https://ukraina.ru/20220928/1039147252.html

Спиридон Килинкаров: Киев сделал все для того, чтобы референдумы состоялись

Спиридон Килинкаров: Киев сделал все для того, чтобы референдумы состоялись - 28.09.2022 Украина.ру

Спиридон Килинкаров: Киев сделал все для того, чтобы референдумы состоялись

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T10:22

2022-09-28T10:22

2022-09-28T11:07

интервью

спиридон килинкаров

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референдум

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Идея Запада заключается в том, чтобы затащить Россию в длительный конфликт со всеми вытекающими последствиями, дестабилизировать ситуацию внутри страны и осуществить очередной государственный переворот, считает народный депутат Украины трех созывов, Спиридон Килинкаров.— Спиридон Павлович, референдумы можно считать фактически состоявшимися на всех территориях — более 50% проголосовали. Однако, путь был довольно тернистый: постоянные провокации, обстрелы, убийства. К сожалению, был в Херсоне убит друг нашей редакции Алексей Журавко, он погиб в результате обстрела гостиницы. За что жители освобожденных территорий, жители Донбасса платят такую цену?— Украина сделала все для того, чтобы эти референдумы состоялись. Потому что на протяжении восьми лет было очень много вариантов, как этот внутренний украинский конфликт можно было урегулировать политико-дипломатических путем и без всяких жертв.Причем таких шансов было как минимум четыре, и ни одним из этих шансов Украина не воспользовалась. Поэтому, когда в СМИ на украинском поле звучит, что, дескать, смотрите, они там проводят референдумы - так это происходит только потому, что на самом деле, вы всеми своими действиями вынудили этих людей проводить эти референдумы. Потому, что жить в той стране им оказалось просто невозможно, они поняли, что они там не нужны.И это касается не только Донбасса. Многие считали, что конфликт на Донбассе - это внутренние противоречия, которые невозможно как-то урегулировать путем каких-то компромиссов. Но после этого наступил Херсон, после этого было Запорожье, и точно так же бомбили и Херсон, и Мелитополь, и точно так же бомбили те города, которые Украина не контролировала. Хотя они заявляют, что "там живут наши люди", но это абсолютно не мешает им применять тяжелое вооружение и обстреливать эти города.То же самое в отношении Алексея Журавко. Слушайте, он инвалид первой группы. Я этого человека знал с парламента, мы не особо с ним там общались, больше общались уже здесь.Человек – инвалид детства, у него ничего, кроме одной левой руки, которой он строчил эти посты в телеграм-канале, в в других соцсетях, у него ничего не было. Он не держал в руках автомат, не угрожал никому абсолютно. Единственное его оружие – это было слово. Все, больше ничего не было.Насколько я знаю, он не планировал заниматься политической деятельностью, он хотел заниматься хозяйственной деятельностью, хотел восстанавливать какие-то пекарни, предприятия. У него была такая цель. Но, тем не менее, этого было вполне достаточно, чтобы в гостиничный номер прилетел "Хаймарс", который убил и этого человека, и его охранника.Что еще можно говорить по этому поводу? Не пожалели даже инвалида первой группы. Я понимаю, может быть, у вас были к нему какие-то претензии политического характера, но эти претензии политического характера, наверное, решаются не "Хаймарсами". А если вы решаете это "Хаймарсами", значит, вы не считаете этих людей гражданами своей страны.Если вы можете себе позволить для того, чтобы уничтожить одного человека, разгромить гостиницу, где живут люди, тогда вы не считаете этих людей своими гражданами.А потом задают вопросы: почему люди проводят референдумы, почему разваливается страна? Наверное, эти вопросы нужно, прежде всего, адресовать украинской власти.Мне кажется, у них вообще нет понимания того, что следует за тем или иным их действием. Они не просчитывают дальнейшие шаги. Они же считали, что мировое сообщество - как Зеленский говорил в одном из интервью, "мировые умы" - они же заставят остановиться, не проводить чего-то, не делать, не предпринимать какой-то следующий шаг.И сейчас он говорит: знаете, я считаю, что мировое сообщество, мировые умы не допустят большей конфронтации с применением более тяжелых видов вооружений. Вот ему так кажется! На этом "кажется" - он пытается выстроить какую-то политику.