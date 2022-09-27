https://ukraina.ru/20220927/1039105915.html

Италия — шаг вправо. Политики и эксперты о возможных последствиях парламентских выборов

Италия — шаг вправо. Политики и эксперты о возможных последствиях парламентских выборов - 27.09.2022 Украина.ру

Италия — шаг вправо. Политики и эксперты о возможных последствиях парламентских выборов

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T13:54

2022-09-27T13:54

2022-09-27T15:15

эксклюзив

италия

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Коалиция правоцентристских партий победила на прошедших в воскресенье выборах в итальянский парламент, лидируя в обеих палатах законодательного органа. Об этом свидетельствуют данные подсчета бюллетеней с 99% участков, который проводит МВД. На выборах в палату депутатов альянс партий «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия», «Мы, умеренные» получил 43,9% голосов. В верхней палате — Сенате — правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони «Братья Италии» с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил, сообщает РИА «Новости».«Впервые со времен Второй мировой...»Как отметил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев, бесли все так и закончится, правые получат власть впервые со времен Второй мировой войны».Какими могут быть последствия итальянских выборов для России? По мнению политика, как ни странно, но нам нужно перестать думать о последствиях любых локальных событий в Европе — «кто бы где ни победил, на общую политику ЕС это особо не повлияет».Кроме того, в нынешней Европе запрещено связывать внутриполитические и внешнеполитические вопросы: «любой, кто скажет, что европейцы мерзнут и голодают по глупости их правителей, а не от действий России, будет предан анафеме». И итальянские правые тоже дежурно присягнули на верность главной скрепе ЕС: «Во всем виновата Россия».Однако избирателей волнуют именно внутренние проблемы: экономический кризис, рекордная инфляция и т. д. Решить эти проблемы без изменения внешней политики вряд ли получится, но «пока говорить это вслух — табу». По мнению сенатора, «ни в отношении России, ни во внешней политике ЕС никаких переломов не будет, причем еще долгие годы».Но внутри Европы перемены вполне возможны. «Более важный итог выборов в Италии — новый удар по либеральному монолиту евроимперии. Парадоксально, но правые националистические партии сейчас дают шансы для сохранения демократии в ЕС. Тотальное единомыслие и неолиберальная идеологизация всего и вся, от культуры до внешней политики, объективно представляют собой гораздо большую угрозу Европе как пока еще демократической системе, чем победа правоцентристов в отдельных странах», — считает Косачев.Без лишних надеждИталию впервые в истории возглавит женщина — лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Она выступает за национальную идею и против пропаганды гомосексуализма. Это как будто близко к позиции РФ, однако не стоит питать лишних надежд на позитивные изменения в отношениях, считает https://t.me/governorsjew/4723 политконсультант Андрей Перла. По его мнению, итальянские правые точно не станут работать на интересы России, они будут вынуждены повторять заклинания про «страшного Путина и русскую агрессию».В лучшем случае, правые попытаются защищать национальные интересы своей страны — «хотя возможностей для этого у них будет много меньше, чем у Орбана в Венгрии», отметил эксперт. И продолжил, исходить нам следует из того, что, как это было в 1854 году, «Европа сейчас враждебна России — вся».«Четкое указание»Тем временем лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони заявила, выступая в партийном штабе, что первые результаты парламентских выборов говорят о «четком указании» от итальянцев на правоцентристское правительство под руководством «Братьев Италии».Мелони также отметила, что «сложная ситуация, в которой оказалась Италия, требует вклада каждого». Политик пообещала восстановить связь между государством и гражданами.«Если мы будем призваны управлять этой страной, мы будем делать это для всех», — сказала Мелони, чьи слова приводит https://ria.ru/20220926/italiya-1819406808.html?in=t РИА «Новости».Ценности ЕС под угрозой?Грядущие перемены вызвали легкий переполох в определенных кругах в ЕС. Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли обеспокоена тем, что, став премьером, Мелони будет брать пример с таких политиков как Трамп и Орбан.А депутат Европарламента, сопредседатель Европейской партии зеленых Томас Вайц считает https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html?in=t, что «общие ценности ЕС окажутся под угрозой, если Италия, третья по величине экономика ЕС, окажется под управлением коалиции постфашистов и ультраправых партий».Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже намекала https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/09/23/18634081.shtml на возможность использовать в отношении Италии те же инструменты, как в случае с Польшей и Венгрией — «если дела пойдут в сложном направлении».Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже поздравил Мелони с победой правоцентристской коалиции на парламентских выборах в стране, назвав эту победу более чем заслуженной.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, италия