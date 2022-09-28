Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины - 28.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220928/1039150091.html
Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины
Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины - 28.09.2022 Украина.ру
Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН дать Киеву коллективные гарантии безопасности, заявил он в своем видеообращении в рамках заседания Совбеза 26 сентября
2022-09-28T07:49
2022-09-28T07:49
новости
владимир зеленский
совбез оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_0:19:1042:606_1920x0_80_0_0_be8067d87ae0c378f8284be1101610b1.jpg.webp
Он добавил, что мировому сообществу нужна подобная архитектура безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины и призвал продолжить предоставлять киевскому режиму военную и финансовую поддержку.
https://ukraina.ru/20220927/1039125477.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755796_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_f1b87c0d3105524ece9e518b7f94fc0a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, совбез оон
Новости, Владимир Зеленский, Совбез ООН

Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины

07:49 28.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН дать Киеву коллективные гарантии безопасности, заявил он в своем видеообращении в рамках заседания Совбеза 26 сентября
"Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", - сказал Зеленский.
Он добавил, что мировому сообществу нужна подобная архитектура безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины и призвал продолжить предоставлять киевскому режиму военную и финансовую поддержку.
Залужный коллаж - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 13:41
"Зеленскому нашли замену": эксперты об интервью главкома ВСУ Залужного
 
НовостиВладимир ЗеленскийСовбез ООН
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу
08:15Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы
08:00Безпалько ответил, пытаются ли США спровоцировать РФ на ядерный конфликт
07:59Bloomberg: Запад не намерен поставлять Украине тяжелое вооружение
07:49Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины
07:38США разрешили Украине наносить удары по территориям, где прошли референдумы
07:30"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США
07:23В Польше поблагодарили США за взрывы на "Северном потоке"
07:15Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока"
07:00Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о том, как в китайских сетях ведётся киевская пропаганда
06:45Французский наблюдатель: после референдума Россия перейдёт к антитеррористической операции
06:30Политолог рассказал о "символических" союзниках России
06:00Французский наблюдатель предположил, когда начнётся крупное российское наступление
05:45Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие
05:30Военный эксперт рассказал, какой план придумали США и Украина, чтобы остановить спецоперацию РФ
05:15Не украинцы: Блогер Сыма Нань рассказал, кто транслирует киевскую пропаганду в китайских сетях
05:00Военный эксперт Леонков рассказал, как Россия будет защищаться от ядерного удара США
04:45Французский наблюдатель на референдуме: во Франции начинают осознавать важность отношений с РФ
04:30"Израиль на такую авантюру не пойдет": Леонков о том, какая страна может передать Украине ядерное оружие
04:15"Все есть в доктрине": военный эксперт рассказал, при каком случае Россия применит ядерное оружие
Лента новостейМолния