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"Грустно и больно": танцор Полунин попал в неприятную ситуацию в Ташкенте

"Грустно и больно": танцор Полунин попал в неприятную ситуацию в Ташкенте - 28.09.2022 Украина.ру

"Грустно и больно": танцор Полунин попал в неприятную ситуацию в Ташкенте

Во время выступления танцора балета Сергея Полунина в Ташкенте представители Фонда культурных инициатив Узбекистана устроили скандал и провокацию, сообщил российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) 28 сентября

2022-09-28T11:55

2022-09-28T11:55

2022-09-28T11:55

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балет

танцор

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скандал

узбекистан

ташкент

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Полунин исполнял балетное шоу на песню SHAMAN "Встанем" о русских солдатах и памяти народа. Певец приводит такие строки из песни:ВстанемИ вспомним всех тех,Кого в этом огне потеряли –Кто шёл умирать за свободу,А не за медали.Я знаю, что мы обязательноВстретимся с вами.Представители фонда возмутились тематикой песни, тем, что ее не выключили сразу же и добились, чтобы артисты не получили свои гонорары.По мнению Дронова, такой "выходкой" деятели фонда оскорбляют память всего узбекского народа, который внес огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне.По мнению певца, такие люди "в погоне за сиюминутным хайпом и ничтожно мелочными интересами, предают своих дедов и прадедов".Полунин много раз попадал в различные скандалы - в первую очередь, из-за своих политических татуировок и из-за поддержки российских властей.

https://ukraina.ru/20220810/1037510574.html

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новости, балет, танцор, певец, скандал, узбекистан, ташкент