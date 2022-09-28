https://ukraina.ru/20220928/1039150091.html
Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины
Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины - 28.09.2022 Украина.ру
Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН дать Киеву коллективные гарантии безопасности, заявил он в своем видеообращении в рамках заседания Совбеза 26 сентября
2022-09-28T07:49
2022-09-28T07:49
2022-09-28T07:49
новости
владимир зеленский
совбез оон
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Он добавил, что мировому сообществу нужна подобная архитектура безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины и призвал продолжить предоставлять киевскому режиму военную и финансовую поддержку.
https://ukraina.ru/20220927/1039125477.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, владимир зеленский, совбез оон
Новости, Владимир Зеленский, Совбез ООН
Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН дать Киеву коллективные гарантии безопасности, заявил он в своем видеообращении в рамках заседания Совбеза 26 сентября
"Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", - сказал Зеленский.
Он добавил, что мировому сообществу нужна подобная архитектура безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины и призвал продолжить предоставлять киевскому режиму военную и финансовую поддержку.