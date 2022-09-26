https://ukraina.ru/20220926/1039103437.html

Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео

Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео - 26.09.2022 Украина.ру

Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, чего ожидать после референдумов Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T18:27

2022-09-26T18:27

2022-09-26T18:27

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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, чего ожидать после референдумов на освобождённых территориях и где могут состояться следующие всенародные опросы, признает ли Россия независимость Косово и насколько велика опасность ядерного конфликта:00:44 - Чего ожидать после референдумов в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР;02:16 - Позиция Турции;03:30 - Насколько важно, чтобы другие страны признали итоги референдума;04:26 - Стоит ли ожидать референдумов в других регионах Украины и где будут границы спецоперации России на Украине?07:22 - Видеообращение Зеленского: какую цель преследуют правящий украинский режим и коллективный Запад?12:13 - Ядерная угроза: возможные варианты развития событий и как в сложившейся ситуации могут действовать союзники России;20:15 - Частичная мобилизация в России: настроения общества

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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