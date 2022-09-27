https://ukraina.ru/20220927/1039102447.html

Выборы в Италии. Краткая справка

Выборы в Италии. Краткая справка - 27.09.2022 Украина.ру

Выборы в Италии. Краткая справка

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T13:56

2022-09-27T13:56

2022-09-27T13:56

новости

италия

выборы

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25 сентября состоялись выборы парламента Италии, на которых победу одержала правоцентристская коалиция. Явка составила 63,19%, что на 9% меньше, чем на выборах 2018 года. Итальянские граждане избрали 400 депутатов и 200 сенаторов.Правоцентристская коалицияКоалиция состоит из партий "Братья Италии" Джорджии Мелони, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и объединения "Мы с Италией - СЦ" Маурицио Лупи. Коалиция получила более 44% голосов по итогам выборов в Сенат и Палату депутатов.Партия "Братья Италии" основана в 2012 году. На парламентских выборах 2013 и 2018 годов входила в коалицию с Сильвио Берлускони.Что изменилось? Ведущей партией стала "Братья Италии", которая на выборах в 2018 году набрала 4,3% голосов, а в 2022 году - свыше 22%. Лидера партии, 45-летнюю Мелони в Европе нередко обвиняют в симпатиях к фашизму, хотя она это отвергает.85-летний бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони прошел в сенат по одномандатному округу Монцо (область Ломбардии) - за него проголосовали более 50% избирателей. 29 сентября Берлускони исполнится 86 лет."Подтверждено, что "Вперед, Италия" имеет решающее значение для успеха правоцентристов и для формирования следующего правительства", - прокомментировал Берлускони в запрещенных соцсетях.Джорджию Мелони предложат на пост премьер-министра страны.Лево-центристская коалицияВ коалицию входят: бывшая правящая "Демократическая партия" Энрике Летта, объединение "Гражданская задача" бывшего функционера "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо, Зеленый и левый альянс Анджело Бонелли, "Плюс Европа" бывшей главы МИД Италии при правительстве Летта Эммы Бонино. Коалиция набрала свыше 26% голосов на выборах в Сенат и в Палату депутатов."Движение пяти звезд" набрало 15% голосов. Энрике Летта назвал проигрыш "печальным днем для Италии", и пообещал собрать жесткую и бескомпромиссную оппозицию - его партия набрала на выборах менее 20% голосов. Вероятно, вместе с "Движением".Ди Майо, пока еще министр иностранных дел, поздравил Мелони с победой.

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Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, италия, выборы