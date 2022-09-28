"Грустно и больно": танцор Полунин попал в неприятную ситуацию в Ташкенте - 28.09.2022 Украина.ру
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"Грустно и больно": танцор Полунин попал в неприятную ситуацию в Ташкенте
"Грустно и больно": танцор Полунин попал в неприятную ситуацию в Ташкенте - 28.09.2022 Украина.ру
"Грустно и больно": танцор Полунин попал в неприятную ситуацию в Ташкенте
Во время выступления танцора балета Сергея Полунина в Ташкенте представители Фонда культурных инициатив Узбекистана устроили скандал и провокацию, сообщил российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 28 сентября
2022-09-28T11:55
2022-09-28T11:55
новости
балет
танцор
певец
скандал
узбекистан
ташкент
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Полунин исполнял балетное шоу на песню SHAMAN "Встанем" о русских солдатах и памяти народа. Певец приводит такие строки из песни:ВстанемИ вспомним всех тех,Кого в этом огне потеряли –Кто шёл умирать за свободу,А не за медали.Я знаю, что мы обязательноВстретимся с вами.Представители фонда возмутились тематикой песни, тем, что ее не выключили сразу же и добились, чтобы артисты не получили свои гонорары.По мнению Дронова, такой "выходкой" деятели фонда оскорбляют память всего узбекского народа, который внес огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне.По мнению певца, такие люди "в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами, предают своих дедов и прадедов".Полунин много раз попадал в различные скандалы - в первую очередь, из-за своих политических татуировок и из-за поддержки российских властей.
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новости, балет, танцор, певец, скандал, узбекистан, ташкент
Новости, балет, танцор, певец, скандал, Узбекистан, Ташкент

"Грустно и больно": танцор Полунин попал в неприятную ситуацию в Ташкенте

11:55 28.09.2022
 
© Сергей Полунин/ИнстаграмСергей Полунин
Сергей Полунин
© Сергей Полунин/Инстаграм
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Во время выступления танцора балета Сергея Полунина в Ташкенте представители Фонда культурных инициатив Узбекистана устроили скандал и провокацию, сообщил российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 28 сентября
Полунин исполнял балетное шоу на песню SHAMAN "Встанем" о русских солдатах и памяти народа. Певец приводит такие строки из песни:
Встанем
И вспомним всех тех,
Кого в этом огне потеряли –
Кто шёл умирать за свободу,
А не за медали.
Я знаю, что мы обязательно
Встретимся с вами.
Представители фонда возмутились тематикой песни, тем, что ее не выключили сразу же и добились, чтобы артисты не получили свои гонорары.
По мнению Дронова, такой "выходкой" деятели фонда оскорбляют память всего узбекского народа, который внес огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне.
Узбекистан тогда принял у себя 1 500 000 граждан нашей общей страны самых разных национальностей. Из них — 400 000 детей. Дал им пищу и кров. Все мы знаем города-герои, прославившиеся в веках своим беспримерным подвигом. Но Ташкент именовали так же почётно! Город-спасение.
По мнению певца, такие люди "в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами, предают своих дедов и прадедов".
Полунин много раз попадал в различные скандалы - в первую очередь, из-за своих политических татуировок и из-за поддержки российских властей.
Гала-вечер Звезды мирового балета в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 17:33
Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенствоРоссийский артист балета, бывший солист киевской Национальной оперы Сергей Полунин опубликовал в своем Instagram* фото с тремя татуировками с лицом президента РФ Владимира Путина на груди. Запись появилась в соцсети 10 августа
 
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