Певица Лолита считает себя военнообязанной
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" Лолита Милявская
Музыкальные концерты в такое время – сродни психотерапии, Лолита Милявская отменять свои выступления не планирует, сообщает 29 сентября "Комсомольская правда", ссылаясь на саму певицу
Некоторые артисты, в частности, певица Валерия и певец Стас Михайлов отменили свои концерты после того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли. Потому что считаю работу свою и своих коллег сродни работе психотерапевта. То, что я наблюдаю, это безумие, безумие в виде паники. Именно паника худший советчик в любые времена. Паника разрушает психику.
Лолита объяснила, что, в этом смысле, считает себя "военнообязанной", дарить зрителям желание жить и принимать верные решения.
Она подчеркнула, что самое худшее в нынешней ситуации – паника, и "панические настроения привели к страшным трагедиям" в ее окружении.
Ранее украинские пользователи соцсетей "набросились" на российскую певицу Лолиту Милявскую за ее пост, которым она анонсировала проведение российского фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму.
18 августа, 15:13Продолжают травить: Лолиту снова осыпали проклятиями и обвинениями Российскую певицу украинского происхождения Лолиту осыпали оскорблениями и проклятиями за выступление на музыкальном фестивале в Крыму. Пост, на который отреагировали комментаторы, певица опубликовала на своей странице в Facebook* 17 августа