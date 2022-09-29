https://ukraina.ru/20220929/1039217343.html

Торжество демократии, угрозы Киева, фашизм Запада. Как международные наблюдатели оценивают референдум

Торжество демократии, угрозы Киева, фашизм Запада. Как международные наблюдатели оценивают референдум - 29.09.2022 Украина.ру

Торжество демократии, угрозы Киева, фашизм Запада. Как международные наблюдатели оценивают референдум

Западные политики массово объявили, что не признают результаты референдума в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о вхождении в состав РФ, ещё Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T16:28

2022-09-29T16:28

2022-09-29T16:59

эксклюзив

референдум

наблюдатели

международное право

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лнр

запорожская область

херсонская область

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Западные политики массово объявили, что не признают результаты референдума в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о вхождении в состав РФ, ещё до начала его проведения и не видя хода голосования. В отличие от них, сотни человек из десятков стран побывали в качестве международных наблюдателей на избирательных участках в этих регионах, а также на территории России. Только в ДНР работали 133 представителя 28 государств, в частности в Донецк и Макеевку 27 сентября приехали 16 наблюдателей из Великобритании, ФРГ, Испании, Исландии, Латвии, Сербии, Индии, Сирии, ЮАР, Того, Ганы, Колумбии. «Огромное количество наблюдателей международных здесь, и, кстати, практически никто английский язык использовать не хотел. Немец Томас, Жозе из Мозамбика, они друг с другом разговаривают на русском, на прекрасном языке международного общения», — отметил первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.А вот что рассказывают международные наблюдатели о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, увидевшие весь процесс от и до собственными глазами.Всё добровольноИтальянская журналистка Грациароза Виллани, посетившая в составе группы наблюдателей избирательный участок в Крыму, а также побывавшая в Луганске, заявила, что вопреки распространяемым на Западе слухам, никакого принуждения к голосованию не было.«Единственные вооружённые люди, которых мы видели, — это сопровождавшие нас военные люди и машины, которые обеспечивали нашу безопасность, плюс люди, охраняющие порядок по периметру избирательных участков. Это нормально, у нас в Италии тоже на участке стоят карабинеры.Некоторые люди были настолько рады, что происходит, что вроде бы голосование тайное, но они голосовали абсолютно открыто, это был их выбор. Это убеждало нас, что весь этот процесс люди ждали долгое время», — рассказала она.Ирина Вихорева, также приехавшая как наблюдатель из Италии, сказала, что волеизлияние граждан было свободным без страха, без пистолетов, без автоматов со стороны избирательных комиссий.«Я полностью удовлетворён и очень рад, что мне удалось своими глазами наблюдать за этим процессом, а не узнать о нём из в той или иной степени ангажированных СМИ. Моё впечатление очень быстро сложилось. Я увидел радость в глазах у местного населения. Несмотря на то, что я не говорю по-русски, я сразу увидел, что эти люди очень счастливы, что они могут выразить свою волю на референдуме, могут заявить о своём желании жить с Россией, а не против России, — рассказал полковник в отставке Ален Корвез, бывший советником командующего Временных сил ООН в Ливане, советником по международным отношениям МИД Франции. — Люди счастливы наконец-то жить в новом миропорядке, где им не навязывают идеологию, с которой они не согласны. Видно, что люди едины в своей поддержке референдума, я не видел ни одного человека, который выступал бы против голосования».Не зафиксировано никакого давления и подкупа на голосовании в ЛНР, сообщил мексиканский писатель Исраэль Гомес Арконада.В Запорожской области, по словам бразильского колумниста «Красного журнала» Энрике Домингеса, сотрудники местных избирательных комиссий были очень хорошо подготовлены и воспринимали свою работу очень серьёзно, а люди голосовали добровольно, никто на них не давил.«Хочется особо подчеркнуть, что мы не заметили в целом абсолютно никаких эксцессов, людей, которых насильно выводили на голосование. Хочется также добавить, что мы не заметили нарушений в ходе голосования. В целом атмосфера царила дружелюбная. Хочется в целом пожелать жителям Донбасса мира», — заявил основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, итальянский дипломат Вито Гриттани, работавший в Донецке и других населённых пунктах ДНР.