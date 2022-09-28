https://ukraina.ru/20220928/1039153658.html

Адвокат Медведчука рассказал, как Киев обвиняет граждан в госизмене, чтобы обменивать на пленных

Адвокат Медведчука рассказал, как Киев обвиняет граждан в госизмене, чтобы обменивать на пленных - 28.09.2022 Украина.ру

Адвокат Медведчука рассказал, как Киев обвиняет граждан в госизмене, чтобы обменивать на пленных

Очень много людей на Украине обвиняют в государственной измене и в коллаборационизме ради того, чтобы в дальнейшем использовать их как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин

2022-09-28T09:33

2022-09-28T09:33

2022-09-28T09:33

новости

украина

валентин рыбин

адвокат

медведчук

госизмена

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Он добавил, что если людей не меняют, то в дальнейшем уже осуждают и отправляют в тюрьму.На Украине никто не переживает за судьбы людей, много пожилых граждан и журналистов, писателей, лидеров общественного мнения, которые уже находятся в тюрьме, украинское общество позволяет себе с ними жестоко обращаться, заключил адвокат Медведчука.В этом же интервью Рыбин заявил, что покинул Украину из-за опасений быть убитым националистами.

https://ukraina.ru/20220927/1039111021.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, валентин рыбин, адвокат, медведчук, госизмена