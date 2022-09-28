https://ukraina.ru/20220928/1039161157.html
Взять и развалить. Зеленский против Совбеза ООН
Взять и развалить. Зеленский против Совбеза ООН - 28.09.2022 Украина.ру
Взять и развалить. Зеленский против Совбеза ООН
Во вторник, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН. Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T12:38
2022-09-28T12:38
2022-09-28T12:38
украина
россия
оон
совбез оон
владимир зеленский
мир
эксклюзив
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Во вторник, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН.С формальной точки зрения это было обращение за помощью к уважаемой международной организации. Но мы ведь знаем, что у Зеленского – своеобразные отношения с окружающей реальностью. Он – президент мира. Причём вовсе не в том смысле, который вкладывал в эти слова Пётр Порошенко, который тоже был "президентом мира".Зеленский начал выступление в предупреждения о том, что Россия собирается уничтожить СБ ООН, потому что это единственная организация, к мнению которой она ещё прислушивается (видимо, в отличие от Украины, которая так и не выполнила закреплённых авторитетом СБ ООН Минских соглашений).Запомните – это важно.Далее он привёл пять фактов нарушения Россией международного порядка и предложил пять шагов, чтобы прекратить "российскую агрессию"."Грехи" России1. "Россия специально, умышленно держит мир на грани ядерной катастрофы", игнорируя усилия МАГАТЭ по прекращению военных действий в районе Запорожской АЭС.То, что территорию АЭС обстреливает украинская артиллерия, к делу, разумеется, не относится. Хотя некоторая правота в словах Зеленского есть: до начала СВО Украина свои АЭС не обстреливала. Вина России состоит в том, что она наглядно показала – для Зеленского ничего невозможного в ядерном шантаже нет и появление у Украины ядерной или "грязной" бомбы было вопросом времени.2. "Россия не имеет права владеть ядерным оружием, потому что она не может гарантировать безопасность в мире".Вообще-то говоря все страны, имеющие ядерное оружие, никого не спрашивали – имеют они право его иметь или не имеют. Просто некоторые соблюдают приличия исходя из своих соображений. Например, Израиль понимает, что признание его страной, нарушающей договор о нераспространении ядерного оружия, ударит по военной помощи со стороны США. Откуда у Израиля бомба – всем прекрасно известно, но… Дипломатия – понимать надо!3. Дальше Зеленский встал в позу обиженного и пожаловался, что на его мирные предложения в ООН Россия ответила мобилизацией.Напомним, что "мирный план" включал новые санкции против России и новую военную помощь Украине. Интересно, а как Россия должна была на это реагировать?Отдельно Зеленский акцентировал внимание на том, что "Россия умышленно фокусирует свою мобилизацию на коренных народах. (…) Это политика геноцида".Казалось бы, зачем президенту транслировать в ООН пропагандистские штампы и брать на себя ответственность за геноцид (бурят и крымских татар в российской армии убивать ведь не русские будут)? А вот затем – он, может, и "президент мира", но хозяева считают его просто пропагандистом. Хотя чрезмерно дорогим, надо сказать.4. Россия провела референдумы под угрозой оружия.Россия действительно провела референдумы не только под угрозой, но даже и в условиях применения оружия – обстрелы украинской артиллерии и попытки терактов работали лучше любой другой агитации.5. Ну и результатом должна стать "аннексия захваченных территорий", что, конечно, нарушает все принципы ООН.Стоит напомнить о Косово? Можно, конечно, но какой смысл?Мирный план Зеленского1. Россия "не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето. (…) Россию надо исключить из всех международных организаций".Мы в начале статьи обратили внимание на то, что, по мнению Зеленского, Россия собирается уничтожить СБ ООН. Теперь он предлагает конкретное действие – уничтожить СБ ООН до того, как это сделает Россия. Потому что, если США и их вассалы будут определять состав не только СБ, но и всего ООН как им вздумается, смысла в этих организациях не останется никакого. Так-то они хоть служат площадкой для переговоров…2. "Есть необходимость новых санкций" против России.3. "Украина должна получить всю необходимую финансовую поддержку и оборонную поддержку, чтобы агрессор проиграл".Мы не сомневались, конечно, что президент Украины в ООН попросит денег (это главное содержание внешнеполитической деятельности украинских президентов с 2014 года), но всё же рассчитывали, что, на фоне "ядерного шантажа со стороны России", он потребует ядерное оружие себе… Ну – для пущей убедительности.4. Украина должна получить гарантии безопасности.Ну это тот же "план Ермака", о котором уже неоднократно говорилось.5. Большинство СМИ сообщило, что Зеленский заявил, что после признания результатов референдумов ему не о чем будет больше говорить с президентом России. На самом деле это не совсем так – он потребовал отказаться от контактов с Путиным от всех остальных глав государств и правительств.P.S.: Многие эксперты полагают, что появление на обложке журнала Time украинского главкома Валерия Залужного (очень похожего на Ганнибала Лектера, но лишённого обаяния Энтони Хопкинса) означает, что Запад утомлён Зеленским и готовится его поменять на нечто более адекватное.
https://ukraina.ru/20220928/1039150091.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_346:0:900:554_100x100_80_0_0_590b6d7610a0773136d6b98b02e8228c.jpg.webp
украина, россия, оон, совбез оон, владимир зеленский, мир, эксклюзив
Во вторник, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН.
