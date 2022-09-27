https://ukraina.ru/20220927/1039109921.html

Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения

Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения - 27.09.2022 Украина.ру

Военнослужащие из ЛНР голосуют на референдуме прямо на линии боевого соприкосновения

Голосование на референдуме о вхождении в состав Российской Федерации проходит даже на передовой, передает корреспондент РИА Новости с линии боевого соприкосновения

2022-09-27T08:24

2022-09-27T08:24

2022-09-27T08:24

референдум

новости

передовая

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"Для военнослужащих это тоже важно, что они сами лично ставят свою подпись и отметку в листе голосования, и то, что их не забыли", — рассказал офицер Народной милиции."Я бы хотел, чтобы здесь была Россия. Люди за это погибали, чтобы быть вместе с Россией", — добавил другой военнослужащий."Конечно же, поставил галочку в графе "да", потому что по-другому быть не может. После восьми лет войны, после того, что Украина сделала Донбассу и другому русскоязычному населению Украины, общего ничего у нас с ними быть не может", — рассказал еще один боец.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

https://ukraina.ru/20220926/1039072813.html

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референдум, новости, передовая