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С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат

С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат - 29.09.2022 Украина.ру

С начала года Украина потратила почти половину бюджета на военные действия – депутат

Почти половину бюджетных расходов Украины с начала 2022 года составили траты на оборону (47,3% от 43,7 миллиардов долларов), об этом 29 сентября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк

2022-09-29T16:31

2022-09-29T16:31

2022-09-29T16:31

новости

бюджет

министр обороны

оборона

украина

депутат

верховная рада

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Остальные отрасли получили, по информации Железняка, значительно меньше: социальное обеспечение 18,2%, ‍Образование 11%, Общегосударственные функции 9,7%, Здравоохранение 7,7%.Наименьшую статью расходов составили экологии и ЖКХ. Впрочем, система ЖКХ была реформирована на Украине несколько лет назад, а жилищные хозяйства заменены частными сервисными компаниями.Ранее сообщалось, что ряд Европейских стран, в частности, Польша и Молдавия, собираются удвоить, либо значительно расширить свой оборонный бюджет.

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2022

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новости, бюджет, министр обороны, оборона, украина, депутат, верховная рада