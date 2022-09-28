Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год - 28.09.2022 Украина.ру
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Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год
Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год - 28.09.2022 Украина.ру
Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год
Пока на юго-восточной Украине полным ходом идут боевые действия, в Умани, что в Черкасской области, царит веселье. Несмотря на рекомендации воздержаться от... Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T09:46
2022-09-28T10:56
дмитрий ковалевич
эксклюзив
умань
украина
хасиды
черкасская область
сво
иудаизм
паломники
националисты
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Пока на юго-восточной Украине полным ходом идут боевые действия, в Умани, что в Черкасской области, царит веселье. Несмотря на рекомендации воздержаться от поездок на Украину, в город съехались около 23 тысяч хасидов, чтобы отпраздновать иудейский Новый, 5783-й год (Рош ха-Шана), который наступил 27 сентября. В иудаизме считается, что именно в этот день Адам и Ева были изгнаны из рая, что и дало начало истории человечества. В этот день, по преданию, Господь Бог взвешивает все деяния и поступки людей, отмеряя дальнейший срок жизни не только каждого отдельного человека, но и определяя судьбы народов.До начала пандемии коронавируса количество паломников подчас превышало население Умани, что чрезвычайно раздражало украинских националистов. По их мнению, Умань в эти перестает быть украинским городом. Израильские полицейские на улицах, дежурят израильские бригады скорой помощи, указатели на иврите, а цены — в долларах. Сейчас же раздражение националистов усиливается тем фактом, что многие из их друзей погибли на фронте, а паломники-хасиды в эти дни веселятся.Руководство Черкасской области предупреждало паломников об опасностях, но многие из них говорят, что в Израиле уже привыкли к регулярным обстрелам. «Мы в Израиле к этому привыкли — там ведь постоянная война. Мы привыкли к такой жизни, поэтому нас военные действия не очень пугают», — говорит 54-летний раввин Мота Франк.«Мы не боимся. Если мы приедем к раввину Нахману, он будет нас охранять целый год», — рассказывает пожилой паломник из Израиля Нахум Марковиц, который ездит в Умань ежегодно с начала 1990-х годов.Нахман из Брацлава является основоположником хасидизма. В 1810 году он завещал похоронить себя в Умани, на месте, где уже были захоронены тысячи жертв Уманской резни 1768 года, когда казаки Ивана Гонты взяли город, учинив там массовую расправу над еврейским и польским населением. С тех пор центральное городское кладбище Умани считается у евреев священным местом.Традиционно празднование Нового года должно проходить с веселым разгулом. Хасиды считают, что чем веселее и громче отпраздновать Новый год, тем более удачным будет весь следующий год. В дни празднования принято дарить подарки и всячески пытаться вызвать улыбку ближнего. Принято также угощать всех сладостями, в особенности мёдом с яблоками, а вот острой и кислой еды принято избегать.В этом году из-за боевых действий и риска террористических атак со стороны вооруженных украинских националистов были введены определенные ограничения. Началось празднование 25 сентября массовой молитвой за мир на Украине и во всем мире, после чего тысячи паломников вслух читали псалмы царя Давида.В центре города на время празднования установили дополнительные блокпосты, на которых дежурят и израильские полицейские. Запрещена торговля алкоголем и фейерверками, а из местных магазинов от греха подальше убрали все детские игрушки, имитирующие оружие. Хотя в Умани действует комендантский час, многие хасиды его нарушают, продолжая гуляния и глубокой ночью. Местные власти грозят нарушителям депортацией, но на первый раз ограничиваются предупреждением. Паломники приносят существенный доход в местную казну, поэтому на незначительные нарушения при праздновании здесь принято закрывать глаза. Как правило, уже в августе в Умани в десятки раз взлетают цены на жилье. Местные дельцы срочно оборудуют квартиры многоярусными спальными местами. Подчас в одной комнате могут ютиться 20 человек. В еврейском квартале местные жители сдают паломникам даже сараи и гаражи. Для жителей города празднование Рош ха-Шана — важнейший источник дохода, а некоторые живут затем весь следующий год на эти деньги.