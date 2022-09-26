https://ukraina.ru/20220926/1039106079.html

Залужный как главная угроза, проблемы с NASAMS. Итоги 26 сентября на Украине

Залужный как главная угроза, проблемы с NASAMS. Итоги 26 сентября на Украине - 26.09.2022 Украина.ру

Залужный как главная угроза, проблемы с NASAMS. Итоги 26 сентября на Украине

Запад не собирается отказываться от поддержки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что сильно злит украинскую власть. Пресс-секретарь Владимира Зеленского опроверг слова своего начальника о получении Украиной ЗРК NASAMS. При этом СМИ утверждают, что комплексы уже на Украине

2022-09-26T19:15

2022-09-26T19:15

2022-09-26T19:15

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/21/1033752116_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_21a7a8f09c5a794d6bb80b5ca6251d65.jpg

Американское издание Time выпустило большую комплиментарную статью о главнокомандующем Вооружёнными силами Украины генерале армии Валерии Залужном.Издание назвало Залужного "ответственным за мужество и прогресс украинской армии", а также "вторым лицом войны" после президента Украины Владимира Зеленского.Издание обширно цитировало и самого Залужного. Так, тот признавался, что предложение возглавить ВСУ ошеломило его.При этом Time не скупилось на комплименты Залужного, называя его "закалённым годами борьбы с Россией", а также членом нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах.Издание подчёркивает, что Залужный, в отличие от Зеленского, не относился скептически к информации разведки о начале спецоперации и с приходом на свою должность начал внедрять изменения, чтобы украинские офицеры имели право открывать ответный огонь без разрешения старшего командования.Кроме того, в начале февраля Залужный требовал от командиров серьезного отношения к военным учениям."Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развёрнуты на своих обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и публикуем сообщения в Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc., деятельность которой запрещена в РФ. — Ред.)", — рассказал главком ВСУ.Утром 24 февраля у Залужного, по его словам, было две цели: не допустить взятия Киева, а также нанести как можно больший урон живой силе ВС РФ. При этом издание не упомянуло, что во время боёв под Киевом ВСУ отметились зверствами и убийствами и пытками пленных.Примечательно, что сам Залужный, несмотря на то, что ВС РФ являются его противниками, отмечает, что многому учится у некоторых российских военачальников."Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова (генерал армии, начальник Генерального штаба ВС РФ. - Ред.). Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромными", - заявил Залужный.Он также призвал готовиться к долгим боевым действиям. Даже если между Украиной и Россией будет достигнуто мирное соглашение, Залужный уверен, что боевые действия со временем продолжатся.Такой комплиментарный материал насторожил украинские власти."На Банковой очень недовольны этим интервью, которое возвышает Залужного в глазах западного истеблишмента. Зеленскому будет ещё сложнее "слить" Залужного, хотя функционеры пытаются всех убедить в том, что это "выдумки" и никакого кулуарного противостояния нет, но ранее в Изюм главнокомандующего решили не приглашать, тем самым отдав весь пиар Сырскому (командующему Сухопутных войск. — Ред.) и отправив всем нужный публичный месседж и намёк", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Эту информацию подтвердил другой популярный на Украине телеграм-канал "Женщина с косой"."В кулуарах пошли слухи, что Зеленский недоволен тем, что Запад информационно отдаёт заслуги в победном кейсе ВСУ на харьковском направлении именно Залужному. Хотя Банковая так пыталась весь хайп перевести на генерала Сырского, которого пригласили в Изюм, когда там был Зеленский. Тогда президент лично благодарил его за успешное наступление. Ставя акцент, что это заслуга Сырского, а не Залужного. Все сразу поняли задумку Банковой, как подготовку к замене Залужного", - отметил канал.С учётом вышеуказанного можно предположить, что Офис президента сделает всё, чтобы уменьшить популярность Залужного. Также нельзя исключать возможной физической ликвидации Залужного, которого могут списать на Россию.Западное ПВО на страже УкраиныЗенитно-ракетные комплексы NASAMS ещё не прибыли на Украину, заявил пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров."Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили", — подчеркнул Никифоров в комментарии каналу "Суспільне".Ранее украинский президент Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина получила от США зенитно-ракетные системы NASAMS. Он поблагодарил американского президента Джо Байдена и Конгресс США за принятое решение, но, по словам Зеленского, этого и "близко недостаточно" для того, чтобы "защитить Украину". Поэтому Зеленский призвал США проявить лидерство и предоставить Киеву больше систем ПВО."Зачем нам это нужно? Нам нужна безопасность для того, чтобы привлечь наших украинцев возвращаться домой. Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут работать здесь и будут платить налоги. И тогда у нас не будет дефицита в $ 5 млрд в нашем бюджете", — заявил Зеленский.В ДНР вскрыли украинскую диверсионную сеть. В Минобороны РФ рассказали о провокациях ВСУ на Запорожской АЭС. Украина нанесла новый удар по ХерсонуПо его словам, сейчас Штаты предоставляют Киеву деньги для поддержки бюджета и возможности воевать. Однако, уверен Зеленский, если украинцы вернутся, они будут работать на Украине — "и тогда Соединённым Штатам не нужно будет продолжать оказывать нам эту поддержку"."Извините, что я использую это высказывание о войне, но это будет win-win для всех. Для США это будет значительная экономия, а для нас это будет возможность сделать нашу территорию безопасной для населения", — заявил Зеленский.В то же время Минобороны РФ неоднократно подчёркивало что не наносит удары по гражданской инфраструктуре, в отличие от Украины, которая регулярно бьёт по гражданским объектам, вызывая жертвы среди мирного населения.Примечательно, что ранее украинские волонтёры, занимающиеся доставкой оружия для страны, неоднократно заявляли, что правила на рынке торговли оружием требуют тишины и объявлять о получении нового оружия стоит лишь после того, как его наличие выявил противник. Таким образом, слова Никифорова могут быть желанием прикрыть проболтавшегося Зеленского.Аналогичной точки зрения придерживаются некоторые украинские СМИ. По их информации NASAMS уже давно на Украине."Наш источник в ОП рассказал, что заявление пресс-секретаря Зеленского Никифорова вынужденная норма, так как Госдеп попросил не афишировать часть поставок ПВО, которые давно находятся в Украине. Офис президента вынужден был поправить слова Зеленского, заявив о том, что ПВО ещë Украина не получила", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты "воздух-воздух" средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать самолёты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.В среду, 24 августа США объявили самый большой за все время пакет военной помощи Украине объемом почти $ 3 млрд, в который вошли среди прочего 6 зенитно-ракетных систем NASAMS, до 245 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц и средства контрбатарейной борьбы.

https://ukraina.ru/20220926/1039098128.html

https://ukraina.ru/20220926/1039083892.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив