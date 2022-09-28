https://ukraina.ru/20220928/1039113199.html

Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год

Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год - 28.09.2022 Украина.ру

Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год

Пока на юго-восточной Украине полным ходом идут боевые действия, в Умани, что в Черкасской области, царит веселье. Несмотря на рекомендации воздержаться от... Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T09:46

2022-09-28T09:46

2022-09-28T10:56

дмитрий ковалевич

эксклюзив

умань

украина

хасиды

черкасская область

сво

иудаизм

паломники

националисты

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Пока на юго-восточной Украине полным ходом идут боевые действия, в Умани, что в Черкасской области, царит веселье. Несмотря на рекомендации воздержаться от поездок на Украину, в город съехались около 23 тысяч хасидов, чтобы отпраздновать иудейский Новый, 5783-й год (Рош ха-Шана), который наступил 27 сентября. В иудаизме считается, что именно в этот день Адам и Ева были изгнаны из рая, что и дало начало истории человечества. В этот день, по преданию, Господь Бог взвешивает все деяния и поступки людей, отмеряя дальнейший срок жизни не только каждого отдельного человека, но и определяя судьбы народов.До начала пандемии коронавируса количество паломников подчас превышало население Умани, что чрезвычайно раздражало украинских националистов. По их мнению, Умань в эти перестает быть украинским городом. Израильские полицейские на улицах, дежурят израильские бригады скорой помощи, указатели на иврите, а цены — в долларах. Сейчас же раздражение националистов усиливается тем фактом, что многие из их друзей погибли на фронте, а паломники-хасиды в эти дни веселятся.Руководство Черкасской области предупреждало паломников об опасностях, но многие из них говорят, что в Израиле уже привыкли к регулярным обстрелам. «Мы в Израиле к этому привыкли — там ведь постоянная война. Мы привыкли к такой жизни, поэтому нас военные действия не очень пугают», — говорит 54-летний раввин Мота Франк.«Мы не боимся. Если мы приедем к раввину Нахману, он будет нас охранять целый год», — рассказывает пожилой паломник из Израиля Нахум Марковиц, который ездит в Умань ежегодно с начала 1990-х годов.Нахман из Брацлава является основоположником хасидизма. В 1810 году он завещал похоронить себя в Умани, на месте, где уже были захоронены тысячи жертв Уманской резни 1768 года, когда казаки Ивана Гонты взяли город, учинив там массовую расправу над еврейским и польским населением. С тех пор центральное городское кладбище Умани считается у евреев священным местом.Традиционно празднование Нового года должно проходить с веселым разгулом. Хасиды считают, что чем веселее и громче отпраздновать Новый год, тем более удачным будет весь следующий год. В дни празднования принято дарить подарки и всячески пытаться вызвать улыбку ближнего. Принято также угощать всех сладостями, в особенности мёдом с яблоками, а вот острой и кислой еды принято избегать.В этом году из-за боевых действий и риска террористических атак со стороны вооруженных украинских националистов были введены определенные ограничения. Началось празднование 25 сентября массовой молитвой за мир на Украине и во всем мире, после чего тысячи паломников вслух читали псалмы царя Давида.В центре города на время празднования установили дополнительные блокпосты, на которых дежурят и израильские полицейские. Запрещена торговля алкоголем и фейерверками, а из местных магазинов от греха подальше убрали все детские игрушки, имитирующие оружие. Хотя в Умани действует комендантский час, многие хасиды его нарушают, продолжая гуляния и глубокой ночью. Местные власти грозят нарушителям депортацией, но на первый раз ограничиваются предупреждением. Паломники приносят существенный доход в местную казну, поэтому на незначительные нарушения при праздновании здесь принято закрывать глаза. Как правило, уже в августе в Умани в десятки раз взлетают цены на жилье. Местные дельцы срочно оборудуют квартиры многоярусными спальными местами. Подчас в одной комнате могут ютиться 20 человек. В еврейском квартале местные жители сдают паломникам даже сараи и гаражи. Для жителей города празднование Рош ха-Шана — важнейший источник дохода, а некоторые живут затем весь следующий год на эти деньги.Территория возле еврейского кладбища формально с 1994 года считается историко-культурным центром, где запрещено строительство. Тем не менее здесь как грибы после дождя растут отели и девятиэтажные жилые комплексы, которые сдают паломникам. Застроено уже более 70% территории возле еврейского кладбища. Дело в том, что границы охраняемой территории так и не были определены. Еврейские организации годами судятся с властями Умани, требуя прекратить застройку священного для них места и эксгумацию могил. И даже несмотря на запреты судов, строительство продолжается, что уже многое говорит об отношении на Украине к собственным законам, когда речь идет о больших деньгах.«Украина — колыбель хасидизма, украинская земля является священной для евреев, а паломничество в Умань мирового еврейского сообщества должно стать примером духовного сотрудничества украинцев и евреев. Для этого необходимо уважать украинские законы и решения украинских судов, которые обязали власть обозначить границы захоронения жертв Уманской трагедии и не проводить там жилой застройки», — сетовал на днях глава представительства Американского комитета евреев из бывшего Советского Союза Мейлах Шейхет. По его словам, застройка кладбища является источником конфликта евреев с украинскими властями, которые сознательно раздают земли, на которых находятся могилы евреев.Однако рядовые паломники мало интересуются земельными конфликтами. Для них важно хотя бы раз в жизни приехать в Умань, привезти сюда детей и максимально весело отпраздновать Новый год, даже если для этого приходится ютиться в домах, построенных на могилах их предков. Еврейские организации сейчас лояльно относятся к украинским властям, закрывая глаза на антисемитские выпады националистов и культ ОУН-УПА. Такая позиция обусловлена скорее геополитическими интересами Израиля и США, но рядовые паломники прекрасно помнят о националистических погромах и Уманской резне, которая стала основной причиной их паломничества на Украину.

https://ukraina.ru/20220926/1039070845.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b7bc11775ed4d19e75ae67e74469501d.jpg.webp

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дмитрий ковалевич, эксклюзив, умань, украина, хасиды, черкасская область, сво, иудаизм, паломники, националисты, израиль, новый год