Территория возле еврейского кладбища формально с 1994 года считается историко-культурным центром, где запрещено строительство. Тем не менее здесь как грибы после дождя растут отели и девятиэтажные жилые комплексы, которые сдают паломникам. Застроено уже более 70% территории возле еврейского кладбища. Дело в том, что границы охраняемой территории так и не были определены. Еврейские организации годами судятся с властями Умани, требуя прекратить застройку священного для них места и эксгумацию могил. И даже несмотря на запреты судов, строительство продолжается, что уже многое говорит об отношении на Украине к собственным законам, когда речь идет о больших деньгах.«Украина — колыбель хасидизма, украинская земля является священной для евреев, а паломничество в Умань мирового еврейского сообщества должно стать примером духовного сотрудничества украинцев и евреев. Для этого необходимо уважать украинские законы и решения украинских судов, которые обязали власть обозначить границы захоронения жертв Уманской трагедии и не проводить там жилой застройки», — сетовал на днях глава представительства Американского комитета евреев из бывшего Советского Союза Мейлах Шейхет. По его словам, застройка кладбища является источником конфликта евреев с украинскими властями, которые сознательно раздают земли, на которых находятся могилы евреев.Однако рядовые паломники мало интересуются земельными конфликтами. Для них важно хотя бы раз в жизни приехать в Умань, привезти сюда детей и максимально весело отпраздновать Новый год, даже если для этого приходится ютиться в домах, построенных на могилах их предков. Еврейские организации сейчас лояльно относятся к украинским властям, закрывая глаза на антисемитские выпады националистов и культ ОУН-УПА. Такая позиция обусловлена скорее геополитическими интересами Израиля и США, но рядовые паломники прекрасно помнят о националистических погромах и Уманской резне, которая стала основной причиной их паломничества на Украину.
https://ukraina.ru/20220926/1039070845.html
https://ukraina.ru/20220923/1039045109.html
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Дмитрий Ковалевич
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дмитрий ковалевич, эксклюзив, умань, украина, хасиды, черкасская область, сво, иудаизм, паломники, националисты, израиль, новый год
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Умань, Украина, хасиды, Черкасская область, СВО, иудаизм, паломники, националисты, Израиль, Новый год

Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год

09:46 28.09.2022 (обновлено: 10:56 28.09.2022)
 
© AFP / SERGEI SUPINSKY
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AFP / SERGEI SUPINSKY
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
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Пока на юго-восточной Украине полным ходом идут боевые действия, в Умани, что в Черкасской области, царит веселье. Несмотря на рекомендации воздержаться от поездок на Украину, в город съехались около 23 тысяч хасидов, чтобы отпраздновать иудейский Новый, 5783-й год (Рош ха-Шана), который наступил 27 сентября.
В иудаизме считается, что именно в этот день Адам и Ева были изгнаны из рая, что и дало начало истории человечества. В этот день, по преданию, Господь Бог взвешивает все деяния и поступки людей, отмеряя дальнейший срок жизни не только каждого отдельного человека, но и определяя судьбы народов.
До начала пандемии коронавируса количество паломников подчас превышало население Умани, что чрезвычайно раздражало украинских националистов. По их мнению, Умань в эти перестает быть украинским городом. Израильские полицейские на улицах, дежурят израильские бригады скорой помощи, указатели на иврите, а цены — в долларах. Сейчас же раздражение националистов усиливается тем фактом, что многие из их друзей погибли на фронте, а паломники-хасиды в эти дни веселятся.
Руководство Черкасской области предупреждало паломников об опасностях, но многие из них говорят, что в Израиле уже привыкли к регулярным обстрелам. «Мы в Израиле к этому привыкли — там ведь постоянная война. Мы привыкли к такой жизни, поэтому нас военные действия не очень пугают», — говорит 54-летний раввин Мота Франк.
«Мы не боимся. Если мы приедем к раввину Нахману, он будет нас охранять целый год», — рассказывает пожилой паломник из Израиля Нахум Марковиц, который ездит в Умань ежегодно с начала 1990-х годов.
