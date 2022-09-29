Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру
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Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентября
Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру
Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентября
Стало известно, когда подпишут договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Польша пригрозила вводом войск НАТО на Украину. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС
2022-09-29T16:00
2022-09-29T16:20
хроники
эксклюзив
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Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — сказал Песков.Он отметил, что это будет отличный от послания президента Федеральному собранию формат. Само послание состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.Ранее о том, что 30 сентября могут быть подписаны договоры о присоединении республик Донбасса и областей Северной Таврии к России сообщил ряд СМИ. Позже стало известно, что в этот день власти Москвы перекрывают для проезда ряд улиц и набережных в центре Москвы.«В Кремле не стали "тормозить" — завтра в 15:00 ждем торжественного принятия четырех регионов Новороссии в состав РФ. Слава богу! А потом "дело за малым": победить в войне! Но это уже зависит не только от Кремля, но и от всех нас. А мы — постараемся!» — прокомментировал новости о планируемом подписании договоров первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков.Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов у себя в телеграм-канале опубликовал своё видеообращение из Москвы.«Херсонская область уже совсем скоро в России. Я не буду злорадствовать над слабыми духом и умом. Те, кто сделал из себя предателей и превратился в укронацистов, уже наказаны временем. Никогда не воюйте с Россией, хлопотно это…», — отметил Стремоусов.Он также сообщил, что скоро должны появиться и депутаты Госдумы от Запорожской, Херсонской областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.«Уже скоро в Государственной думе Российской Федерации появятся депутаты от освобождённых территорий. Вопрос интеграции Херсонской области в Россию — это вопрос ближайшего времени. Мы настроены не только решительно бороться с нацизмом и тиранией, мы прежде всего созидаем. Проведя референдум о воссоединении с Россией исконно русских земель, все мы теперь обязаны возрождать былое благополучие и стабильность», — подчеркнул Стремоусов.Как сообщили в МИД РФ, сорвать референдумы в Северной Таврии и Донбассе пыталась не только Украина, но и США.«Со стороны киевского режима (во время референдума на освобожденных территориях. — Ред.) применялись и поставленные на Украину США системы залпового огня HIMARS, выбор целей для которых ВСУ окончательно согласовывают с американскими военными, американским военным командованием», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она также отметила, что украинские власти не хотят принимать действительность, поэтому цинично ставят под сомнение итоги референдумов.«Режим Зеленского и, конечно, самое главное, его американские кураторы не хотят принимать действительность, не хотят видеть эту сторону международного права. Напротив, они цинично ставят под сомнение процедуру проведения плебисцита и его итоги, считают их ничтожными», — сказала Захарова в ходе брифинга.Тем временем Польша начала грозить России войной.Польские угрозыВ случае применения Россией ядерного оружия силы НАТО, вероятно, войдут на территорию Украины, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. При этом он указал, что удары сил Североатлантического альянса будут носить неядерный характер.«До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального Совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины», — заявил Рау.Он отметил, что ядерный удар означал бы нарушение консенсуса постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые сами являются обладателями ядерного оружия.Однако позже Рау уточнил, что ввод войск НАТО даже в таком случае не был бы обязательным — Альянс смог бы наносить удары с территории других государств, используя авиацию и ракеты.Украинский политолог Юрий Романенко уже заявил, что уверен в том, что НАТО «обязательно примет участие в боевых действиях» в случае применения ядерного оружия на территории Украины.Примечательно, что за несколько дней до этого ряд украинских источников сообщил об ускоренной разработке Украиной собственного ядерного оружия.«Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента готов создать грязную ядерную бомбу, для сдерживания России. На Банковой уже создан штаб с атомщиками и военными, которые в срочном режиме готовят группу, для разработки ядерного оружия», — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Резидент» 27 сентября.