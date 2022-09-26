https://ukraina.ru/20220926/1039101310.html

"Умнейший из людей": главком ВСУ Залужный назвал Герасимова своим учителем

"Умнейший из людей": главком ВСУ Залужный назвал Герасимова своим учителем - 26.09.2022 Украина.ру

"Умнейший из людей": главком ВСУ Залужный назвал Герасимова своим учителем

Главком украинской армии Валерий Залужный в интервью журналу The Time признался, что многому научился у начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Материл про Залужного был опубликован 26 сентября

2022-09-26T17:23

2022-09-26T17:23

2022-09-26T17:24

новости

валерий залужный

герасимов

всу

вс рф

генштаб

армия

россия

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/60/1033446094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56c88dd529dc782b20a96efdd42ae44f.jpg

Очередной номер The Time вышел с фотографией Залужного на обложке под заголовком "Генерал. Валерий Залужный и украинский путь войны". В статье приводятся цитаты главкома, в которых, в частности, он комплиментарно высказался о российской военной науке и лично о Герасимове. Так, Залужный рассказал, что в его кабинете есть издания всех трудов Герасимова. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Залужный имеет конфликт с Зеленским, последний якобы может лишить главкома ВСУ его должности. По мнению политолога Андрея Суздальцева, вероятность военного переворота на Украине очень мала. В интервью Украина.ру эксперт заявил, что Зеленский опирается на ресурсы Запада и является неприкасаемой фигурой для украинского истеблишмента.

https://ukraina.ru/20220915/1038759872.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, герасимов, всу, вс рф, генштаб, армия, россия, спецоперация