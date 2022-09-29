Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП - 29.09.2022 Украина.ру
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Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП
Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП - 29.09.2022 Украина.ру
Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 30 сентября созовет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Сергей Никифоров
2022-09-29T16:19
2022-09-29T16:20
новости
украина
офис президента
владимир зеленский
совбез
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Никифоров подчеркнул, что любая дополнительная информация будет позже, повестка заседания также пока не разглашается.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что 30 сентября Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, будут подписаны договоры.Он отметил, что это будет отличный от послания президента Федеральному собранию формат. Само послание состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.
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Новости, Украина, Офис президента, Владимир Зеленский, Совбез

Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП

16:19 29.09.2022 (обновлено: 16:20 29.09.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 30 сентября созовет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Сергей Никифоров
Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Никифоров подчеркнул, что любая дополнительная информация будет позже, повестка заседания также пока не разглашается.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что 30 сентября Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, будут подписаны договоры.
Он отметил, что это будет отличный от послания президента Федеральному собранию формат. Само послание состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
16:00
Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентябряСтало известно, когда подпишут договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Польша пригрозила вводом войск НАТО на Украину. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС
 
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