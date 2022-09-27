https://ukraina.ru/20220927/1039112762.html
В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине
В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине - 27.09.2022 Украина.ру
В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине
Американские СМИ настолько запутались в освещении вооружённого конфликта на Украине, что это напоминает страницы романа-антиутопии "1984" британского писателя Джоржда Оруэлла. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative
2022-09-27T09:44
2022-09-27T09:44
2022-09-27T09:44
новости
сша
сми
запорожская аэс
киевский режим
джордж оруэлл (эрик блэр)
антиутопия
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039112954_0:265:1024:841_1920x0_80_0_0_c194cb2b663fa74d040bfc3caa9aff5a.jpg.webp
По мнению автора публикации, экс-сотрудника Госдепартамента США и писателя Питера ван Бурена, к нынешней ситуации вполне применимы изобретённые Оруэллом термины "двоемыслие" и "новояз".Он напоминает, что в произведении Оруэлла правительство вымышленной страны Океании использует полный контроль над СМИ для переписывания истории каждый раз, когда её страна-союзник становится противником, успешно убеждая население в том, что "Океания всегда воевала с Остазией".Нечто подобное происходит и с конфликтом на Украине, где невозможно узнать реальное положение дел, если следить за ним по американским СМИ, считает ван Бурен.Это касается, в частности, Запорожской АЭС.На самом деле АЭС обстреливает киевский режим, сообщает автор, однако западные СМИ утверждают, что ответственность за это несёт Россия. Эти утверждения не имеют смысла, точно так же, как у Оруэлла не имело смысла утверждение о том, что "Океания всегда воевала с Остазией", хотя на самом деле ещё в прошлом месяце она воевала с Евразией, иронизирует ван Бурен.
https://ukraina.ru/20210111/1030200626.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039112954_0:125:1024:893_1920x0_80_0_0_5be844e622ddb95e6ac5cc02f9f0d8f1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, сми, запорожская аэс, киевский режим, джордж оруэлл (эрик блэр), антиутопия, обстрелы
Новости, США, СМИ, Запорожская АЭС, киевский режим, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр), антиутопия, обстрелы
В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине
Американские СМИ настолько запутались в освещении вооружённого конфликта на Украине, что это напоминает страницы романа-антиутопии "1984" британского писателя Джоржда Оруэлла. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative
По мнению автора публикации
, экс-сотрудника Госдепартамента США и писателя Питера ван Бурена, к нынешней ситуации вполне применимы изобретённые Оруэллом термины "двоемыслие" и "новояз".
Он напоминает, что в произведении Оруэлла правительство вымышленной страны Океании использует полный контроль над СМИ для переписывания истории каждый раз, когда её страна-союзник становится противником, успешно убеждая население в том, что "Океания всегда воевала с Остазией".
Нечто подобное происходит и с конфликтом на Украине, где невозможно узнать реальное положение дел, если следить за ним по американским СМИ, считает ван Бурен.
Это касается, в частности, Запорожской АЭС.
Нам сказали, что русские контролируют станцию. А украинцы предупредили нас о ядерной катастрофе, [которая произойдёт] если не прекратятся обстрелы станции. Инспекторы ООН находятся на месте, неопределённо говоря о последствиях попадания новых бомб в АЭС и выхода из строя системы охлаждения. Но если русские контролируют станцию, а украинцы хотят её отбить, то какая именно сторона ведет опасный обстрел?
Питер ван Бурен
Американский писатель
На самом деле АЭС обстреливает киевский режим, сообщает автор, однако западные СМИ утверждают, что ответственность за это несёт Россия. Эти утверждения не имеют смысла, точно так же, как у Оруэлла не имело смысла утверждение о том, что "Океания всегда воевала с Остазией", хотя на самом деле ещё в прошлом месяце она воевала с Евразией, иронизирует ван Бурен.