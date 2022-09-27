Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения - 27.09.2022 Украина.ру
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Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения
Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения - 27.09.2022 Украина.ру
Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения
Голосование на референдуме о вхождении в состав Российской Федерации проходит даже на передовой, передает корреспондент РИА Новости с линии боевого соприкосновения
2022-09-27T08:24
2022-09-27T08:24
референдум
новости
передовая
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"Для военнослужащих это тоже важно, что они сами лично ставят свою подпись и отметку в листе голосования, и то, что их не забыли", — рассказал офицер Народной милиции."Я бы хотел, чтобы здесь была Россия. Люди за это погибали, чтобы быть вместе с Россией", — добавил другой военнослужащий."Конечно же, поставил галочку в графе "да", потому что по-другому быть не может. После восьми лет войны, после того, что Украина сделала Донбассу и другому русскоязычному населению Украины, общего ничего у нас с ними быть не может", — рассказал еще один боец.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
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референдум, новости, передовая
референдум, Новости, передовая

Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения

08:24 27.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Голосование на референдуме о вхождении в состав Российской Федерации проходит даже на передовой, передает корреспондент РИА Новости с линии боевого соприкосновения
"Для военнослужащих это тоже важно, что они сами лично ставят свою подпись и отметку в листе голосования, и то, что их не забыли", — рассказал офицер Народной милиции.
"Я бы хотел, чтобы здесь была Россия. Люди за это погибали, чтобы быть вместе с Россией", — добавил другой военнослужащий.
"Конечно же, поставил галочку в графе "да", потому что по-другому быть не может. После восьми лет войны, после того, что Украина сделала Донбассу и другому русскоязычному населению Украины, общего ничего у нас с ними быть не может", — рассказал еще один боец.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
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08:24Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения
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