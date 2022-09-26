https://ukraina.ru/20220926/1039101310.html
"Умнейший из людей": главком ВСУ Залужный назвал Герасимова своим учителем
"Умнейший из людей": главком ВСУ Залужный назвал Герасимова своим учителем - 26.09.2022 Украина.ру
"Умнейший из людей": главком ВСУ Залужный назвал Герасимова своим учителем
Главком украинской армии Валерий Залужный в интервью журналу The Time признался, что многому научился у начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Материл про Залужного был опубликован 26 сентября
2022-09-26T17:23
2022-09-26T17:23
2022-09-26T17:24
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Очередной номер The Time вышел с фотографией Залужного на обложке под заголовком "Генерал. Валерий Залужный и украинский путь войны". В статье приводятся цитаты главкома, в которых, в частности, он комплиментарно высказался о российской военной науке и лично о Герасимове. Так, Залужный рассказал, что в его кабинете есть издания всех трудов Герасимова. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Залужный имеет конфликт с Зеленским, последний якобы может лишить главкома ВСУ его должности. По мнению политолога Андрея Суздальцева, вероятность военного переворота на Украине очень мала. В интервью Украина.ру эксперт заявил, что Зеленский опирается на ресурсы Запада и является неприкасаемой фигурой для украинского истеблишмента.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, герасимов, всу, вс рф, генштаб, армия, россия, спецоперация
Новости, Валерий Залужный, Герасимов, ВСУ, ВС РФ, Генштаб, Армия, Россия, Спецоперация
"Умнейший из людей": главком ВСУ Залужный назвал Герасимова своим учителем
17:23 26.09.2022 (обновлено: 17:24 26.09.2022)
Главком украинской армии Валерий Залужный в интервью журналу The Time признался, что многому научился у начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Материл про Залужного был опубликован 26 сентября
Очередной номер The Time вышел с фотографией Залужного на обложке под заголовком "Генерал. Валерий Залужный и украинский путь войны".
В статье приводятся цитаты главкома, в которых, в частности, он комплиментарно высказался о российской военной науке и лично о Герасимове.
Так, Залужный рассказал, что в его кабинете есть издания всех трудов Герасимова.
"Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромными", - сказал главком ВСУ.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Залужный имеет конфликт с Зеленским, последний якобы может лишить главкома ВСУ его должности. По мнению политолога Андрея Суздальцева, вероятность военного переворота на Украине очень мала. В интервью Украина.ру эксперт заявил, что Зеленский опирается на ресурсы Запада и является неприкасаемой фигурой для украинского истеблишмента.