Энтузиазм избирателей отметили международные наблюдатели из разных стран, работавшие на референдуме в разных регионах.«Я объехал много мест на Херсонщине. Разговаривал с людьми разных поколений. Люди осознавали, что сами пишут свою историю», — сказал наблюдатель из Сербии.Всё по букве мирового законаОдин из ключевых аргументов для отказа признать результаты нынешних референдумов — их нелегитимность. Однако иностранные наблюдатели доказывают несостоятельность этого утверждения: голосование прошло в соответствии с нормами международного права и строго по установленной процедуре.Наблюдатель из Мексики Исраэль Гомес Арконада, работавший в ЛНР, заявил: «Проведение референдума — это шаг политического урегулирования конфликта, реализация права народа на самоопределение, гарантированного Уставом ООН. Фактов принуждения голосовать не наблюдалось. Референдум был организован в соответствии с общепринятым стандартом и был оценен наблюдателями как достаточно хороший. Все условия для свободного волеизъявления граждан были созданы в соответствии с международными стандартами».Член международного комитета итальянской политической партии «Лига», предприниматель Джузеппе Лука Дженовезе также отметил, что в ходе голосования не заметил никаких нарушений, наоборот, процесс был организован достаточно хорошо, была обеспечена безопасность, царило спокойствие, люди в хорошем настроении приходили на избирательные участки, ничего негативного.В качестве дополнительной гарантией прозрачности выборного процесса главный редактор издания Russia News Джанфранко Вестуто назвал прозрачные урны на избирательных участках.«Мы считаем, что это абсолютно историческое воссоединение с Россией, оно соответствует международному праву, основополагающим правам народов на самоопределение, закрепленных в том числе в Уставе ООН», — подчеркнул итальянский телеведущий.По итогам посещения участков для голосования в Москве наблюдатель из Испании, политолог и публицист Энрике Аседо сообщил, что процесс прошёл «абсолютно беспроблемно и без инцидентов».Участки в Санкт-Петербурге в момент окончания голосования и начала обработки бюллетеней посетила группа международных наблюдателей из Бразилии, Греции, Франции, Того и Ирака. Президент НКО «Аккад для культурного обмена между Ираком и Россией» Набиль Абдалла Каят Аль Каят сказал, что явных нарушений не зафиксировано, референдум проходил в соответствии с международными стандартами, а члены избирательных комиссий работали очень профессионально.Независимый журналист из Нидерландов Сонья ван ден Энде побывала в Ростове-на-Дону и увидела, что голосование было проведено надлежащим образом, никого не заставляли голосовать, как пишут в западной прессе. По её словам, это была демократичная процедура.«Я также видела, как посещали пожилых, чтобы они могли проголосовать на дому, и они были счастливы, что им предоставили такую возможность. Всё было проведено на очень высоком уровне», — сказала журналист.«У них там (на Западе. — Ред.) нет демократии, а в этих референдумах мы видим истинную демократию. Весь мир смотрит на то, что происходит, и мы всё опубликуем, каждое слово, которое мы засвидетельствовали», — сказала член Сирийского конституционного комитета от гражданского общества Маис Элькриди.Никаких нарушений на референдуме не зафиксировано, и сомневаться в легитимности его итогов никто не имеет права, подчеркнул наблюдатель из Мозамбика Жозе Матемулане.Двойные стандарты ЗападаЗападные страны отказываются признавать результаты голосования в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, как и в Крыму и Севастополе в 2014 году, хотя признавали территориальные изменения в других регионах мира, даже осуществлённые с нарушением международного права. Как, например, в Косово, независимость которого провозгласили без учёта мнения населения на основании решения парламента.«Была разрушена Югославия, произошла трагедия в Косово. И всё это происходит из-за диктата США. И поэтому и появилось Косово, оно стало разменной монетой в этой ситуации. Уроки демократии нужно продолжать преподавать. Я считаю, что этот референдум (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. — Ред.) прошёл в лучших условиях. Также я хочу отметить, что солдаты, которые находились на местах голосования, действительно осуществляли нашу защиту. И в том числе были граждане Украины, которые приходили на участки, чтобы проголосовать. И вы знаете, там не было каких-либо столкновений, какой-либо угрозы, наоборот, всё проходило спокойно, и солдаты защищали нас», — заявил Ален Корвез.