Я считаю, политика – это реальность и понимание того, что происходит на земле. Исходя из этого, надо принимать какие-то решения. А не потому, что кому-то что-то кажется.– На что надеется Украина, занимаясь этими обстрелами, провокациями, терактами? Ведь ни в одной из областей, ни в одной из народных республик это не отменит результата референдума.– Давайте будем исходить из того, что изначально контрнаступление планировалось с целью сорвать референдумы, которые, по их мнению… почему-то им казалось, что эти референдумы могли состояться 11 сентября. И вот под это все было организовано контрнаступление с целью сорвать референдум. Я сейчас задаю вопрос – вы попытались сорвать референдумы, ну и как, вам это помогло? Результат какой?Раз результат обратный, то, наверное, из этого надо делать какие-то выводы, правда? Но никто выводов никаких не сделает. Будут продолжать выстраивать свою стратегию и тактику, исходя из того понимания, которое есть у них. Или, вернее, даже можно сказать, у них-то нет вообще никакого понимания.Вернее, есть понимание тех западных партнеров, которые считают, что в данной ситуации нужно поступать так. Потому что без их мнения, конечно, никаких бы контрнаступлений, никаких бы обстрелов и всего этого - не было бы. Я напомню, что господа американцы четко заявили, и украинская власть это подтвердила, что все снаряды "Хаймарс", которые они применяют на территории Украины, применяют исключительно с согласия американской стороны.Поэтому я имею полное право сказать, что примененный в Херсоне против Алексея Журавко снаряд был согласован с американскими, так называемыми, партнерами. Это просто элементарная логика, здесь нет никакой конспирологии.То, что им говорят американские и британские партнеры, безусловно, они это все реализуют. Но последствия - будут для Украины. Не для Штатов, не для Британии, а, в первую очередь, для Украины. Кого это интересует?Я думаю, с мнением народа они уже давно там не считаются. Хотя люди, а я очень много общаюсь с людьми, которые живут на территории Украины, конечно, они в большинстве своем очень обеспокоены тем, что этот конфликт переходит в какую-то новую фазу.Они могут сколько угодно ерничать по поводу российской мобилизации, и сейчас они уделяют этому очень большое внимание, но, на самом деле, я вижу в их глазах страх и понимание того, что они имеют дело все-таки с огромной страной – 150-миллионной страной, у которой есть и армия, и вооружение, и возможности, и резервы.Они же понимают, что с потерей этих территорий, по крайней мере, тех, где проведут эти референдумы – это и потеря порядка шесть-восемь миллионов человек. Это тоже мобилизационный ресурс, который они потеряли. Они не будут на стороне Украины, они не будут призываться, они будут жить на тех территориях, которые Украина сегодня уже не контролирует по факту.– Что будет делать Украина, что будут делать те самые мировые умы, о которых говорил Зеленский, имея ввиду страны Запада, после референдума? Можно ли предугадать их дальнейшие действия?– Все будет традиционно, мне кажется. Они не будут признавать результаты референдума, все будет двигаться по спирали. Конечно, до 10 ноября, до выборов в США, я думаю, тактика американцев в Украине не поменяется. Им нужны какие-то малые победы, им нужно как-то это все показать.Но у них есть очень большие риски. Потому что именно в этот период могут произойти такие события, которые могут повлиять на ход выборов в самих Штатах. Если произойдет форс-мажор у них по Украине, то, безусловно, это отобразится и на результатах [промежуточных, в Конгресс США] выборов в Штатах.Вы видите, какое там внутреннее противостояние на этих выборах. И возникают вопросы относительно финансирования Украины. А уже больше 50 миллиардов долларов закинуто правдами-неправдами, разными путями, через разные структуры, на поддержку военной кампании в Украине. Все больше возникает вопросов – а где же результат? Вот этот их успех на харьковском направлении, они, конечно, сейчас в полной мере использовали в политической сфере, конвертировали в какие-то политические дивиденды. Но у нас еще целых полтора месяца, и за эти полтора месяца могут произойти очень серьезные события, которые могут совершенно по-другому вызвать реакцию внутри самих Штатов.