Нахман из Брацлава является основоположником хасидизма. В 1810 году он завещал похоронить себя в Умани, на месте, где уже были захоронены тысячи жертв Уманской резни 1768 года, когда казаки Ивана Гонты взяли город, учинив там массовую расправу над еврейским и польским населением. С тех пор центральное городское кладбище Умани считается у евреев священным местом.
Традиционно празднование Нового года должно проходить с веселым разгулом. Хасиды считают, что чем веселее и громче отпраздновать Новый год, тем более удачным будет весь следующий год. В дни празднования принято дарить подарки и всячески пытаться вызвать улыбку ближнего. Принято также угощать всех сладостями, в особенности мёдом с яблоками, а вот острой и кислой еды принято избегать.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 07:23
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В этом году из-за боевых действий и риска террористических атак со стороны вооруженных украинских националистов были введены определенные ограничения. Началось празднование 25 сентября массовой молитвой за мир на Украине и во всем мире, после чего тысячи паломников вслух читали псалмы царя Давида.
В центре города на время празднования установили дополнительные блокпосты, на которых дежурят и израильские полицейские. Запрещена торговля алкоголем и фейерверками, а из местных магазинов от греха подальше убрали все детские игрушки, имитирующие оружие. Хотя в Умани действует комендантский час, многие хасиды его нарушают, продолжая гуляния и глубокой ночью. Местные власти грозят нарушителям депортацией, но на первый раз ограничиваются предупреждением. Паломники приносят существенный доход в местную казну, поэтому на незначительные нарушения при праздновании здесь принято закрывать глаза. Как правило, уже в августе в Умани в десятки раз взлетают цены на жилье. Местные дельцы срочно оборудуют квартиры многоярусными спальными местами. Подчас в одной комнате могут ютиться 20 человек. В еврейском квартале местные жители сдают паломникам даже сараи и гаражи. Для жителей города празднование Рош ха-Шана — важнейший источник дохода, а некоторые живут затем весь следующий год на эти деньги.
Зеленский флаг израиль украина
23 сентября, 17:32
Зеленский об отказе Израиля в военных поставках: "Я в шоке"Владимир Зеленский расстроился, что Израиль не поставил Киеву вооружение, но при этом экспортирует его в другие страны. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Ouest-France
Территория возле еврейского кладбища формально с 1994 года считается историко-культурным центром, где запрещено строительство. Тем не менее здесь как грибы после дождя растут отели и девятиэтажные жилые комплексы, которые сдают паломникам. Застроено уже более 70% территории возле еврейского кладбища. Дело в том, что границы охраняемой территории так и не были определены. Еврейские организации годами судятся с властями Умани, требуя прекратить застройку священного для них места и эксгумацию могил. И даже несмотря на запреты судов, строительство продолжается, что уже многое говорит об отношении на Украине к собственным законам, когда речь идет о больших деньгах.
«Украина — колыбель хасидизма, украинская земля является священной для евреев, а паломничество в Умань мирового еврейского сообщества должно стать примером духовного сотрудничества украинцев и евреев. Для этого необходимо уважать украинские законы и решения украинских судов, которые обязали власть обозначить границы захоронения жертв Уманской трагедии и не проводить там жилой застройки», — сетовал на днях глава представительства Американского комитета евреев из бывшего Советского Союза Мейлах Шейхет. По его словам, застройка кладбища является источником конфликта евреев с украинскими властями, которые сознательно раздают земли, на которых находятся могилы евреев.
Однако рядовые паломники мало интересуются земельными конфликтами. Для них важно хотя бы раз в жизни приехать в Умань, привезти сюда детей и максимально весело отпраздновать Новый год, даже если для этого приходится ютиться в домах, построенных на могилах их предков. Еврейские организации сейчас лояльно относятся к украинским властям, закрывая глаза на антисемитские выпады националистов и культ ОУН-УПА. Такая позиция обусловлена скорее геополитическими интересами Израиля и США, но рядовые паломники прекрасно помнят о националистических погромах и Уманской резне, которая стала основной причиной их паломничества на Украину.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивУманьУкраинахасидыЧеркасская областьСВОиудаизмпаломникинационалистыИзраильНовый год
 
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