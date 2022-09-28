Адвокат Медведчука рассказал, как Киев обвиняет граждан в госизмене, чтобы обменивать на пленных - 28.09.2022 Украина.ру
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Адвокат Медведчука рассказал, как Киев обвиняет граждан в госизмене, чтобы обменивать на пленных
Адвокат Медведчука рассказал, как Киев обвиняет граждан в госизмене, чтобы обменивать на пленных - 28.09.2022 Украина.ру
Адвокат Медведчука рассказал, как Киев обвиняет граждан в госизмене, чтобы обменивать на пленных
Очень много людей на Украине обвиняют в государственной измене и в коллаборационизме ради того, чтобы в дальнейшем использовать их как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин
2022-09-28T09:33
2022-09-28T09:33
новости
украина
валентин рыбин
адвокат
медведчук
госизмена
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Он добавил, что если людей не меняют, то в дальнейшем уже осуждают и отправляют в тюрьму.На Украине никто не переживает за судьбы людей, много пожилых граждан и журналистов, писателей, лидеров общественного мнения, которые уже находятся в тюрьме, украинское общество позволяет себе с ними жестоко обращаться, заключил адвокат Медведчука.В этом же интервью Рыбин заявил, что покинул Украину из-за опасений быть убитым националистами.
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новости, украина, валентин рыбин, адвокат, медведчук, госизмена
Новости, Украина, Валентин Рыбин, адвокат, Медведчук, госизмена

Адвокат Медведчука рассказал, как Киев обвиняет граждан в госизмене, чтобы обменивать на пленных

09:33 28.09.2022
 
© скриншот видео Пресс-центр ИА «ЛИГАБизнесИнформ»Валентин Рыбин
Валентин Рыбин
© скриншот видео Пресс-центр ИА «ЛИГАБизнесИнформ»
Читать в
Очень много людей на Украине обвиняют в государственной измене и в коллаборационизме ради того, чтобы в дальнейшем использовать их как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными, рассказал в интервью РИА Новости адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин
"Очень много. Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые "пришивают" буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать его как определенный рычаг в переговорах по обмену военнопленными", - сказал Рыбин, отвечая на вопрос о том, как часто на Украине людей обвиняют в госизмене.
Он добавил, что если людей не меняют, то в дальнейшем уже осуждают и отправляют в тюрьму.
На Украине никто не переживает за судьбы людей, много пожилых граждан и журналистов, писателей, лидеров общественного мнения, которые уже находятся в тюрьме, украинское общество позволяет себе с ними жестоко обращаться, заключил адвокат Медведчука.
В этом же интервью Рыбин заявил, что покинул Украину из-за опасений быть убитым националистами.
- РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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