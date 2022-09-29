Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру
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Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября
Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября - 29.09.2022 Украина.ру
Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября
Украинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс и Северную Таврию. При ударе ВСУ по колонне беженцев в Харьковской области погибли дети. Стали известны обстоятельства убийства главы ДНР Александра Захарченко
2022-09-29T12:00
2022-09-29T12:19
эксклюзив
хроники
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики.«На Донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155, 152 и 122 мм, на Ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, танки, выпустив 156 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка.«Повреждены два домостроения в Петровском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры», — сообщило представительство.Утром 29 сентября украинцы продолжили обстрел ДНР. Был обстрелян Куйбышевский район Донепцка.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 сентября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) — погибла женщина 1977 года рождения», — сообщило представительство республики в СЦКК.Также ВСУ обстреляли и Кировский район столицы ДНР.Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле его города украинцами погиб мирный житель.Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Лисичанск и Перевальск с применением американской РСЗО М142 HIMARS, выпустив 8 ракет.«В результате обстрелов в населённом пункте Лисичанск разрушено здание городского водоканала. С начала текущих суток украинские войска подвергли обстрелу населённые пункты Золотое-5, Сватово и Кременная с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив 8 ракет», — сообщил Филипоненко.В результате обстрелов в Золотом-5 разрушен Дом культуры, в Сватове разрушен жилой дом, в Кременной разрушено два жилых дома.Кроме того, посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал об обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области.«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сообщил он.Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.«Сейчас, после того как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, либо едут через нашу территорию, увеличилось», — заявил Мирошник.В ночь на 29 сентября ВСУ также обстреливали Северную Таврию. Так, был нанесён ракетный удар по Новой Каховке.«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая 29 сентября... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов», — сообщила администрация Новой Каховки ночью.Утром власти Новой Каховки сообщили об ударе ВСУ по газопроводу. Без газа остались жители населённого пункта.Также звучали взрывы в Херсоне. Как сообщал корреспондент РИА «Новости», в небе над городом прогремело шесть взрывов, сработала российская система ПВО.Активно применяются украинскими военными и другие террористические методы. Так, в Мелитополе утром в четверг сработало самодельное взрывное устройство (СВУ. — Ред.), закрепленное на дереве рядом со школой. Как сообщила ВГА Запорожской области, в результате пострадал водитель проезжавшей рядом машины.«В Мелитополе примерно в 07:50 на ул. 50-летия Победы прозвучал взрыв. Совершён подрыв самодельного взрывного устройства возле школы, напротив ТЦ "Палладиум". СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля. Автомобиль поврежден, водитель получил легкие травмы», — говорилось в сообщении.На месте работают специальные службы. Как отмечается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами.Источник РИА «Новости» в российских силовых структурах заявил, что «жертвами этой диверсии могли стать любые люди, проходящие или проезжающие мимо».Подобный теракт не первый в Запорожской области и в Северной Таврии в целом.Награда за убийствоПоявились новые подробности убийства первого главы ДНР Александра Захарченко. Фрагменты перехваченного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко с агентом опубликовало РИА «Новости».«Чтобы ты понимал, за Захарку (Александра Захарченко. — Ред.) заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов — это был общий бюджет на всё: на подготовку, на закладку и так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — рассказал украинский силовик.Как сообщил агентству источник в силовых структурах ЛНР, эти подробности прозвучали, когда Киященко обсуждал с агентом СБУ подготовку очередного теракта, который удалось предотвратить.В ЛНР установили, что украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника в республике накануне референдума о вхождении в состав России.Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый руководитель республики Денис Пушилин в интервью РИА «Новости» рассказал, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди которых есть высокопоставленные граждане Украины.При этом поначалу Украина отрицала свою роль в произошедшем. Однако позже украинцы признали свою причастность к теракту в Донецке.
https://ukraina.ru/20220929/1039198607.html
https://ukraina.ru/20220928/1039190155.html
https://ukraina.ru/20220928/1039180134.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
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1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября

12:00 29.09.2022 (обновлено: 12:19 29.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи в Горловке
Работа бригады скорой помощи в Горловке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Украинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс и Северную Таврию. При ударе ВСУ по колонне беженцев в Харьковской области погибли дети. Стали известны обстоятельства убийства главы ДНР Александра Захарченко
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики.