Заявление Рау уже прокомментировали в России.«Если мир и погибнет в ядерном огне, то, конечно, из-за феноменальной воли к самоубийству, входящей важнейшей составной частью в код польской культуры. Национальное самоубийство — профессиональная черта поляков, продукт их напыщенной самовлюбленной глупости. Страна, которая гарантированно будет уничтожена в ходе мирового ядерного конфликта, прикладывает максимум усилий для его начала», — отметил историк Егор Холмогоров.При этом ряд украинских источников сообщал, что польские военнослужащие активно принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.«Концепция поменялась: теперь набигаем не на Николаев (очевидно, речь о Херсоне. — Ред.), а на Лиман, с одним стволом арты против десяти мокшанских (ВС РФ. — Ред.). С другой стороны — х**и (чего. — Ред.) поляков жалеть?» — сообщил один из телеграм-каналов украинских военных (орфография источника сохранена).При этом украинские военные пожаловались на беспилотник «Герань», активно применяемый ВС РФ.Атака на Запорожскую АЭСОколо 15 часов ряд СМИ сообщил о пожаре на Запорожской АЭС. При этом некоторые медиа заявили, что огонь возник на одном из реакторов. Однако позже местные власти опровергли эту информацию.«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Украина ранее не раз обстреливала и атаковала при помощи беспилотников территорию ЗАЭС, что вызывало обеспокоенность мирового сообщества. При этом последнее, осуждая удары по территории станции, не конкретизировало, кто именно их наносит.Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе, и авария на ней будет чревата крайне негативными последствиями не только для Украины и приграничных государств, но и для всей Европы и мира в целом.
https://ukraina.ru/20220929/1039206168.html
https://ukraina.ru/20220929/1039198607.html
https://ukraina.ru/20220928/1039190155.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентября

16:00 29.09.2022 (обновлено: 16:20 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Стало известно, когда подпишут договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Польша пригрозила вводом войск НАТО на Украину. Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС
Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», — сказал Песков.
Он отметил, что это будет отличный от послания президента Федеральному собранию формат. Само послание состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.
Работа бригады скорой помощи в Горловке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
12:00
Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентябряУкраинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс и Северную Таврию. При ударе ВСУ по колонне беженцев в Харьковской области погибли дети. Стали известны обстоятельства убийства главы ДНР Александра Захарченко
Ранее о том, что 30 сентября могут быть подписаны договоры о присоединении республик Донбасса и областей Северной Таврии к России сообщил ряд СМИ. Позже стало известно, что в этот день власти Москвы перекрывают для проезда ряд улиц и набережных в центре Москвы.
«В Кремле не стали "тормозить" — завтра в 15:00 ждем торжественного принятия четырех регионов Новороссии в состав РФ. Слава богу! А потом "дело за малым": победить в войне! Но это уже зависит не только от Кремля, но и от всех нас. А мы — постараемся!» — прокомментировал новости о планируемом подписании договоров первый министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов у себя в телеграм-канале опубликовал своё видеообращение из Москвы.
«Херсонская область уже совсем скоро в России. Я не буду злорадствовать над слабыми духом и умом. Те, кто сделал из себя предателей и превратился в укронацистов, уже наказаны временем. Никогда не воюйте с Россией, хлопотно это…», — отметил Стремоусов.
Он также сообщил, что скоро должны появиться и депутаты Госдумы от Запорожской, Херсонской областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
«Уже скоро в Государственной думе Российской Федерации появятся депутаты от освобождённых территорий. Вопрос интеграции Херсонской области в Россию — это вопрос ближайшего времени. Мы настроены не только решительно бороться с нацизмом и тиранией, мы прежде всего созидаем. Проведя референдум о воссоединении с Россией исконно русских земель, все мы теперь обязаны возрождать былое благополучие и стабильность», — подчеркнул Стремоусов.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
09:49
Визит в Москву, протесты студентов. Главное на Украине на утро 29 сентябряГлавы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прибыли в Москву. Украинские студенты протестуют против запрета на выезд на обучение за границу
Как сообщили в МИД РФ, сорвать референдумы в Северной Таврии и Донбассе пыталась не только Украина, но и США.