В том, что это может произойти, у меня нет никаких сомнений, потому что времени еще достаточно много. Думаю, они очень переживают по этому поводу, и не случайно там звучат дельные высказывания - дескать, давайте мы как-то там заморозим что-то, попытаемся прекратить там боевые действия.Это связано не с желанием спасти русских солдат или украинских солдат. Их (американцев — Ред.) на самом деле, судьба ни русских, ни украинских солдат не волнует. Их волнует то, что может произойти у них. И они, конечно, будут пытаться политически как-то на эти процессы повлиять. Но, я думаю, это уже бессмысленно — потому, что ту конфронтацию, которая есть на сегодняшний день, ее остановить каким-то политическим решением уже будет невозможно.А что будет уже после выборов в Штатах? Все будет зависеть от того, какая ситуация будет в полях, и как закончатся выборы, какие политические последствия будут для самих США.Посмотрим, чем это все закончится. Пока нам приходится только в качестве наблюдателей следить за процессами, за тем, что происходит в Украине, и тем, что будет происходить в Штатах. Эти процессы абсолютно взаимосвязаны.– Сейчас в России проходит частичная мобилизация, на этом фоне страны Запада и Украина пытаются раскачивать обстановку внутри страны. Играют на национальной почве, играют на теме мобилизации. Где еще попытаются нанести удары?– Давайте так скажем – ведь мы же изначально понимали, что идея поддержки Украины, военная и финансовая, она же была связана не с желанием Запада спасти эту страну, восстановить ее суверенитет, независимость.Если бы они этого хотели, то не допустили всего, что там было, начиная с Майдана. Они же могли предположить, что это будет иметь определенные последствия.Сама идея поддержки Украины финансово и оружием, она и была связана с тем, чтобы не дать в короткие сроки и с минимальными потерями решить политический конфликт, который возник между Украиной и Россией.Идея была очень простая – через финансирование, через поставки оружия, не давая возможности России малыми силами решить вопрос в Украине, спровоцировать решение о мобилизации. Не частичной, а, в принципе, они предполагали, что это будет всеобщая мобилизация – "вставай, страна огромная". И в этой ситуации - через своих агентов влияния внутри Российской Федерации, через мировые СМИ - раскачивать эту тему. Потому что, на самом деле, тема непростая, на ней можно играть и спекулировать. Они это прекрасно понимают, это все уже давным-давно они обкатывали на многих государствах.Дестабилизировать ситуацию внутри РФ, расшатывать общество - это основная их идея на данный момент. Дальше у них есть другие идеи, которые они хотят реализовать, а конечная цель – это 2024 год. Все, что сейчас происходит, по большому счету, связано с 2024 годом, с попыткой... Как они для себя определили, они будто бы имеют право устанавливать любые режимы, назначать любых своих марионеток в любое государство.У них идея заключается в том, чтобы затащить Россию в длительный конфликт, со всеми вытекающими последствиями, дестабилизировать ситуацию внутри страны и осуществить очередной государственный переворот.Они это делали, они это делали дважды с Россией - в начале ХХ века и в девяностые годы. Вот эта дестабилизация внутри страны, которая должна вызвать определенную реакцию общества, дальше - все это поддерживать, подливать масло в огонь и, соответственно, решить вопрос смены политического режима.Над этим всем они сегодня очень плотно работают. И тут очень многое будет зависеть как от действий российской власти - у них есть понимание этого, я думаю, так и от реакции общества на те или иные вызовы, которые будут поступать извне.Насколько люди будут понимать конечные цели, которые там поставлены. Не то, что им пытаются навязывать, а - реальные конечные цели. И, самое главное, понимать последствия всего того, что хотят сделать с Россией.Если это понимание будет, если общество будет консолидировано, то ничего у них не получится абсолютно. А вот если найдутся те силы и те люди... Особенно, если найдутся предатели внутри власти – это будет катастрофа. Мы это все проходили на Украине. Это, безусловно, серьезные вызовы, к ним надо относиться крайне серьезно, с пониманием того, что это все может привести к реальной катастрофе, которая может быть похлеще, чем в Украине.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, спиридон килинкаров, килинкаров, украина, референдум, донбасс, россия, сша