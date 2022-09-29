Немецкий профессор назвала боевые действия на Украине следствием распада СССР - 29.09.2022 Украина.ру
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Немецкий профессор назвала боевые действия на Украине следствием распада СССР
Немецкий профессор назвала боевые действия на Украине следствием распада СССР - 29.09.2022 Украина.ру
Немецкий профессор назвала боевые действия на Украине следствием распада СССР
Запад недооценил жестокость распада Советского Союза, и построил иллюзии торжества рыночной экономики. Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel рассказала директор по научной работе Центра восточноевропейских и международных исследований ZoiS в Берлине, профессор сравнительной политологии Гвендолин Зассе
2022-09-29T10:42
2022-09-29T10:42
новости
германия
ссср
украина
распад
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Распад Советского Союза не был мирным, он привел к вооруженным конфликтам в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Чечне. Современный российско-украинский конфликт - тоже следствие распада СССР, заявила Зассе. После 1991 года на Западе строили иллюзии о торжестве демократии и рыночной экономики в глобальном масштабе. В эту концепцию "прочного мира", считает Зассе, не вписывались войны. При этом на Западе упустили из виду, насколько жестоким было уничтожение Советского Союза. Зассе считает, что СССР, как империя, не мог исчезнуть с карты мира без войн. В то же время, заключила Зассе, нынешнюю специальную военную операцию России на Украине нельзя объяснять логикой имперских притязаний.
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новости, германия, ссср, украина, распад
Новости, Германия, СССР, Украина, распад

Немецкий профессор назвала боевые действия на Украине следствием распада СССР

10:42 29.09.2022
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкБуш Горбачёв
Буш Горбачёв - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Запад недооценил жестокость распада Советского Союза, и построил иллюзии торжества рыночной экономики. Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel рассказала директор по научной работе Центра восточноевропейских и международных исследований ZoiS в Берлине, профессор сравнительной политологии Гвендолин Зассе
Распад Советского Союза не был мирным, он привел к вооруженным конфликтам в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Чечне. Современный российско-украинский конфликт - тоже следствие распада СССР, заявила Зассе.

"Нынешняя война на Украине также является следствием распада Советского Союза. Мирного распада Советского Союза не было. Это восприятие (развала как мирного распада - ред.) отражает наши предрассудки и непонимание, а не реальность", - сказала Зассе.

После 1991 года на Западе строили иллюзии о торжестве демократии и рыночной экономики в глобальном масштабе. В эту концепцию "прочного мира", считает Зассе, не вписывались войны. При этом на Западе упустили из виду, насколько жестоким было уничтожение Советского Союза.
Зассе считает, что СССР, как империя, не мог исчезнуть с карты мира без войн. В то же время, заключила Зассе, нынешнюю специальную военную операцию России на Украине нельзя объяснять логикой имперских притязаний.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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