Сонья ван ден Энде пообщалась со многими людьми, пришедшими на избирательные участки, и все они выступают за то, чтобы быть частью России из-за страданий на протяжении более 8 лет.«Почему они не признают тот факт, что жители Донбасса голосуют за или против? Они ничего не признают, что исходит из России, они только говорят, что это ложь. Это двойные стандарты Европейского союза», — заявила она.Аналогичного мнения придерживается и атташе по делам молодёжи Камеруна Мирей Муэль: если Запад не признаёт некоторые референдумы, не признаёт голоса, страны и территории — это двойные стандарты.Критика со стороны Запада звучит только потому, что им не нравится этот референдум с политической точки зрения, подчёркивает наблюдатель из Республики Сербской (Босния и Герцоговина).«Результаты этого референдума играют не в пользу Запада. Впервые в этом, XXI, веке воля народа окажется победителем в этом мировом сражении. Очевидно, что государственная система в Европейском союзе и, в частности, во Франции находится в состоянии некоторой паники, этим и объясняется их истеричная реакция», — заявил наблюдатель из Франции Тьерри Сент-Эрмес, работавший во время голосования в ЛНР.Единственный нарушитель — КиевВласти четырёх регионов и РФ создали все условия, чтобы избиратели смогли проголосовать любым удобным способом — на избирательных участках, в мобильных пунктах или на дому — и высказать своё мнение, но украинская сторона всячески пыталась сорвать референдум, констатировали наблюдатели.«Я видел голосование беженцев, всё происходило так же, как во Франции, всё было в порядке. Я не видел ничего необычного, не видел солдат, потому что там не было никакой угрозы. Всё было как обычно.В ДНР было по-другому из-за обстрелов, Киев использует HIMARS, доставляемый западными партнёрами. Людям опасно собираться всем вместе, поэтому там организовали мобильные пункты голосования, и всё было организовано очень чётко», — рассказал независимый политический аналитик из Франции, основатель сайта Stratpol — Центра политического и стратегического анализа Моро Ксавьер Бернард.По словам эксперта в области международного права и геополитики из Италии Марко Паты, посетившего Запорожскую область, проблема не в артиллерии, а в украинских диверсантах и разведывательных группах — люди боялись показывать журналистам свои лица, опасаясь, что их могут увидеть диверсанты.«Нарушения, которые я видел, касаются только угроз со стороны Украины. Были попытки нападений на нас, мы видели обстрел. По самому голосованию я не видел никаких нарушений: все документы чётко проверяли, урны были опечатаны, кабины были на месте», — сказал независимый наблюдатель из Германии Томас Репер.Открыто международным наблюдателям угрожают представители украинских властей.«Граждане других стран, согласившихся сыграть роль "наблюдателей" в российских псевдореферендумах, будут квалифицированы как соучастники в посягательстве на целостность Украины. Со всеми вытекающими последствиями — включая объявление в международный розыск и санкции разных стран», — написал в Twitter советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк 28 сентября.ЕС под стать КиевуНедалеко от Киева ушёл Брюссель. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз считает нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к РФ и допускает введение санкций против наблюдателей из государств — членов союза.Впрочем, европейцы, приехавшие на избирательные участки, чтобы лично проследить за процессом голосования, не волнуются по поводу возможных ограничительных мер: французу Моро Ксавьер Бернарду всё равно, итальянец Вито Гриттани сказал, что даже если против него введут санкции, то будет абсолютно спокоен.«Мне плевать. Я уже была в нескольких санкционных списках, когда попала в Россию, поэтому мне плевать. Какая нам разница? Это всё бессмыслица», — говорит нидердандка Сонья ван ден Энде.«Боюсь ли я санкций, которые на меня действительно могут наложить? Я убеждён, что никакие угрозы не смогут изменить мои убеждения», — заявил франуз Ален Корвез.