«На Донецком направлении противник применял ракету AGM-88 HARM, артиллерию 155, 152 и 122 мм, на Ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 155 и 152 мм, танки, выпустив 156 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населенных пунктов Республики: столица Донецк (Калининский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
09:49
Визит в Москву, протесты студентов. Главное на Украине на утро 29 сентябряГлавы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прибыли в Москву. Украинские студенты протестуют против запрета на выезд на обучение за границу
«Повреждены два домостроения в Петровском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры», — сообщило представительство.
Утром 29 сентября украинцы продолжили обстрел ДНР. Был обстрелян Куйбышевский район Донепцка.
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 сентября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) — погибла женщина 1977 года рождения», — сообщило представительство республики в СЦКК.
Также ВСУ обстреляли и Кировский район столицы ДНР.
Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле его города украинцами погиб мирный житель.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Лисичанск и Перевальск с применением американской РСЗО М142 HIMARS, выпустив 8 ракет.
«В результате обстрелов в населённом пункте Лисичанск разрушено здание городского водоканала. С начала текущих суток украинские войска подвергли обстрелу населённые пункты Золотое-5, Сватово и Кременная с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив 8 ракет», — сообщил Филипоненко.
В результате обстрелов в Золотом-5 разрушен Дом культуры, в Сватове разрушен жилой дом, в Кременной разрушено два жилых дома.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 19:00
День после референдумов. Освобожденные регионы просят принять их в Россию. Итоги 28 сентябряНакануне, 27 сентября, завершилось голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ. Подавляющее большинство жителей проголосовали за. Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей
Кроме того, посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал об обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области.
«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сообщил он.
Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.
«Сейчас, после того как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, либо едут через нашу территорию, увеличилось», — заявил Мирошник.
В ночь на 29 сентября ВСУ также обстреливали Северную Таврию. Так, был нанесён ракетный удар по Новой Каховке.
«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая 29 сентября... Работает ПВО: 8 воздушных взрывов», — сообщила администрация Новой Каховки ночью.
Утром власти Новой Каховки сообщили об ударе ВСУ по газопроводу. Без газа остались жители населённого пункта.
Также звучали взрывы в Херсоне. Как сообщал корреспондент РИА «Новости», в небе над городом прогремело шесть взрывов, сработала российская система ПВО.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 16:00
Удар по заводу под Харьковом, протесты в Запорожской области. Главное на Украине на 16:00 28 сентября
Активно применяются украинскими военными и другие террористические методы. Так, в Мелитополе утром в четверг сработало самодельное взрывное устройство (СВУ. — Ред.), закрепленное на дереве рядом со школой. Как сообщила ВГА Запорожской области, в результате пострадал водитель проезжавшей рядом машины.
«В Мелитополе примерно в 07:50 на ул. 50-летия Победы прозвучал взрыв. Совершён подрыв самодельного взрывного устройства возле школы, напротив ТЦ "Палладиум". СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля. Автомобиль поврежден, водитель получил легкие травмы», — говорилось в сообщении.
На месте работают специальные службы. Как отмечается, самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами.
Источник РИА «Новости» в российских силовых структурах заявил, что «жертвами этой диверсии могли стать любые люди, проходящие или проезжающие мимо».
Подобный теракт не первый в Запорожской области и в Северной Таврии в целом.
Награда за убийство
Появились новые подробности убийства первого главы ДНР Александра Захарченко. Фрагменты перехваченного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко с агентом опубликовало РИА «Новости».
«Чтобы ты понимал, за Захарку (Александра Захарченко. — Ред.) заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов — это был общий бюджет на всё: на подготовку, на закладку и так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — рассказал украинский силовик.
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Вчера, 12:00
Диверсии на "Северном потоке", реакция Киева на референдумы. Главное на Украине на 12:00 28 сентября
Как сообщил агентству источник в силовых структурах ЛНР, эти подробности прозвучали, когда Киященко обсуждал с агентом СБУ подготовку очередного теракта, который удалось предотвратить.
В ЛНР установили, что украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника в республике накануне референдума о вхождении в состав России.
Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. В мае 2019 года новый руководитель республики Денис Пушилин в интервью РИА «Новости» рассказал, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди которых есть высокопоставленные граждане Украины.
При этом поначалу Украина отрицала свою роль в произошедшем. Однако позже украинцы признали свою причастность к теракту в Донецке.
 
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12:45Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины
12:41В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек
12:40Участник "Квартала-95" рассказал, как его предупредили о скором начале спецоперации
12:20О перспективах войны и формате компромиссного мира
12:15Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне
12:05The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах
12:03ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
12:02ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области
12:01Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму
12:00Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября
11:59В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой
11:59Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию
11:35ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник
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