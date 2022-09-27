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В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине

В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине - 27.09.2022 Украина.ру

В США рассказали об "оруэлловских" нелепостях СМИ при освещении конфликта на Украине

Американские СМИ настолько запутались в освещении вооружённого конфликта на Украине, что это напоминает страницы романа-антиутопии "1984" британского писателя Джоржда Оруэлла. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 сентября американским изданием The American Conservative

2022-09-27T09:44

2022-09-27T09:44

2022-09-27T09:44

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киевский режим

джордж оруэлл (эрик блэр)

антиутопия

обстрелы

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По мнению автора публикации, экс-сотрудника Госдепартамента США и писателя Питера ван Бурена, к нынешней ситуации вполне применимы изобретённые Оруэллом термины "двоемыслие" и "новояз".Он напоминает, что в произведении Оруэлла правительство вымышленной страны Океании использует полный контроль над СМИ для переписывания истории каждый раз, когда её страна-союзник становится противником, успешно убеждая население в том, что "Океания всегда воевала с Остазией".Нечто подобное происходит и с конфликтом на Украине, где невозможно узнать реальное положение дел, если следить за ним по американским СМИ, считает ван Бурен.Это касается, в частности, Запорожской АЭС.На самом деле АЭС обстреливает киевский режим, сообщает автор, однако западные СМИ утверждают, что ответственность за это несёт Россия. Эти утверждения не имеют смысла, точно так же, как у Оруэлла не имело смысла утверждение о том, что "Океания всегда воевала с Остазией", хотя на самом деле ещё в прошлом месяце она воевала с Евразией, иронизирует ван Бурен.

https://ukraina.ru/20210111/1030200626.html

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новости, сша, сми, запорожская аэс, киевский режим, джордж оруэлл (эрик блэр), антиутопия, обстрелы