https://ukraina.ru/20220927/1039115944.html

"Нет мира без культуры": Надежда Бабкина о Донбассе и загадочной русской душе

"Нет мира без культуры": Надежда Бабкина о Донбассе и загадочной русской душе - 27.09.2022 Украина.ру

"Нет мира без культуры": Надежда Бабкина о Донбассе и загадочной русской душе

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T12:20

2022-09-27T12:20

2022-09-27T13:43

интервью

эксклюзив

надежда бабкина

певица

донбасс

культура

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Тенденция обезличить любую культуру сегодня, особенно русскую, и весь русский мир, навешать на него ярлык исчадия ада — это бессмысленная потеря времени, считает народная артистка России Надежда Бабкина.Об этом она рассказала в интервью Украина.ру— Надежда Георгиевна, вы рассказывали о поездке вашего коллектива в Донбасс, какие еще планы на творческое взаимодействие с этим регионом, с освобожденными территориями? Там много лет запрещали русскую культуру, все русское. Как вы видите перспективу развития русской культуры там после референдумов?— Я не вижу, я об этом просто знаю, чувствую, догадываюсь и понимала всегда, потому что вся эта искусственная шумиха, все это противодействие — это от бессилия. Когда некому и нечего сказать и возразить, не хватает слов, то начинается агрессия. И как она проявляется эта агрессия — до ненависти, до отмены всего, и человека самого. Это конкретно расчеловечивание.Меня всегда изумляет это, и я задаю вопрос: а кто дал право? Если есть Господь, который определил все наше присутствие на этом свете, если это так случилось, то это же природное явление, понимаете? Человек — богом сотворенное создание, которому разрешено реализовываться, развиваться и становиться в полном смысле настоящим человеком настоящим — глубоким, размышляющим, добрым, с любовью.И это многоцветие культур жило и всегда обогащало друг друга: разных национальностей, разных традиций, разных языковых речей. Это же очевидно! Сколько сказочек, сколько песен мелодичных на Украине звучало! Для меня это вообще не вопрос, никаких преград, я спокойно пою песни на украинском языке, и сейчас, когда мы были в Донбассе, люди всем залом с нами пели и украинские песни, и русские.Я не видела никакого различия, а самое главное — душа человека начинает работать. И когда душа работает, она не замкнута, она дает больше перспектив самому человеку. И то, что там сейчас происходит, на Украине, мне кажется, это некая вакханалия, придуманная вовсе не русскими людьми. Наш народ исстари сам по себе — глубокий, доброжелательный, гостеприимный, радостный. Это разрубить невозможно, можно только если разрубить разум. А тогда включаются все эти «анти», «анти», «анти».Вы что думаете, этому конца не будет? Будет, конечно. Однажды думаешь, что да ладно, похулиганят и бросят, да ладно, это все рассосется. А потом, в конце концов, собирается человек: нет, не ладно, а я буду это защищать. В том числе и культуру, в первую очередь. Потому что без культуры нет ни государства, ни человека, ни республики, ничего нет. Нет мира без культуры.Поэтому тенденция обезличить любую культуру сегодня, особенно русскую, и весь русский мир, навешать на него ярлык исчадия ада — это бессмысленная потеря времени. Лучше бы каждый человек время тратил на себя, на свое развитие, свое понимание, на свое внутреннее обогащение. Нам нужны такие подпитки, как литература, как художники, как музыка, как песни, как язык, традиции. Все «балачки» — чудесные. Почему их надо отменять, я не пониманию?Я сама об этом хорошо знаю, я росла в таком месте, где у нас огромное количество людей говорило, как мы говорили, на «хохлятском» языке, и мы были все наравне, поэтому для меня любые «балачки» — вообще не проблема.— Злые языки поговаривают, что теперь в Донбассе запрещают все украинское…— Это ерунда полная. Не надо никого слушать, если ты сомневаешься — поезжай на это место, побудь с людьми, пообщайся, поживи хотя бы полтора дня хотя бы! И все станет на место сразу, ясно и понятно.— Вы рассказывали в других интервью, что выступали в Луганской филармонии, вам удалось пообщаться с артистами, которые ушли на фронт?— Нет, я общалась с человеком, который руководил оркестром. Он рассказывал об этих артистах, они никакого оружия в руках не умели держать, но они все пошли туда, чтобы защитить мать свою, Родину, семью, землю свою. Я понимаю, что они руководствуются, как и русские, принципом «не нападать, а защищать». И это всегда было так! И когда человек борется за правое дело, он обязательно победит, у меня в этом сомнений нет.— К слову о культурном диалоге: у вас в театре идет спектакль по украинской пьесе — «За двумя зайцами», идет Гоголь. С этим нет проблем, никто не против, никто не запрещает?— Вообще никаких проблем нет. Я скажу вам совершенно честно: у нас звучат украинские песни на украинском языке, русские — на русском языке. Все, что рождается на синтезе, имеет долговечную историю, и разрушать его бессмысленно и бесполезно. Это невозможно, никакими путям. Отсюда и выражение «загадочная русская душа», потому что люди добрые, рассудительные, глядят, наблюдают. Но случись что — мало не покажется.В конце августа Надежда Бабкина и Московский государственный академический театр «Русская песня» выступил в Донбассе. 28 августа прошел концерт в Луганской филармонии, где коллектив представил программу «Русская песня от души!!!». Помимо русских песен("Казачка Надя", "Костры горят далекие", "Атаман лихой"), в программе прозвучали и украинские: "Ніч яка місячна", "Ой, цветет калина", "Гляжу в озера синие", "Тонкая рябина", "Ішло дівча лучками", "Ой, чорна я си, чорна". 29 августа коллектив выступил в ДНР, в поселке Володарское.

https://ukraina.ru/20220630/1034262774.html

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2022

Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, эксклюзив, надежда бабкина, певица, донбасс, культура