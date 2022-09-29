https://ukraina.ru/20220929/1039214100.html

Певица Лолита считает себя военнообязанной

Певица Лолита считает себя военнообязанной - 29.09.2022 Украина.ру

Певица Лолита считает себя военнообязанной

Музыкальные концерты в такое время – сродни психотерапии, Лолита Милявская отменять свои выступления не планирует, сообщает 29 сентября "Комсомольская правда", ссылаясь на саму певицу

2022-09-29T14:07

2022-09-29T14:07

2022-09-29T14:07

новости

лолита

лолита милявская

певица

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Некоторые артисты, в частности, певица Валерия и певец Стас Михайлов отменили свои концерты после того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.Лолита объяснила, что, в этом смысле, считает себя "военнообязанной", дарить зрителям желание жить и принимать верные решения.Она подчеркнула, что самое худшее в нынешней ситуации – паника, и "панические настроения привели к страшным трагедиям" в ее окружении.Ранее украинские пользователи соцсетей "набросились" на российскую певицу Лолиту Милявскую за ее пост, которым она анонсировала проведение российского фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму.

https://ukraina.ru/20220818/1037821601.html

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новости, лолита, лолита милявская, певица