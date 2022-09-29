Затравили "свои". Украинскую журналистку лишили номинации на международную премию после жалоб коллег - 29.09.2022 Украина.ру
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Затравили "свои". Украинскую журналистку лишили номинации на международную премию после жалоб коллег
Затравили "свои". Украинскую журналистку лишили номинации на международную премию после жалоб коллег - 29.09.2022 Украина.ру
Затравили "свои". Украинскую журналистку лишили номинации на международную премию после жалоб коллег
В украинском информационном пространстве новый скандал. Поводом стало номинирование на соискание международной профессиональной премии журналистки издания... Украина.ру, 29.09.2022
2022-09-29T14:27
2022-09-29T14:46
эксклюзив
украина
журналистика
ткаченко
журналисты
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В украинском информационном пространстве новый скандал. Поводом стало номинирование на соискание международной профессиональной премии журналистки издания «Страна» Анастасии Товт.Новость об этом разместили в телеграм-канале издания:«В шорт-лист премии для журналистов от некоммерческой организации Thomson Foundation включена журналистка "Страны" Анастасия Товт. Анастасию внесли в список номинантов за статью об уничтоженном во время боев музее художницы Марии Примаченко в Иванкове Киевской области.Из Украины на премию также претендует Олеся Бида из "Громадского". Также в шорт-листе — 10 журналистов до 30 лет из Индии, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Сербии и Гватемалы».Тут же разразился скандал. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил с обращением, чтобы не допустить «неправильного» представителя от Украины:«В шорт-листе премии для молодых журналистов от Thomson Foundation (Thomson Foundation Young Journalist Award) оказалась Анастасия Товт, корреспондентка пророссийского издания "Страна.ua", длительно продвигавшего пророссийские нарративы и поддерживавшего российскую агрессию против Украины.Возможно, лично Анастасия Товт имеет проукраинскую позицию. Но факт того, что она работает на издание, которое заблокировано на Украине согласно Указу Президента Украины за вышеупомянутую пророссийскую деятельность, исключает возможность ее присутствия в шорт-листе почтенной премии.Соответствующее обращение Министерство культуры и информационной политики Украины готовит в адрес Thomson Foundation — относительно исключения журналистки из списка номинантов. Другие украинские журналисты, справедливо попавшие в шорт-лист, отказываются от дальнейшего участия в конкурсе в случае, если журналисты пророссийских изданий будут в нем присутствовать.Убежден, что такая ситуация оскорбительна для украинских медиа, которые сегодня объективно освещают события в Украине, не играют на руку агрессору и никоим образом, в отличие от "Страна.ua", не поддерживают военную агрессию России против Украины».Украинские журналисты, которые систематически предавали обструкции редакционную политику издания, также подняли волну негатива.Наталья Лигачева, известная систематической травлей оппозиционных журналистов, написала в соцсетях:«Что? Журналистка "Страны"?! Анастасия Товт?! На которой пробы негде ставить из-за количества лжи и манипуляций, ею вброшенных в украинское информпространство? Да сколько можно, блин?».Уже в четверг, 29 сентября, организаторы премии исключили Товт из числа номинантов. Очевидно, украинские активисты просто забросали организацию жалобами и протестами.В последнее время подобные «москитные атаки» успешно работают на разных направлениях. Даже Amnesty International и Красному Кресту приходилось оправдываться за свою деятельность и позицию перед украинскими профессиональными активистами. Куда уж журналисту противостоять подобной силе!Сама Анастасия Товт отреагировала так:«Мы с коллегами из "Страны" объездили чуть ли не всю Украину. Я своими глазами видела последствия российских военных преступлений, побывала в деоккупированных регионах и рассказываю вам об этом с первого дня войны.Но давний "клуб фанатов" "Страны" во главе с целым министром культуры Ткаченко забросали Фонд коллективными доносами с ультиматумами. И сегодня утром, уже на следующий день после того, как мое имя появилось в шорт-листе, его оттуда вычеркнули.