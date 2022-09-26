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Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске
Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске - 26.09.2022 Украина.ру
Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске
Симпатизирующее киевскому режиму интернет-сообщество RAMP взяло на себя ответственность за трагедию в одной из школ Ижевска, которая произошла 26 сентября
2022-09-26T16:20
2022-09-26T16:20
2022-09-26T16:28
новости
украина
ижевск
трагедия
школа
стрельба
россия
расстрел
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Утром в понедельник, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев пришел в свою бывшую школу №88 в Ижевске и открыл огонь по окружающим из переделанных под боевые травматических пистолетов. В результате его действий 13 человек погибли, среди них 9 детей. В момент нападения злоумышленник был одет в футболку с нацистской символикой. Позднее выяснилось, что Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере. В этот же день в сообществе RAMP (Russian Amoral Murder Portrait) появилось публикация, в которой это объединение берет на себя всю ответственность за трагедию в Ижевске. Подробности об этом сообществе неизвестны. В описании говорится, что его тематика, в том числе, - "сваттинг" (ложное сообщение об опасности) и "колумбайн"* (расстрелы в учебных заведениях).Также упоминается, что официальный язык RAMP украинский, однако все посты публикуются на русском. Среди публикаций группы много постов в поддержку Украины, против народных республик Донбасса.Имел ли к RAMP отношение ижевский стрелок Казанцев, не сообщается. Ранее ФСБ сообщало, что граждане Украины являются админами некоторых сетевых сообществ, которые пропагандируют колумбайн.* Движение запрещено в РФ
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ижевск, трагедия, школа, стрельба, россия, расстрел
Новости, Украина, Ижевск, трагедия, Школа, стрельба, Россия, расстрел
Сторонники Украины взяли на себя ответственность за бойню в Ижевске
16:20 26.09.2022 (обновлено: 16:28 26.09.2022)
Симпатизирующее киевскому режиму интернет-сообщество RAMP взяло на себя ответственность за трагедию в одной из школ Ижевска, которая произошла 26 сентября
Утром в понедельник, 26 сентября 34-летний Артем Казанцев пришел в свою бывшую школу №88 в Ижевске и открыл огонь по окружающим из переделанных под боевые травматических пистолетов. В результате его действий 13 человек погибли, среди них 9 детей. В момент нападения злоумышленник был одет в футболку с нацистской символикой. Позднее выяснилось, что Казанцев стоял на учете в психоневрологическом диспансере.
В этот же день в сообществе RAMP (Russian Amoral Murder Portrait) появилось публикация, в которой это объединение берет на себя всю ответственность за трагедию в Ижевске.
Подробности об этом сообществе неизвестны. В описании говорится, что его тематика, в том числе, - "сваттинг" (ложное сообщение об опасности) и "колумбайн"* (расстрелы в учебных заведениях).
Также упоминается, что официальный язык RAMP украинский, однако все посты публикуются на русском.
Среди публикаций группы много постов в поддержку Украины, против народных республик Донбасса.
Имел ли к RAMP отношение ижевский стрелок Казанцев, не сообщается.
Ранее ФСБ сообщало, что граждане Украины являются админами некоторых сетевых сообществ, которые пропагандируют колумбайн.
* Движение запрещено в РФ