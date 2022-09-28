https://ukraina.ru/20220928/1039150091.html

Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины

Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины - 28.09.2022 Украина.ру

Зеленский потребовал от СБ ООН предоставить коллективные гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН дать Киеву коллективные гарантии безопасности, заявил он в своем видеообращении в рамках заседания Совбеза 26 сентября

2022-09-28T07:49

2022-09-28T07:49

2022-09-28T07:49

новости

владимир зеленский

совбез оон

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Он добавил, что мировому сообществу нужна подобная архитектура безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины и призвал продолжить предоставлять киевскому режиму военную и финансовую поддержку.

https://ukraina.ru/20220927/1039125477.html

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2022

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новости, владимир зеленский, совбез оон