Критикам напомню, что санкции СНБО против "Страны" ввели в прошлом году — без суда и следствия, просто росчерком пера чиновников заблокировали наш сайт. Международные организации, включая ООН, назвали это наступлением на свободу слова.В Thomson Foundation этого наверняка не знали. Как и то, что наш сайт с начала войны заблокирован и в России, где нас назвали бандеровским медиа.А доносы — это не проблема Фонда. Это наша внутренняя проблема — когда вместо того, чтоб укреплять единство страны во время тяжелейшей войны, наша медиатусовка предпочитают сводить старые счёты и ставить подножки друг другу, превращая престижную международную премию в сельский базар».Ключевое здесь — «старые счеты», потому что после 24 февраля, начала СВО России на Украине, редакционная политика «Страны» вполне находится в мейнстриме украинской информационной политики — и едва ли считается оппозиционной.При этом еще задолго до 24 февраля заместитель главного редактора «Страны.ua» Светлана Крюкова неоднократно резко высказывалась в отношении российских властей, а её пост о «победобесии» возмутил и оскорбил многих читателей издания.Однако, как видим, попытки «Страны» «исправиться» в глазах украинских властей результатов не дают. Издание остается подсанкционным и откровенно чужим для патриотически настроенного общества, а его журналисты не смеют претендовать на какие-либо премии просто потому, что «старые счеты» придется оплачивать еще очень долго.
https://ukraina.ru/20220228/1033402956.html
https://ukraina.ru/20220830/1038250830.html
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Виктория Титова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, журналистика, ткаченко, журналисты
Эксклюзив, Украина, журналистика, Ткаченко, журналисты

Затравили "свои". Украинскую журналистку лишили номинации на международную премию после жалоб коллег

14:27 29.09.2022 (обновлено: 14:46 29.09.2022)
 
© CC0, FreepikКиев Украина
Киев Украина
© CC0, Freepik
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Виктория Титова
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В украинском информационном пространстве новый скандал. Поводом стало номинирование на соискание международной профессиональной премии журналистки издания «Страна» Анастасии Товт.
Новость об этом разместили в телеграм-канале издания:
«В шорт-лист премии для журналистов от некоммерческой организации Thomson Foundation включена журналистка "Страны" Анастасия Товт. Анастасию внесли в список номинантов за статью об уничтоженном во время боев музее художницы Марии Примаченко в Иванкове Киевской области.
Из Украины на премию также претендует Олеся Бида из "Громадского". Также в шорт-листе — 10 журналистов до 30 лет из Индии, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Сербии и Гватемалы».
Стоп цензуре
28 февраля, 23:52
Журналистика на крови. Как в Украине борцы с цензурой ее вводили и развивалиДля многих в Украине 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил начало военной спецоперации против неонацистского режима украинского президента Владимира Зеленского, это просто дата в календаре. Но на самом деле в этот день через 8 лет к ним вернулся бумеранг
Тут же разразился скандал. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил с обращением, чтобы не допустить «неправильного» представителя от Украины:
«В шорт-листе премии для молодых журналистов от Thomson Foundation (Thomson Foundation Young Journalist Award) оказалась Анастасия Товт, корреспондентка пророссийского издания "Страна.ua", длительно продвигавшего пророссийские нарративы и поддерживавшего российскую агрессию против Украины.
Возможно, лично Анастасия Товт имеет проукраинскую позицию. Но факт того, что она работает на издание, которое заблокировано на Украине согласно Указу Президента Украины за вышеупомянутую пророссийскую деятельность, исключает возможность ее присутствия в шорт-листе почтенной премии.
Соответствующее обращение Министерство культуры и информационной политики Украины готовит в адрес Thomson Foundation — относительно исключения журналистки из списка номинантов. Другие украинские журналисты, справедливо попавшие в шорт-лист, отказываются от дальнейшего участия в конкурсе в случае, если журналисты пророссийских изданий будут в нем присутствовать.
