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Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске

Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске - 26.09.2022 Украина.ру

Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске

Симпатизирующее киевскому режиму интернет-сообщество RAMP взяло на себя ответственность за трагедию в одной из школ Ижевска, которая произошла 26 сентября

2022-09-26T16:20

2022-09-26T16:20

2022-09-26T16:28

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украина

ижевск

трагедия

школа

стрельба

россия

расстрел

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Утром в понедельник, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев пришел в свою бывшую школу №88 в Ижевске и открыл огонь по окружающим из переделанных под боевые травматических пистолетов. В результате его действий 13 человек погибли, среди них 9 детей. В момент нападения злоумышленник был одет в футболку с нацистской символикой. Позднее выяснилось, что Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере. В этот же день в сообществе RAMP (Russian Amoral Murder Portrait) появилось публикация, в которой это объединение берет на себя всю ответственность за трагедию в Ижевске. Подробности об этом сообществе неизвестны. В описании говорится, что его тематика, в том числе, - "сваттинг" (ложное сообщение об опасности) и "колумбайн"* (расстрелы в учебных заведениях).Также упоминается, что официальный язык RAMP украинский, однако все посты публикуются на русском. Среди публикаций группы много постов в поддержку Украины, против народных республик Донбасса.Имел ли к RAMP отношение ижевский стрелок Казанцев, не сообщается. Ранее ФСБ сообщало, что граждане Украины являются админами некоторых сетевых сообществ, которые пропагандируют колумбайн.* Движение запрещено в РФ

ижевск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ижевск, трагедия, школа, стрельба, россия, расстрел