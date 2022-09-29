https://ukraina.ru/20220929/1039206168.html

Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября

Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру

Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября

Украинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс и Северную Таврию. При ударе ВСУ по колонне беженцев в Харьковской области погибли дети. Стали известны обстоятельства убийства главы ДНР Александра Захарченко

2022-09-29T12:00

2022-09-29T12:00

2022-09-29T12:19

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики.«На Донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155, 152 и 122 мм, на Ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, танки, выпустив 156 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка.«Повреждены два домостроения в Петровском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры», — сообщило представительство.Утром 29 сентября украинцы продолжили обстрел ДНР. Был обстрелян Куйбышевский район Донепцка.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 сентября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) — погибла женщина 1977 года рождения», — сообщило представительство республики в СЦКК.Также ВСУ обстреляли и Кировский район столицы ДНР.Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле его города украинцами погиб мирный житель.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Лисичанск и Перевальск с применением американской РСЗО М142 HIMARS, выпустив 8 ракет.«В результате обстрелов в населённом пункте Лисичанск разрушено здание городского водоканала. С начала текущих суток украинские войска подвергли обстрелу населённые пункты Золотое-5, Сватово и Кременная с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив 8 ракет», — сообщил Филипоненко.В результате обстрелов в Золотом-5 разрушен Дом культуры, в Сватове разрушен жилой дом, в Кременной разрушено два жилых дома.Кроме того, посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал об обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области.«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сообщил он.Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.«Сейчас, после того как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, либо едут через нашу территорию, увеличилось», — заявил Мирошник.В ночь на 29 сентября ВСУ также обстреливали Северную Таврию. Так, был нанесён ракетный удар по Новой Каховке.«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая 29 сентября... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов», — сообщила администрация Новой Каховки ночью.Утром власти Новой Каховки сообщили об ударе ВСУ по газопроводу. Без газа остались жители населённого пункта.Также звучали взрывы в Херсоне. Как сообщал корреспондент РИА «Новости», в небе над городом прогремело шесть взрывов, сработала российская система ПВО.Активно применяются украинскими военными и другие террористические методы. Так, в Мелитополе утром в четверг сработало самодельное взрывное устройство (СВУ. — Ред.), закрепленное на дереве рядом со школой. Как сообщила ВГА Запорожской области, в результате пострадал водитель проезжавшей рядом машины.«В Мелитополе примерно в 07:50 на ул. 50-летия Победы прозвучал взрыв. Совершён подрыв самодельного взрывного устройства возле школы, напротив ТЦ "Палладиум". СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля. Автомобиль поврежден, водитель получил легкие травмы», — говорилось в сообщении.На месте работают специальные службы. Как отмечается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами.Источник РИА «Новости» в российских силовых структурах заявил, что «жертвами этой диверсии могли стать любые люди, проходящие или проезжающие мимо».Подобный теракт не первый в Запорожской области и в Северной Таврии в целом.Награда за убийствоПоявились новые подробности убийства первого главы ДНР Александра Захарченко. Фрагменты перехваченного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко с агентом опубликовало РИА «Новости».«Чтобы ты понимал, за Захарку (Александра Захарченко. — Ред.) заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов — это был общий бюджет на всё: на подготовку, на закладку и так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — рассказал украинский силовик.Как сообщил агентству источник в силовых структурах ЛНР, эти подробности прозвучали, когда Киященко обсуждал с агентом СБУ подготовку очередного теракта, который удалось предотвратить.В ЛНР установили, что украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника в республике накануне референдума о вхождении в состав России.Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый руководитель республики Денис Пушилин в интервью РИА «Новости» рассказал, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди которых есть высокопоставленные граждане Украины.При этом поначалу Украина отрицала свою роль в произошедшем. Однако позже украинцы признали свою причастность к теракту в Донецке.

https://ukraina.ru/20220929/1039198607.html

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https://ukraina.ru/20220928/1039163634.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники