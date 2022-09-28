https://ukraina.ru/20220928/1039161157.html

Взять и развалить. Зеленский против Совбеза ООН

Взять и развалить. Зеленский против Совбеза ООН - 28.09.2022 Украина.ру

Взять и развалить. Зеленский против Совбеза ООН

Во вторник, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН. Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T12:38

2022-09-28T12:38

2022-09-28T12:38

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Во вторник, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН.С формальной точки зрения это было обращение за помощью к уважаемой международной организации. Но мы ведь знаем, что у Зеленского – своеобразные отношения с окружающей реальностью. Он – президент мира. Причём вовсе не в том смысле, который вкладывал в эти слова Пётр Порошенко, который тоже был "президентом мира".Зеленский начал выступление в предупреждения о том, что Россия собирается уничтожить СБ ООН, потому что это единственная организация, к мнению которой она ещё прислушивается (видимо, в отличие от Украины, которая так и не выполнила закреплённых авторитетом СБ ООН Минских соглашений).Запомните – это важно.Далее он привёл пять фактов нарушения Россией международного порядка и предложил пять шагов, чтобы прекратить "российскую агрессию"."Грехи" России1. "Россия специально, умышленно держит мир на грани ядерной катастрофы", игнорируя усилия МАГАТЭ по прекращению военных действий в районе Запорожской АЭС.То, что территорию АЭС обстреливает украинская артиллерия, к делу, разумеется, не относится. Хотя некоторая правота в словах Зеленского есть: до начала СВО Украина свои АЭС не обстреливала. Вина России состоит в том, что она наглядно показала – для Зеленского ничего невозможного в ядерном шантаже нет и появление у Украины ядерной или "грязной" бомбы было вопросом времени.2. "Россия не имеет права владеть ядерным оружием, потому что она не может гарантировать безопасность в мире".Вообще-то говоря все страны, имеющие ядерное оружие, никого не спрашивали – имеют они право его иметь или не имеют. Просто некоторые соблюдают приличия исходя из своих соображений. Например, Израиль понимает, что признание его страной, нарушающей договор о нераспространении ядерного оружия, ударит по военной помощи со стороны США. Откуда у Израиля бомба – всем прекрасно известно, но… Дипломатия – понимать надо!3. Дальше Зеленский встал в позу обиженного и пожаловался, что на его мирные предложения в ООН Россия ответила мобилизацией.Напомним, что "мирный план" включал новые санкции против России и новую военную помощь Украине. Интересно, а как Россия должна была на это реагировать?Отдельно Зеленский акцентировал внимание на том, что "Россия умышленно фокусирует свою мобилизацию на коренных народах. (…) Это политика геноцида".Казалось бы, зачем президенту транслировать в ООН пропагандистские штампы и брать на себя ответственность за геноцид (бурят и крымских татар в российской армии убивать ведь не русские будут)? А вот затем – он, может, и "президент мира", но хозяева считают его просто пропагандистом. Хотя чрезмерно дорогим, надо сказать.4. Россия провела референдумы под угрозой оружия.Россия действительно провела референдумы не только под угрозой, но даже и в условиях применения оружия – обстрелы украинской артиллерии и попытки терактов работали лучше любой другой агитации.5. Ну и результатом должна стать "аннексия захваченных территорий", что, конечно, нарушает все принципы ООН.Стоит напомнить о Косово? Можно, конечно, но какой смысл?Мирный план Зеленского1. Россия "не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето. (…) Россию надо исключить из всех международных организаций".Мы в начале статьи обратили внимание на то, что, по мнению Зеленского, Россия собирается уничтожить СБ ООН. Теперь он предлагает конкретное действие – уничтожить СБ ООН до того, как это сделает Россия. Потому что, если США и их вассалы будут определять состав не только СБ, но и всего ООН как им вздумается, смысла в этих организациях не останется никакого. Так-то они хоть служат площадкой для переговоров…2. "Есть необходимость новых санкций" против России.3. "Украина должна получить всю необходимую финансовую поддержку и оборонную поддержку, чтобы агрессор проиграл".Мы не сомневались, конечно, что президент Украины в ООН попросит денег (это главное содержание внешнеполитической деятельности украинских президентов с 2014 года), но всё же рассчитывали, что, на фоне "ядерного шантажа со стороны России", он потребует ядерное оружие себе… Ну – для пущей убедительности.4. Украина должна получить гарантии безопасности.Ну это тот же "план Ермака", о котором уже неоднократно говорилось.5. Большинство СМИ сообщило, что Зеленский заявил, что после признания результатов референдумов ему не о чем будет больше говорить с президентом России. На самом деле это не совсем так – он потребовал отказаться от контактов с Путиным от всех остальных глав государств и правительств.P.S.: Многие эксперты полагают, что появление на обложке журнала Time украинского главкома Валерия Залужного (очень похожего на Ганнибала Лектера, но лишённого обаяния Энтони Хопкинса) означает, что Запад утомлён Зеленским и готовится его поменять на нечто более адекватное.

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