Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео - 26.09.2022 Украина.ру
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Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео
Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео - 26.09.2022 Украина.ру
Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, чего ожидать после референдумов Украина.ру, 26.09.2022
2022-09-26T18:27
2022-09-26T18:27
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, чего ожидать после референдумов на освобождённых территориях и где могут состояться следующие всенародные опросы, признает ли Россия независимость Косово и насколько велика опасность ядерного конфликта:00:44 - Чего ожидать после референдумов в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР;02:16 - Позиция Турции;03:30 - Насколько важно, чтобы другие страны признали итоги референдума;04:26 - Стоит ли ожидать референдумов в других регионах Украины и где будут границы спецоперации России на Украине?07:22 - Видеообращение Зеленского: какую цель преследуют правящий украинский режим и коллективный Запад?12:13 - Ядерная угроза: возможные варианты развития событий и как в сложившейся ситуации могут действовать союзники России;20:15 - Частичная мобилизация в России: настроения общества
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Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео

18:27 26.09.2022
 
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал о том, чего ожидать после референдумов на освобождённых территориях и где могут состояться следующие всенародные опросы, признает ли Россия независимость Косово и насколько велика опасность ядерного конфликта:
00:44 - Чего ожидать после референдумов в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР;
02:16 - Позиция Турции;
03:30 - Насколько важно, чтобы другие страны признали итоги референдума;
04:26 - Стоит ли ожидать референдумов в других регионах Украины и где будут границы спецоперации России на Украине?
07:22 - Видеообращение Зеленского: какую цель преследуют правящий украинский режим и коллективный Запад?
12:13 - Ядерная угроза: возможные варианты развития событий и как в сложившейся ситуации могут действовать союзники России;
20:15 - Частичная мобилизация в России: настроения общества
 
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18:27Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео
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