А наблюдатель из Болгарии Младена Иванова подчёркивает, если ЕС введёт санкции против граждан государств-членов, принимавших участие в наблюдении за референдумами, это будет проявлением фашизма.Проблемы у наблюдателей могут возникнуть не только на уровне ЕС, но и в собственных странах.«Когда я въеду, они (власти Нидерландов. — Ред.) подадут на меня в суд за то, что я якобы поддерживала войну. Они подадут на меня в суд, потому что я, согласно какому-то закону, поддерживаю врага. Соответственно, я тоже враг государства. Сегодня утром я услышала, что на следующей неделе они введут новый пакет санкций, поэтому такие люди, как я, которые якобы поддерживают российское правительство, попадут в него. Но я всего лишь журналист, я только ездила в Донбасс, но они говорят, что я поддерживаю российское правительство, и они внесут меня в этот европейский санкционный список, в котором много российских граждан», — сказала Сонья ван ден Энде.28-летняя гражданка Латвии Алина Герлиня боится ехать обратно в Прибалтийскую республику, где ей может грозить тюремный срок, мама посоветовала ей оставаться в России.«Меня тут же бы взяли на границе и отвели в СИЗО. Точно попала бы в застенки. Судя по тому, что русскоязычные сидят по статьям за нарушение санкций ЕС и по статьям за шпионаж в пользу России, — это от 5 лет. Есть такой мем "разочарован, но не удивлён". Про это как раз. Постмодерн, в котором мы живём, — заявления от ЕС сыпятся одно за другим, абсолютно беспочвенные, странные. Иногда, я бы сказала, нацистские. Потому что нельзя идти поперек правил, которые ты сам установил, — а именно свобода передвижения, свобода слова и так далее. Евросоюз сам разрушает себя варварским способом», — говорит девушка.Но она не жалеет, что приехала в качестве наблюдателя в ДНР на референдум, который назвала историческим событием.«И вот вам перевёрнутый западный мир наизнанку, когда из бандитов, наемников, убийц патологических, которые едут убивать русских, они делают героев, а людей, которые просто хотят узнать правду, посмотреть, что происходит на самом деле, и донести эту правду до своих, они сейчас угрожают. Вот перевёрнутый мир, в котором, я думаю, никто из нас не хочет жить», — заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.На фоне всего происходящего Вито Гриттани намерен создать сеть независимых международных наблюдателей, чтобы отстаивать право народов на самоопределение, закреплённое в международном праве.«Поскольку Запад в отношении своих международных наблюдателей, которые направлялись не из западных стран, хотели бы навязать точку зрения Запада, мы видим необходимость создания новой сети международных наблюдателей, которые соблюдали бы международное право народов на самоопределение, поэтому я лично связался с группой друзей из разных стран, которые поддержали эту идею, и мы реализуем её в ближайшие сроки», — заявил итальянский дипломат.Однако ничего из рассказов международных наблюдателей общественность западных стран не увидит, как и кадров с избирательных участков, и интервью жителей регионов, желающих присоединиться к России, как отметил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя.Французские СМИ, например, по словам Алена Корвеза, при освещении референдумов следуют указаниям из Вашингтона.«К сожалению, мы живём в мире, где понимание демократии было извращено как во Франции, так и большинстве демократических государств. Вместо этого мы культивируем ненависть к России, которую большинство граждан не поддерживает. И сейчас в Европе всё больше и больше людей, которые заявляют о своём несогласии платить свои деньги, которые пойдут на финансирование войны, с которой они не согласны», — заявил он.28 сентября, на следующий день после окончания голосования, международные наблюдатели приняли совместную декларацию по итогам своей работы, в которой констатировали, что участие в референдумах и голосование осуществлялись на основе свободного волеизъявления граждан, фактов принуждения, давления и подкупа на участках не наблюдалось, процесс был организован на высоком уровне, наблюдатели имели доступ ко всей информации, но без давления со стороны Киева не обошлось. Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ, они назвали шагом к политическому урегулированию конфликта и реализацией гарантированного Уставом ООН права на самоопределение народов.

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Евгения Кондакова

эксклюзив, референдум, наблюдатели, международное право, днр, лнр, запорожская область, херсонская область