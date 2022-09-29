Захарова назвала США фактической стороной конфликта на Украине - 29.09.2022 Украина.ру
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Захарова назвала США фактической стороной конфликта на Украине
Захарова назвала США фактической стороной конфликта на Украине - 29.09.2022 Украина.ру
Захарова назвала США фактической стороной конфликта на Украине
Уровень финансовой поддержки Киева со стороны Вашингтона скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. С момента инаугурации президента США Джозефа Байдена... Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T16:00
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Уровень финансовой поддержки Киева со стороны Вашингтона скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. С момента инаугурации президента США Джозефа Байдена Вашингтон потратил свыше $14 млрд в этих целях. По словам Захаровой, американским властям не жалко денег, так как они все равно печатаются в США. А Зеленскому - не жалко убивать людей, которых он называет "особями".Очередное тому свидетельство - принятое на днях в США договоренность о выделении киевскому режиму нового пакета военной помощи на сумму $12 млрд, пояснила Захарова. "И рассосется в карманах тех, кто все это и выделяет", добавила Захарова. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может открыто вступить в конфликт на территории Украины, если по ней будет нанесен удар тактическим ядерным оружием.
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Новости, Захарова, МИД, Украина, США

Захарова назвала США фактической стороной конфликта на Украине

16:00 29.09.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Уровень финансовой поддержки Киева со стороны Вашингтона скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. С момента инаугурации президента США Джозефа Байдена Вашингтон потратил свыше $14 млрд в этих целях. По словам Захаровой, американским властям не жалко денег, так как они все равно печатаются в США. А Зеленскому - не жалко убивать людей, которых он называет "особями".
"Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став сторонй конфликта", - сказала Захарова.
Очередное тому свидетельство - принятое на днях в США договоренность о выделении киевскому режиму нового пакета военной помощи на сумму $12 млрд, пояснила Захарова. "И рассосется в карманах тех, кто все это и выделяет", добавила Захарова.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может открыто вступить в конфликт на территории Украины, если по ней будет нанесен удар тактическим ядерным оружием.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
15 сентября, 14:29
Захарова обозначила красную линию для США по УкраинеВ том случае, если Вашингтон примет решение о поставке Киеву ракет большей дальности, то Москва воспримет это как переход Соединенными Штатами красной черты, заявила 15 сентября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова
 
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