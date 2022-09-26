https://ukraina.ru/20220926/1039094311.html

Расстрел в школе №88. Между серийными убийцами в разных странах нашли связь

Расстрел в школе №88. Между серийными убийцами в разных странах нашли связь - 26.09.2022 Украина.ру

Расстрел в школе №88. Между серийными убийцами в разных странах нашли связь

В понедельник, 26 сентября, в одной из школ Ижевска произошел кровавый теракт со стрельбой, который привел к многочисленным жертвам. Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T16:38

2022-09-26T16:38

2022-09-26T16:38

эксклюзив

теракт

убийство

ижевск

сша

новая зеландия

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В понедельник, 26 сентября, в одной из школ Ижевска произошел кровавый теракт со стрельбой, который привел к многочисленным жертвам.Убийца ворвался в здание школы в черной одежде и маске. При нем было два пистолета – возможно, кустарным образом переделанные травматические стволы. А в заплечном рюкзаке находились дополнительные обоймы, на которых красными буквами было написано слово "ненависть!".Первым делом террорист застрелил пожилых охранников, а затем начал стрелять в учителей и подростков, которые попадались ему навстречу. Прибывшие на место событий полицейские окружили здание школы и вступили с преступником в перестрелку. Оказавшись в окружении, под огнем, убийца пытался отстреливаться, а затем покончил с собой.Некоторые педагоги оперативно среагировали на выстрелы и заперлись вместе со школьниками в классах, но, к сожалению, спастись удалось не всем. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате стрельбы погибло пятнадцать человек, из них шестеро несовершеннолетние детей – в основном семиклассники-первоклашки. А всего пострадало 23 человека разного возраста.Впрочем, как предупреждают ижевские медики, жертв может быть еще больше. С детьми и персоналом школы работают местные психологи, к которым выехала на помощь бригада психологов из Казани.Все спрашивают: какими были мотивы бесчеловечного расстрела детей?Очевидцы событий засняли красную свастику на черной кофте ижевского террориста, которая достаточно красноречиво свидетельствовала о его взглядах. К тому же, в социальных сетях сразу обратили внимание на то, что злополучная школа имела номер 88, широко популярный в кругах нацистов.Как известно, эти цифры означают зашифрованное приветствие "Heil Hitler!", потому что буква "H" стоит в латинском алфавите восьмой по счету. После разгрома гитлеровской Германии подобный код использовали участники нацистского подполья, и с тех пор он применяется их последователями в том же качестве – в том числе в странах бывшего СССР.Конечно, номер школы может оказаться в этом случае случайным совпадением. Согласно информации местных СМИ, убийца, которого опознали как ижевца Артема Казанцева, сам заканчивал это учебное заведение. Он родился в 1988 году и якобы состоял на психиатрическом учете с диагнозом "слабоумие".Это обстоятельство может исключать реальные идеологические предпосылки теракта. Хотя, как справедливо отмечают многие комментаторы, слабоумие никогда не мешало увлечению нацизмом. Скорее наоборот."Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере. Есть предположения, что он придерживался нацистской идеологии, потому что был в майке с нацистской символикой и балаклаве. Сейчас следственные органы проводят мероприятия по месту его жительства", – подтвердил эти сообщения глава Удмуртии Александр Бречалов, который находится сейчас на месте событий.Как сообщают представители правоохранительных органов, поскольку террорист устроил бойню в одежде со свастикой, эта версия автоматически должна пройти следственную проверку. Тем более, российские поклонники Гитлера нередко совершали в последние время покушения на теракты.Многие российские нацисты поддерживают контакты со своими лидерами, которые давно уехали на территорию Украины, вдохновляются украинскими неонацистскими пабликами и публично поддерживают членов полка "Азов" (организация запрещена на территории Российской Федерации).Сегодня утром был осуществлен поджог военного комиссариата Урюпинского и Новониколаевского района Волгоградской области, в котором признался местный житель Михаил Филатов, не скрывающий свои ультраправые взгляды.Как сообщает телеграмм-канал SHOT, поджигатель является симатизантом покойного нациста Максима Марцинкевича, так известного по кличке Тесак. Филатов высказывал свои идеологические взгляды в социальных сетях и публиковал свои фотографии в одежде с соответствующей идеологической символикой.Но вернемся к ижевскому террористу. В соцсетях уже обратили внимание, что преступление в Ижевске напоминает подобные террористические акты, которые были совершены в других странах. Например, расстрел в супермаркете американского города Буффало, который произошел 14 мая.Американский преступник Пэйтон Гендрон, застреливший в магазине десять человек – в основном чернокожих – тоже имел на груди нацистскую символику. Это была эмблема "Черное солнце", которая широко используется боевиками "Азова". Но самое интересное, нацистский убийца тоже нанес на свое оружие многочисленные слова ненависти.Как считают эксперты, Гендрон следовал примеру австралийского массового убийцы Брентона Тарранта. 15 марта 2019 года он устроил бойню в мечети Новой Зеландии, в результате которой погибло более пятидесяти человек, среди которых преобладали собравшиеся на молитву мусульмане.На оружии на магазинах у этого террориста нашли нацистские лозунги, цифры 14/88, свастику и все то же "Черное солнце". После массового убийства он является среди ультраправых культовой фигурой, подобно тому же Брейвику. И продолжает вдохновлять безумных последователей во всем мире.Судя по всему, убийца из Ижевска интересовался этой кровавой темой. Обстоятельства подготовки преступления должно выяснить следствие. Возможно окажется, что Артем Казанцев был безумным одиночкой. Однако любители свастики почти всегда входят в состав сообществ, объединяясь по признакам похожих идейных симпатий и коллективной ненависти к врагам. А психически нестабильных людей, склонных к мизантропии, зачастую умело подталкивают к насилию.Достаточно вспомнить историю ноября 2021 года, когда в казанском поселке Дербышки задержали неблагополучного школьника. По словам подростка, какие-то неизвестные, якобы из Украины, переписывались с ним в чате и подталкивали к нападению на местную школу, обещая за это денежное вознаграждение. А потом передали для этого неонацистскую символику – с помощью тайника-закладки.Это не выглядело шуткой, а силовики обнаружили в комнате у мальчика незарегистрированное двуствольное ружье. Но в тот раз все закончилось для учащихся школы благополучно.

https://ukraina.ru/20220926/1039084393.html

https://ukraina.ru/20220926/1039098590.html

https://ukraina.ru/20220607/1034106380.html

ижевск

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, теракт, убийство, ижевск, сша, новая зеландия