https://ukraina.ru/20220928/1039152173.html

Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием

Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием - 28.09.2022 Украина.ру

Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила 27 сентября, что утечки, обнаруженные в газопроводах "Северные потоки", явно вызваны преднамеренными действиями, передает агентство Рейтер

2022-09-28T09:08

2022-09-28T09:08

2022-09-28T09:08

северный поток

новости

дания

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По словам Фредериксен, власти не видят прямой военной угрозы стране после чрезвычайного происшествия.Информации о том, кто может стоять за авариями, пока нет, добавила она.Но как отмечает министр энергетики Дании Дан Йергенсен, по оценке властей, утечки на "Северных потоках" спровоцированы "взрывами", не произошли случайно, передает агентство.Ранее в своем Телеграм-канале бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за взрывы на нитках газопровода "Северный поток".

https://ukraina.ru/20220927/1039132040.html

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северный поток, новости, дания