«Со стороны киевского режима (во время референдума на освобожденных территориях. — Ред.) применялись и поставленные на Украину США системы залпового огня HIMARS, выбор целей для которых ВСУ окончательно согласовывают с американскими военными, американским военным командованием», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также отметила, что украинские власти не хотят принимать действительность, поэтому цинично ставят под сомнение итоги референдумов.
«Режим Зеленского и, конечно, самое главное, его американские кураторы не хотят принимать действительность, не хотят видеть эту сторону международного права. Напротив, они цинично ставят под сомнение процедуру проведения плебисцита и его итоги, считают их ничтожными», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Тем временем Польша начала грозить России войной.
Польские угрозы
В случае применения Россией ядерного оружия силы НАТО, вероятно, войдут на территорию Украины, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. При этом он указал, что удары сил Североатлантического альянса будут носить неядерный характер.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 19:00
День после референдумов. Освобожденные регионы просят принять их в Россию. Итоги 28 сентябряНакануне, 27 сентября, завершилось голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ. Подавляющее большинство жителей проголосовали за. Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей
«До сих пор никто не рассматривал возможности применения ядерного оружия. В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, такой, как это представил шеф Национального Совета безопасности США Джейк Салливан. Это привело бы к неядерному ответу на территории Украины», — заявил Рау.
Он отметил, что ядерный удар означал бы нарушение консенсуса постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые сами являются обладателями ядерного оружия.
Однако позже Рау уточнил, что ввод войск НАТО даже в таком случае не был бы обязательным — Альянс смог бы наносить удары с территории других государств, используя авиацию и ракеты.
Украинский политолог Юрий Романенко уже заявил, что уверен в том, что НАТО «обязательно примет участие в боевых действиях» в случае применения ядерного оружия на территории Украины.
Примечательно, что за несколько дней до этого ряд украинских источников сообщил об ускоренной разработке Украиной собственного ядерного оружия.
«Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента готов создать грязную ядерную бомбу, для сдерживания России. На Банковой уже создан штаб с атомщиками и военными, которые в срочном режиме готовят группу, для разработки ядерного оружия», — сообщил популярный на Украине телеграм-канал «Резидент» 27 сентября.
Заявление Рау уже прокомментировали в России.
«Если мир и погибнет в ядерном огне, то, конечно, из-за феноменальной воли к самоубийству, входящей важнейшей составной частью в код польской культуры. Национальное самоубийство — профессиональная черта поляков, продукт их напыщенной самовлюбленной глупости. Страна, которая гарантированно будет уничтожена в ходе мирового ядерного конфликта, прикладывает максимум усилий для его начала», — отметил историк Егор Холмогоров.
При этом ряд украинских источников сообщал, что польские военнослужащие активно принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.
«Концепция поменялась: теперь набигаем не на Николаев (очевидно, речь о Херсоне. — Ред.), а на Лиман, с одним стволом арты против десяти мокшанских (ВС РФ. — Ред.). С другой стороны — х**и (чего. — Ред.) поляков жалеть?» — сообщил один из телеграм-каналов украинских военных (орфография источника сохранена).
При этом украинские военные пожаловались на беспилотник «Герань», активно применяемый ВС РФ.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 16:00
Удар по заводу под Харьковом, протесты в Запорожской области. Главное на Украине на 16:00 28 сентября
Атака на Запорожскую АЭС
Около 15 часов ряд СМИ сообщил о пожаре на Запорожской АЭС. При этом некоторые медиа заявили, что огонь возник на одном из реакторов. Однако позже местные власти опровергли эту информацию.
«Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Украина ранее не раз обстреливала и атаковала при помощи беспилотников территорию ЗАЭС, что вызывало обеспокоенность мирового сообщества. При этом последнее, осуждая удары по территории станции, не конкретизировало, кто именно их наносит.
Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе, и авария на ней будет чревата крайне негативными последствиями не только для Украины и приграничных государств, но и для всей Европы и мира в целом.
 
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16:00Договоры о вхождении, польская угроза, атака на ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 29 сентября
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