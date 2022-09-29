На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти - 29.09.2022 Украина.ру
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На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти
На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти - 29.09.2022 Украина.ру
На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти
На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание. Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга опроверг информацию о пожаре на втором энергоблоке, видеообращение опубликовали 29 сентября в телеграм-канале "Энергодарский связной"
2022-09-29T16:22
2022-09-29T16:23
новости
запорожская область
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замыкание
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Информация о пожаре на втором энергоблоке Запорожской АЭС не соответствует действительности, заявил глава ВГА Энергодара Александр Волга. По его словам, произошло "короткое замыкание и небольшое задымление". Волга призвал журналистов прекратить распространять "вирус" о пожаре, и "больше ни о чем не беспокоиться".Ранее в соцсетях сообщили о якобы пожаре на втором энергоблоке Запорожской АЭС. На место происшествия направили пожарных, сообщили авторы телеграммной-канала "Главное в Энергодаре", ссылаясь на очевидцев из числа местных жителей. Затем глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил журналистам РИА Новости об атаке украинского беспилотника. По его словам, на станцию сбросили БПЛА, и в результате удара произошло возгорание на территории АЭС. Мощность дрона была недостаточной для того, чтобы нанести какое-либо повреждение.
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новости, запорожская область, аэс, бпла, замыкание, запорожская аэс
Новости, Запорожская область, АЭС, БПЛА, замыкание, Запорожская АЭС

На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти

16:22 29.09.2022 (обновлено: 16:23 29.09.2022)
 
© скриншотГлава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга
© скриншот
Читать в
На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание. Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга опроверг информацию о пожаре на втором энергоблоке, видеообращение опубликовали 29 сентября в телеграм-канале "Энергодарский связной"
Информация о пожаре на втором энергоблоке Запорожской АЭС не соответствует действительности, заявил глава ВГА Энергодара Александр Волга. По его словам, произошло "короткое замыкание и небольшое задымление".
"Внештатная ситуация давным-давно ликвидирована. Все работает в штатном режиме. Учитывая то, что второй энергоблок был вообще захолощен и остановлен еще в украинские времена, в прошлом году, в данной ситуации ни о какой критичности вообще не может быть и речи", - сказал Волга.
Волга призвал журналистов прекратить распространять "вирус" о пожаре, и "больше ни о чем не беспокоиться".
Ранее в соцсетях сообщили о якобы пожаре на втором энергоблоке Запорожской АЭС. На место происшествия направили пожарных, сообщили авторы телеграммной-канала "Главное в Энергодаре", ссылаясь на очевидцев из числа местных жителей.
Затем глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил журналистам РИА Новости об атаке украинского беспилотника. По его словам, на станцию сбросили БПЛА, и в результате удара произошло возгорание на территории АЭС. Мощность дрона была недостаточной для того, чтобы нанести какое-либо повреждение.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 08:00
"Подводят мир к ядерной катастрофе": Кадыров заявил, что ВСУ ударили по ЗАЭС реактивными установками СШАУдар по Запорожской АЭС был нанесён ВСУ из американских реактивных установок, написал 21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале
 
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