело, чтобы засадить его вместе с соратниками за решетку по обвинению в коррупции.Однако напуганные первыми массовыми митингами власти накануне голосования спешно установили предельные тарифы на газ для населения, чтобы хотя бы частично удовлетворить требования возмущенных людей – и, таким образом, спастись на местных выборах от катастрофического разгрома.Впрочем, это была маленькая предвыборная хитрость. А теперь, когда гроза миновала, чешские либеральные чиновники намерены оспорить законность запрета на дальнейшее повышение тарифов – ссылаясь на указания Еврокомиссии из Брюсселя, где никакие подобные ограничения не признаются. Потому что государство якобы не способно и не должно тянуть на себя бремя подобных социальных субсидий.Чехи начинают подозревать, что их хотят одурачить, и это не вызывает ярость. Власти играют с огнем, и чешские политические комментаторы сходятся сегодня в одном – если предельные тарифы на газ все же отменят, под тем или иным предлогом, на улицы выйдет практически вся страна.В завершение стоит указать на важный момент, требующий нашего понимания. Во время чешских демонстраций действительно часто вспоминают Россию и Украину. Чешские правительственные газеты и украинские медиа обвиняют участников демонстраций в том, что они куплены "Газпромом" или Кремлем, а многие российские журналисты, в свою очередь, тоже называют чешские акции пророссийскими.Но правда такова: чешские протестующие выступают с позиций здравого смысла и занимаются решением своих насущных проблем. Большинство из них относится к Москве вполне дружески – но не настолько, чтобы помешать сносу памятника маршалу Коневу, который спас город от уготованного ему уничтожения. Многие пражане были недовольны ликвидацией знаменитого монумента, некоторые пытались его сохранить – но на улицы в те дни никто массово не выходил.Сегодня чехи выступают за мир, разрядку, взаимовыгодную торговлю и добрососедские отношения. Вероятно, это самая взвешенная и правильная позиция, которую могут позволить в нынешней ситуации жители Европы. Однако это не "пророссийские" акции. Это акции в интересах самих чехов – и других европейцев.

https://ukraina.ru/20220907/1038532065.html

https://ukraina.ru/20220904/1038426797.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, прага, чехия, европа, газ