Убежден, что такая ситуация оскорбительна для украинских медиа, которые сегодня объективно освещают события в Украине, не играют на руку агрессору и никоим образом, в отличие от "Страна.ua", не поддерживают военную агрессию России против Украины».
Украинские журналисты, которые систематически предавали обструкции редакционную политику издания, также подняли волну негатива.
Награжденный Зеленским журналист телеканала Рада Артем Весько
30 августа, 11:41
Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды ко Дню независимости общественным деятелям, журналистам, спортсменам и чиновникам. Среди награжденных украинские журналисты нашли корреспондента, который в 2014 году носил футболку с логотипом "Вежливые люди". Об этом машет главред издания "Бабель" Евгений Спирин
Наталья Лигачева, известная систематической травлей оппозиционных журналистов, написала в соцсетях:
«Что? Журналистка "Страны"?! Анастасия Товт?! На которой пробы негде ставить из-за количества лжи и манипуляций, ею вброшенных в украинское информпространство? Да сколько можно, блин?».
Уже в четверг, 29 сентября, организаторы премии исключили Товт из числа номинантов. Очевидно, украинские активисты просто забросали организацию жалобами и протестами.
В последнее время подобные «москитные атаки» успешно работают на разных направлениях. Даже Amnesty International и Красному Кресту приходилось оправдываться за свою деятельность и позицию перед украинскими профессиональными активистами. Куда уж журналисту противостоять подобной силе!
Сама Анастасия Товт отреагировала так:
«Мы с коллегами из "Страны" объездили чуть ли не всю Украину. Я своими глазами видела последствия российских военных преступлений, побывала в деоккупированных регионах и рассказываю вам об этом с первого дня войны.
Но давний "клуб фанатов" "Страны" во главе с целым министром культуры Ткаченко забросали Фонд коллективными доносами с ультиматумами. И сегодня утром, уже на следующий день после того, как мое имя появилось в шорт-листе, его оттуда вычеркнули.
Критикам напомню, что санкции СНБО против "Страны" ввели в прошлом году — без суда и следствия, просто росчерком пера чиновников заблокировали наш сайт. Международные организации, включая ООН, назвали это наступлением на свободу слова.
В Thomson Foundation этого наверняка не знали. Как и то, что наш сайт с начала войны заблокирован и в России, где нас назвали бандеровским медиа.
А доносы — это не проблема Фонда. Это наша внутренняя проблема — когда вместо того, чтоб укреплять единство страны во время тяжелейшей войны, наша медиатусовка предпочитают сводить старые счёты и ставить подножки друг другу, превращая престижную международную премию в сельский базар».
Ключевое здесь — «старые счеты», потому что после 24 февраля, начала СВО России на Украине, редакционная политика «Страны» вполне находится в мейнстриме украинской информационной политики — и едва ли считается оппозиционной.
При этом еще задолго до 24 февраля заместитель главного редактора «Страны.ua» Светлана Крюкова неоднократно резко высказывалась в отношении российских властей, а её пост о «победобесии» возмутил и оскорбил многих читателей издания.
Светлана Крюкова - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля 2021, 05:45
Крюкова и поколение ЕГЭЭмоциональный ответ на статью Владимира Путина первого заместителя главного редактора украинского издания «Страна.уа» Светланы Крюковой привлёк всеобщее внимание. Главным образом тем, что аудитория «Страны», что называется, «ватная», а Крюкова выражалась как последний «порохобот», чем читателей, понятно, оскорбила
Однако, как видим, попытки «Страны» «исправиться» в глазах украинских властей результатов не дают. Издание остается подсанкционным и откровенно чужим для патриотически настроенного общества, а его журналисты не смеют претендовать на какие-либо премии просто потому, что «старые счеты» придется оплачивать еще очень долго.
 
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