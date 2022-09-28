Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием - 28.09.2022 Украина.ру
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Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием
Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием - 28.09.2022 Украина.ру
Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила 27 сентября, что утечки, обнаруженные в газопроводах "Северные потоки", явно вызваны преднамеренными действиями, передает агентство Рейтер
2022-09-28T09:08
2022-09-28T09:08
северный поток
новости
дания
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По словам Фредериксен, власти не видят прямой военной угрозы стране после чрезвычайного происшествия.Информации о том, кто может стоять за авариями, пока нет, добавила она.Но как отмечает министр энергетики Дании Дан Йергенсен, по оценке властей, утечки на "Северных потоках" спровоцированы "взрывами", не произошли случайно, передает агентство.Ранее в своем Телеграм-канале бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за взрывы на нитках газопровода "Северный поток".
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северный поток, новости, дания
Северный поток, Новости, Дания

Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием

09:08 28.09.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила 27 сентября, что утечки, обнаруженные в газопроводах "Северные потоки", явно вызваны преднамеренными действиями, передает агентство Рейтер
"Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила во вторник, что утечки, обнаруженные в газопроводах "Северные потоки", явно вызваны преднамеренными действиями и не могли быть результатом случайности", - говорится в сообщении агентства.
По словам Фредериксен, власти не видят прямой военной угрозы стране после чрезвычайного происшествия.
Информации о том, кто может стоять за авариями, пока нет, добавила она.
Но как отмечает министр энергетики Дании Дан Йергенсен, по оценке властей, утечки на "Северных потоках" спровоцированы "взрывами", не произошли случайно, передает агентство.
Ранее в своем Телеграм-канале бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за взрывы на нитках газопровода "Северный поток".
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