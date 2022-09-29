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На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти

На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти - 29.09.2022 Украина.ру

На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание - власти

На Запорожской АЭС произошло короткое замыкание. Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга опроверг информацию о пожаре на втором энергоблоке, видеообращение опубликовали 29 сентября в телеграм-канале "Энергодарский связной"

2022-09-29T16:22

2022-09-29T16:22

2022-09-29T16:23

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Информация о пожаре на втором энергоблоке Запорожской АЭС не соответствует действительности, заявил глава ВГА Энергодара Александр Волга. По его словам, произошло "короткое замыкание и небольшое задымление". Волга призвал журналистов прекратить распространять "вирус" о пожаре, и "больше ни о чем не беспокоиться".Ранее в соцсетях сообщили о якобы пожаре на втором энергоблоке Запорожской АЭС. На место происшествия направили пожарных, сообщили авторы телеграммной-канала "Главное в Энергодаре", ссылаясь на очевидцев из числа местных жителей. Затем глава Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил журналистам РИА Новости об атаке украинского беспилотника. По его словам, на станцию сбросили БПЛА, и в результате удара произошло возгорание на территории АЭС. Мощность дрона была недостаточной для того, чтобы нанести какое-либо повреждение.

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