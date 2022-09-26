https://ukraina.ru/20220926/1039097676.html

Ядерные державы. Краткая справка

Ядерные державы. Краткая справка - 26.09.2022 Украина.ру

Ядерные державы. Краткая справка

Что такое ядерный клуб, для чего нужен Договор о нераспространении ядерного оружия, как начиналась гонка вооружений - в материале издания Украина.ру

2022-09-26T18:44

2022-09-26T18:44

2022-09-26T18:44

новости

ядерное

оружие

гонка вооружений

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Что такое ядерный клуб?Ядерный клуб - неформальное сообщество государств, обладающих ядерным оружием. Считается, что в клуб входят официально Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, неофициально - Израиль, Индия, КНДР, Пакистан.Десятым участником ядерного клуба мог бы стать Иран - технические возможности для создания атомной бомбы есть, но местные власти опровергают сообщения о таких намерениях Тегерана.Предполагается, что по состоянию на начало 2022 года девять стран обладают около 12 700 боеголовками, из них 90% принадлежат России и США приблизительно в равных долях.По данным Федерации американских ученых (FAS), в состоянии повышенной готовности в мире находится 2000 американских, британских, российских и французских боеголовок. Точное количество - государственная тайна каждой из этих стран.Выход ЮАРЮжно-Африканская Республика (ЮАР) - единственная в мире страна, которая создала атомное оружие, а затем уничтожила разработку с документацией.В ЮАР добывать уран начали в 1952 году. К концу десятилетие в стране добывали 5900 тонн урановой руды в год. По данным газеты "Советский физик", выпускаемой физическим факультетом МГУ им. Ломоносова, только в США ЮАР продали около 40 тысяч тонн оксида урана.В 1957 году ЮАР, как и Израиль, Пакистан и Иран, воспользовались американской программой "Атом для мира", и закупили легководный исследовательский ядерный реактор SAFARI-1 и 104 кг 93% урана-235.В 1969 году глава южноафриканского правительства Карл де Вет объявил о старте программы мирных ядерных испытаний. В 1974 году программу засекретили, а через три года, по сообщениям прессы, Израиль продал в ЮАР компоненты для атомного оружия и сборке средств его доставки - баллистических ракет.Испытание взрывного устройства провели в 1979 году в районе вулканического острова Буве в Атлантическом океане. Мощность взрыва, предположительно, составила 2-3 килотонны. В историю испытания вошли под названием "инцидент Вела" - по названию американского спутника Vela 6911, который якобы случайно обнаружил взрыв.В 1989 году в ЮАР сменились власти, новый президент Фредерик де Клерк решил отказаться от ядерного оружия. В 1993 году, по его словам, в ЮАР полностью уничтожили ядерный потенциал.Хиросима и НагасакиВ истории человечества существуют только два случая боевого применения ядерного оружия. 6 и 9 августа 1945 года США сбросили на японские города Хиросиму - атомную бомбу Little boy ("Малыш") мощностью 13-18 килотонн тротила, Нагасаки - Fat man ("Толстяк") мощностью 19-21 килотонн тротила. Японские власти подписали капитуляцию. В мире до сих пор спорят о целесообразности бомбежек Хиросимы и Нагасаки.Программа "Атом для мира"В 1953 году президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр выступил на Генеральной Ассамблее ООН с речью "Атом для мира". Американский лидер заявил о "новом языке - языке атомной войны", после чего Штаты начали строить исследовательские центры по всему миру. Первые ядерные реакторы построили в Израиле и Пакистане.Считается, что "Атом для мира" был частью стратегии холодной войны, особенно после ужаса Хиросимы и Нагасаки. Впоследствии программа создала фон для организации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).ДНЯОВ 1968 году в ООН предложили государствам подписать многосторонний договор о нераспространении ядерного оружия. Документ подписали представители 59 государств в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Таким образом в комитете ООН по разоружению рассчитывали ограничить возможность вооруженного конфликта с применением оружия массового поражения.Договор не подписали:В настоящее время ДНЯО подписали представители 190 государств. Страны взяли на себя обязательство не создавать и не приобретать ядерное оружие. Члены ядерного клуба - не передавать технологии создания такого оружия. В 1995 году срок действия договора продлили бессрочно.В пятерку "старых" ядерных держав входят США, Россия (СССР), Великобритания, Франция и Китай.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, ядерное, оружие, гонка вооружений