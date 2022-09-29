Певица Лолита считает себя военнообязанной - 29.09.2022 Украина.ру
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Певица Лолита считает себя военнообязанной
Певица Лолита считает себя военнообязанной - 29.09.2022 Украина.ру
Певица Лолита считает себя военнообязанной
Музыкальные концерты в такое время – сродни психотерапии, Лолита Милявская отменять свои выступления не планирует, сообщает 29 сентября "Комсомольская правда", ссылаясь на саму певицу
2022-09-29T14:07
2022-09-29T14:07
новости
лолита
лолита милявская
певица
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Некоторые артисты, в частности, певица Валерия и певец Стас Михайлов отменили свои концерты после того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.Лолита объяснила, что, в этом смысле, считает себя "военнообязанной", дарить зрителям желание жить и принимать верные решения.Она подчеркнула, что самое худшее в нынешней ситуации – паника, и "панические настроения привели к страшным трагедиям" в ее окружении.Ранее украинские пользователи соцсетей "набросились" на российскую певицу Лолиту Милявскую за ее пост, которым она анонсировала проведение российского фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму.
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новости, лолита, лолита милявская, певица
Новости, Лолита, Лолита Милявская, певица

Певица Лолита считает себя военнообязанной

14:07 29.09.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" Лолита Милявская
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Музыкальные концерты в такое время – сродни психотерапии, Лолита Милявская отменять свои выступления не планирует, сообщает 29 сентября "Комсомольская правда", ссылаясь на саму певицу
Некоторые артисты, в частности, певица Валерия и певец Стас Михайлов отменили свои концерты после того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли. Потому что считаю работу свою и своих коллег сродни работе психотерапевта. То, что я наблюдаю, это безумие, безумие в виде паники. Именно паника худший советчик в любые времена. Паника разрушает психику.
Лолита объяснила, что, в этом смысле, считает себя "военнообязанной", дарить зрителям желание жить и принимать верные решения.
Она подчеркнула, что самое худшее в нынешней ситуации – паника, и "панические настроения привели к страшным трагедиям" в ее окружении.
Ранее украинские пользователи соцсетей "набросились" на российскую певицу Лолиту Милявскую за ее пост, которым она анонсировала проведение российского фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму.
Лолита Милявская
18 августа, 15:13
Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями Российскую певицу украинского происхождения Лолиту осыпали оскорблениями и проклятиями за выступление на музыкальном фестивале в Крыму. Пост, на который отреагировали комментаторы, певица опубликовала на своей странице в Facebook* 17 августа
 
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