С формальной точки зрения это было обращение за помощью к уважаемой международной организации. Но мы ведь знаем, что у Зеленского – своеобразные отношения с окружающей реальностью. Он – президент мира. Причём вовсе не в том смысле, который вкладывал в эти слова Пётр Порошенко, который тоже был "президентом мира".
Зеленский начал выступление в предупреждения о том, что Россия собирается уничтожить СБ ООН, потому что это единственная организация, к мнению которой она ещё прислушивается (видимо, в отличие от Украины, которая так и не выполнила закреплённых авторитетом СБ ООН Минских соглашений).
Далее он привёл пять фактов нарушения Россией международного порядка и предложил пять шагов, чтобы прекратить "российскую агрессию".
1. "Россия специально, умышленно держит мир на грани ядерной катастрофы", игнорируя усилия МАГАТЭ по прекращению военных действий в районе Запорожской АЭС.
То, что территорию АЭС обстреливает украинская артиллерия, к делу, разумеется, не относится. Хотя некоторая правота в словах Зеленского есть: до начала СВО Украина свои АЭС не обстреливала. Вина России состоит в том, что она наглядно показала – для Зеленского ничего невозможного в ядерном шантаже нет и появление у Украины ядерной или "грязной" бомбы было вопросом времени.
2. "Россия не имеет права владеть ядерным оружием, потому что она не может гарантировать безопасность в мире".
Вообще-то говоря все страны, имеющие ядерное оружие, никого не спрашивали – имеют они право его иметь или не имеют. Просто некоторые соблюдают приличия исходя из своих соображений.
Например, Израиль понимает, что признание его страной, нарушающей договор о нераспространении ядерного оружия, ударит по военной помощи со стороны США. Откуда у Израиля бомба – всем прекрасно известно, но… Дипломатия – понимать надо!
3. Дальше Зеленский встал в позу обиженного и пожаловался, что на его мирные предложения в ООН Россия ответила мобилизацией.
Напомним, что "мирный план" включал новые санкции против России и новую военную помощь Украине. Интересно, а как Россия должна была на это реагировать?
Отдельно Зеленский акцентировал внимание на том, что "Россия умышленно фокусирует свою мобилизацию на коренных народах. (…) Это политика геноцида".
Казалось бы, зачем президенту транслировать в ООН пропагандистские штампы и брать на себя ответственность за геноцид (бурят и крымских татар в российской армии убивать ведь не русские будут)? А вот затем – он, может, и "президент мира", но хозяева считают его просто пропагандистом. Хотя чрезмерно дорогим, надо сказать.
4. Россия провела референдумы под угрозой оружия.
Россия действительно провела референдумы не только под угрозой, но даже и в условиях применения оружия – обстрелы украинской артиллерии и попытки терактов работали лучше любой другой агитации.
5. Ну и результатом должна стать "аннексия захваченных территорий", что, конечно, нарушает все принципы ООН.
Стоит напомнить о Косово? Можно, конечно, но какой смысл?
1. Россия "не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето. (…) Россию надо исключить из всех международных организаций".
Мы в начале статьи обратили внимание на то, что, по мнению Зеленского, Россия собирается уничтожить СБ ООН. Теперь он предлагает конкретное действие – уничтожить СБ ООН до того, как это сделает Россия.
Потому что, если США и их вассалы будут определять состав не только СБ, но и всего ООН как им вздумается, смысла в этих организациях не останется никакого. Так-то они хоть служат площадкой для переговоров…
2. "Есть необходимость новых санкций" против России.
3. "Украина должна получить всю необходимую финансовую поддержку и оборонную поддержку, чтобы агрессор проиграл".
Мы не сомневались, конечно, что президент Украины в ООН попросит денег (это главное содержание внешнеполитической деятельности украинских президентов с 2014 года), но всё же рассчитывали, что, на фоне "ядерного шантажа со стороны России", он потребует ядерное оружие себе… Ну – для пущей убедительности.
4. Украина должна получить гарантии безопасности.
Ну это тот же "план Ермака", о котором уже неоднократно говорилось.
5. Большинство СМИ сообщило, что Зеленский заявил, что после признания результатов референдумов ему не о чем будет больше говорить с президентом России. На самом деле это не совсем так – он потребовал отказаться от контактов с Путиным от всех остальных глав государств и правительств.
P.S.: Многие эксперты полагают, что появление на обложке журнала Time украинского главкома Валерия Залужного (очень похожего на Ганнибала Лектера, но лишённого обаяния Энтони Хопкинса) означает, что Запад утомлён Зеленским и готовится его поменять на нечто более адекватное.