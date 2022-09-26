Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске - 26.09.2022 Украина.ру
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Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске
Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске - 26.09.2022 Украина.ру
Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске
Симпатизирующее киевскому режиму интернет-сообщество RAMP взяло на себя ответственность за трагедию в одной из школ Ижевска, которая произошла 26 сентября
2022-09-26T16:20
2022-09-26T16:28
новости
украина
ижевск
трагедия
школа
стрельба
россия
расстрел
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Утром в понедельник, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев пришел в свою бывшую школу №88 в Ижевске и открыл огонь по окружающим из переделанных под боевые травматических пистолетов. В результате его действий 13 человек погибли, среди них 9 детей. В момент нападения злоумышленник был одет в футболку с нацистской символикой. Позднее выяснилось, что Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере. В этот же день в сообществе RAMP (Russian Amoral Murder Portrait) появилось публикация, в которой это объединение берет на себя всю ответственность за трагедию в Ижевске. Подробности об этом сообществе неизвестны. В описании говорится, что его тематика, в том числе, - "сваттинг" (ложное сообщение об опасности) и "колумбайн"* (расстрелы в учебных заведениях).Также упоминается, что официальный язык RAMP украинский, однако все посты публикуются на русском. Среди публикаций группы много постов в поддержку Украины, против народных республик Донбасса.Имел ли к RAMP отношение ижевский стрелок Казанцев, не сообщается. Ранее ФСБ сообщало, что граждане Украины являются админами некоторых сетевых сообществ, которые пропагандируют колумбайн.* Движение запрещено в РФ
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Новости
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новости, украина, ижевск, трагедия, школа, стрельба, россия, расстрел
Новости, Украина, Ижевск, трагедия, Школа, стрельба, Россия, расстрел

Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске

16:20 26.09.2022 (обновлено: 16:28 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкСтрельба в школе Ижевска
Стрельба в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Симпатизирующее киевскому режиму интернет-сообщество RAMP взяло на себя ответственность за трагедию в одной из школ Ижевска, которая произошла 26 сентября
Утром в понедельник, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев пришел в свою бывшую школу №88 в Ижевске и открыл огонь по окружающим из переделанных под боевые травматических пистолетов. В результате его действий 13 человек погибли, среди них 9 детей. В момент нападения злоумышленник был одет в футболку с нацистской символикой. Позднее выяснилось, что Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере.
В этот же день в сообществе RAMP (Russian Amoral Murder Portrait) появилось публикация, в которой это объединение берет на себя всю ответственность за трагедию в Ижевске.
Подробности об этом сообществе неизвестны. В описании говорится, что его тематика, в том числе, - "сваттинг" (ложное сообщение об опасности) и "колумбайн"* (расстрелы в учебных заведениях).
Также упоминается, что официальный язык RAMP украинский, однако все посты публикуются на русском.
Среди публикаций группы много постов в поддержку Украины, против народных республик Донбасса.
Имел ли к RAMP отношение ижевский стрелок Казанцев, не сообщается.
Ранее ФСБ сообщало, что граждане Украины являются админами некоторых сетевых сообществ, которые пропагандируют колумбайн.
* Движение запрещено в РФ
 
НовостиУкраинаИжевсктрагедияШколастрельбаРоссиярасстрел
 
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