https://ukraina.ru/20220929/1039222717.html

Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП

Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП - 29.09.2022 Украина.ру

Зеленский экстренно собирает Совет нацбезопасности Украины – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу 30 сентября созовет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Сергей Никифоров

2022-09-29T16:19

2022-09-29T16:19

2022-09-29T16:20

новости

украина

офис президента

владимир зеленский

совбез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038029084_75:95:754:477_1920x0_80_0_0_bea01bf1a78d869746a0b76432b5652a.jpg

Никифоров подчеркнул, что любая дополнительная информация будет позже, повестка заседания также пока не разглашается.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что 30 сентября Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, будут подписаны договоры.Он отметил, что это будет отличный от послания президента Федеральному собранию формат. Само послание состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.

https://ukraina.ru/20220929/1039220480.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, офис президента, владимир зеленский, совбез