С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат - 29.09.2022 Украина.ру
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С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат
С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат - 29.09.2022 Украина.ру
С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат
Почти половину бюджетных расходов Украины с начала 2022 года составили траты на оборону (47,3% от 43,7 миллиардов долларов), об этом 29 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк
2022-09-29T16:31
2022-09-29T16:31
новости
бюджет
министр обороны
оборона
украина
депутат
верховная рада
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Остальные отрасли получили, по информации Железняка, значительно меньше: социальное обеспечение 18,2%, ‍Образование 11%, Общегосударственные функции 9,7%, Здравоохранение 7,7%.Наименьшую статью расходов составили экологии и ЖКХ. Впрочем, система ЖКХ была реформирована на Украине несколько лет назад, а жилищные хозяйства заменены частными сервисными компаниями.Ранее сообщалось, что ряд Европейских стран, в частности, Польша и Молдавия, собираются удвоить, либо значительно расширить свой оборонный бюджет.
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новости, бюджет, министр обороны, оборона, украина, депутат, верховная рада
Новости, бюджет, министр обороны, Оборона, Украина, депутат, Верховная Рада

С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат

16:31 29.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада Українибюджет
бюджет - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Почти половину бюджетных расходов Украины с начала 2022 года составили траты на оборону (47,3% от 43,7 миллиардов долларов), об этом 29 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк
Расходы Бюджета с 01 января по 01 сентября всего составили 1,6 триллиона гривен (около 43,7 миллиардов долларов по курсу Нацбанка Украины). Оборона и безопасность 47,3%.
Остальные отрасли получили, по информации Железняка, значительно меньше: социальное обеспечение 18,2%, ‍Образование 11%, Общегосударственные функции 9,7%, Здравоохранение 7,7%.
Наименьшую статью расходов составили экологии и ЖКХ. Впрочем, система ЖКХ была реформирована на Украине несколько лет назад, а жилищные хозяйства заменены частными сервисными компаниями.
Ранее сообщалось, что ряд Европейских стран, в частности, Польша и Молдавия, собираются удвоить, либо значительно расширить свой оборонный бюджет.
Министерство финансов Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 17:35
Глава минфина Украины пообещал "очень жесткий бюджет" на 2023 годВ министерстве финансов Украины планируют государственный бюджет на 2023 год, рассчитывая на макрофинансовую помощь со стороны Евросоюза. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава украинского минфина Сергей Марченко
 
Новостибюджетминистр обороныОборонаУкраинадепутатВерховная Рада
 
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