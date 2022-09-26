https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html

"Роза ветров". Эксперты и политики о возможности ядерного сценария в развитии украинского кризиса

"Роза ветров". Эксперты и политики о возможности ядерного сценария в развитии украинского кризиса - 26.09.2022 Украина.ру

"Роза ветров". Эксперты и политики о возможности ядерного сценария в развитии украинского кризиса

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T18:55

2022-09-26T18:55

2022-09-26T18:55

эксклюзив

ядерное оружие

украина

россия

сша

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Жители народных республик и освобожденных территорий в ходе плебисцита выражают свое мнение о вхождении этих территорий в РФ. В результатах референдумов мало кто сомневается. Тем временем западные политики и СМИ всерьез обсуждают возможность ядерного сценария в развитии украинского кризиса.Задают такой вопрос - если ЛДНР и освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей будут включены в состав РФ, то окажется, что на территории России находятся подразделения украинской армии. Мало того, эти подразделения ведут боевые действия при открытой поддержке Запада. Каким может быть ответ Москвы?Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к народу заявил, что Россия поддержит решения референдумов в народных республиках и на освобожденных территориях, объявил о частичной мобилизации и сказал, что при угрозе территориальной целостности РФ использует все имеющиеся средства.Глава государства отметил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и пустил в ход ядерный шантаж — но авторы заявлений о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения должны учитывать, что "роза ветров может развернуться в их сторону".Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев также заявлял, что для защиты новых российских территорий могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое оружие, включая стратегическое ядерное вооружение.Ситуацию пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "У нас есть доктрина, нашей ядерной безопасности, она является открытым документом, в ней все написано. Приглашаю вас посмотреть, еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда допускается применение нами ядерного оружия", - сказал глава МИД РФ.Последовала достаточно нервная реакция Вашингтона. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что США и их союзники ответят Москве на возможное применение ядерного оружия и что это будет иметь катастрофические последствия. По словам Салливана, об этом "в частном порядке" сообщили Кремлю.По мнению депутата ГД РФ Олега Морозова, США "важно приучить мир к тому, что ядерным оружием угрожают именно русские". При этом в Вашингтоне понимают, что такой необходимости просто нет, но - поднимают градус пропагандистской войны. Кроме того, считает парламентарий, прикрываясь необходимостью ответа на "ядерную риторику" России, США продолжит накачивать Украину оружием.Соответствующие сетевые структуры уже приступили к обработке общественного мнения на Украине и в европейских странах, в соцсетях распространяют плакаты с изложением последствий ядерного взрыва. Называют даже возможные точки такого "показательного" применения ОМП — например, Яворивский полигон.В "NYT" в связи с речью Путина задаются вопросом — насколько далеко может зайти интенсивная военная поддержка Украины? А обозреватель британского таблоида Daily Mail Питер Хитченс посоветовал Лондону прислушаться к словам президента РФ и назвал "спорной" политику военной поддержки Украины.В Киеве, кажется, о последствиях не думают вовсе. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк фактически призвал США нанести превентивные ядерные удары по России. На это отреагировал ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам , ядерное нападение на РФ привело бы к немедленному уничтожению американских городов и гибели миллионов людей.Но Москва никому не угрожает применением ядерного оружия. Об этом ранее заявил заместитель министра иностранных Сергей Рябков на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса. По его словам, которые приводит РИА Новости, "мы никому ядерным оружием не угрожаем", а критерии применения этого оружия описаны в военной доктрине и конкретизированы в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания".Рябков также выразил надежду на то, что "в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине".Впрочем, пока в этом есть сомнения. Запад продолжает использовать Украину как таран против России. Референдумы изменят ситуацию, но смирятся ли с этим кураторы киевского режима?Как написала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян, события, которые сейчас происходят и те, которые произойдут — они ознаменуют либо победу России, либо преддверие ядерной войны. Другого варианта пока не просматривается...Сергей Лавров ранее назвал риски ядерной войны "весьма существенными", подчеркнув, что позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.А вот Штаты вполне могут устроить на Украине провокацию с применением ядерного заряда. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" сказал политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, после такого взрыва США обвинят в этом Россию и - "многие будут верить".Для справкиЯдерная доктрина, утвержденная в 2020 году, определяет принципы ядерного сдерживания, а также регламентирует, в каком случае РФ оставляет за собой право на ядерный удар, отмечает РИА Новости. Таких условий четыре: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применение ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

https://ukraina.ru/20220926/1039092021.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, ядерное оружие, украина, россия, сша